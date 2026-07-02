Rimini Sud, al via il "Servizio Spiaggia" lungo il Parco del Mare

Da venerdì 3 luglio operatori in eco-bike per informazioni, accoglienza e sicurezza sul litorale

Dal 3 luglio la Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini Sud lancia il "Servizio Spiaggia": operatori in eco-bike pattuglieranno ogni giorno il Parco del Mare per assistere turisti e cittadini, fornendo informazioni su servizi, eventi e attrazioni della città, formati anche grazie a VisitRimini. Oltre all'accoglienza, gli operatori vigileranno sul territorio, segnalando eventuali anomalie alle autorità competenti. Il servizio sarà attivo 7 giorni su 7 nelle ore diurne.

«Un progetto che unisce accoglienza, informazione e supporto sul territorio», commenta il presidente della Cooperativa, Mauro Vanni, sottolineando l'impegno per un turismo sostenibile e collaborativo.