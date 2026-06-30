Rimini, torna “Discornetto” sulla spiaggia: sport, musica e colazione all’alba

Il 4 luglio al Tortuga Beach la domenica wellness tra attività sportive, dj set e arte dal vivo

Non se lo aspettavano nemmeno gli organizzatori quando, qualche settimana fa, hanno lanciato “Discornetto”, il primo soft club sulla spiaggia. Un esperimento che, a grande richiesta, si è trasformato rapidamente in un format da riproporre dopo il successo dello scorso 7 giugno.

«Ci sono arrivate chiamate perfino da Modena», racconta il direttore artistico Franco Sacco.

Il prossimo 4 luglio torna quindi la domenica wellness al Tortuga Beach, tra musica, brioche e sport sulla battigia: dalla corsa allo yoga, dal pilates all’allenamento funzionale con kettlebell, fino alla danza del ventre. Tutto rigorosamente a piedi nudi sulla sabbia.

Un’iniziativa che intercetta il trend dello sport come intrattenimento e collante sociale, con l’obiettivo di creare sinergie attraverso il movimento e far vivere la spiaggia di Rimini fin dal mattino.

Dopo le attività sportive, spazio alla colazione al chiringuito con le brioche della pasticceria Alisé e il caffè Pascucci, con la possibilità di un bagno in mare. Non mancherà la musica: alla consolle del Tortuguito si alterneranno i dj Backs e Rough Parquet.

Le attività inizieranno dalle ore 8, mentre la colazione sarà disponibile dalle 10.

Sette le associazioni sportive coinvolte: DayON Fit Studio, MOVE Fitness Club, Born to Run, Aria Terra Lab, Pilates in sup di Monica Fori, Leonardo Fontana con la postural total body e SANA per la danza del ventre.

«Discornetto non è un format chiuso», spiega Sacco, sottolineando come il progetto sia aperto ad altre realtà sportive interessate a collaborare e crescere sul territorio.

Durante l’evento tornerà anche l’artista riminese Emanuele Giorgi, che dipingerà dal vivo dopo il successo del precedente appuntamento, contribuendo a un’iniziativa che unisce sport, arte e socialità sulla spiaggia.