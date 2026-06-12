Rimini, studenti protagonisti con il progetto “Cicerone per un giorno”

Un centinaio di cittadini ha ascoltato le visite guidate dei ragazzi tra Galleria Buonadrata e Museo della Città

Si è concluso il progetto ‘Cicerone per un giorno’, che ha visto un centinaio di cittadini mettersi all’ascolto di 54 studenti impegnati nel racconto delle opere della collezione d’arte della Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, custodita sia nella Galleria di Palazzo Buonadrata, sia al Museo della Città "Luigi Tonini". Un’esperienza di incontro tra generazioni e di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, particolarmente apprezzata dal pubblico partecipante.

A chiusura del percorso, gli studenti hanno ricevuto gli attestati di partecipazione, validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e della conclusione del percorso di FSL (Formazione Scuola Lavoro), che ha consentito loro di mettere alla prova competenze comunicative, relazionali e culturali in un contesto concreto e aperto alla città.”

A consegnare gli attestati, il direttore dei Musei Comunali di Rimini, Alessandro Giovanardi e Lara Cedrini per la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini.

In questi giorni si è anche svolto un incontro di approfondimento sull’esperienza vissuta e per tutti assai positiva, con l’opportunità di mettersi in gioco e di scoprire aspetti di sé che a scuola non sempre emergono, come la capacità di parlare in pubblico.

Un particolare ringraziamento, oltre a ragazze e ragazzi, alle insegnanti referenti del progetto, Serena Rossi (Liceo A. Serpieri) e Francesca Piva (Liceo Volta Fellini). Alla consegna degli attestati erano presenti anche il Dirigente Marco Mongelli (Liceo Serpieri) e la Vicepreside Simona Andruccioli (Liceo Volta-Fellini).

Il progetto ‘Cicerone per un giorno’, indirizzato agli studenti delle scuole secondarie di II grado della città, è stato promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio in collaborazione con il Museo della Città e il patrocinio del Comune di Rimini.