Rimini, torna il Festival della Cultura Sportiva: sport, salute, benessere e grandi ospiti

Dal 3 al 6 settembre incontri, performance, tornei, corsa, volley e attività wellness in diverse location della città. Tra gli ospiti Luca Toni, Achille Polonara e Francesco Puppi

Dal rapporto tra sport e salute alla performance, dal calcio alla pallacanestro, dalla corsa al volley, fino alle discipline dedicate al benessere e alla mobilità: il calendario di questa quinta edizione conferma la vocazione del Festival a costruire uno spazio di confronto capace di andare oltre il risultato sportivo, mettendo al centro persone, storie, cultura e valori.

Il programma prenderà il via giovedì 3 settembre, ai Giardini dei Palazzi dell’Arte, dalle 18:30 alle 20:00, con l’incontro “Perché lo sport ci fa stare bene?”, realizzato in collaborazione con IEG e Alma Mater Bologna, dove presenzieranno la Prof.ssa Laura Bragonzoni e Martina Baiardi, personal trainer e content creator romagnola specializzata in allenamenti al femminile. Venerdì 4 settembre il Festival entrerà nel vivo con una giornata dedicata a salute, corsa e calcio. Al Bagno Tiki 26, dalle 18:00 alle 20:00, si parlerà de “L’importanza della qualità della vita”, in collaborazione con “La Cultura nello Sport” e Alma Mater Bologna. Al Cinema Fulgor, dalle 19:00 alle 20:00, Francesco Puppi e Marco Zanni saranno protagonisti di “Correre per ritrovarsi”, mentre dalle 20:00 alle 21:00 sarà la volta del Main Event: saranno a Rimini Luca Toni, Giuseppe Pastore ed Emanuele Atturo per parlare de “I problemi del calcio italiano”.

Sabato 5 settembre sarà la giornata più ricca del Festival, con appuntamenti distribuiti in diverse location della città. Al Cinema Fulgor, dalle 19:00 alle 20:00, Luana Morgilli, Luca Di Tolla e la pallavolista Sonia Candi, approfondiranno il tema “La performance sportiva: corpo, mente e nutrizione”, powered by OpenFoodFactory. A seguire, dalle 20:00 alle 21:00, Achille Polonara sarà grande protagonista di “Il mio secondo tempo”, powered by RiminiWellness. Durante la giornata, Piazzale Kennedy si trasformerà nella nuova Area Wellness, con un programma di attività dalle 8:45 alle 19:00 dedicato a yoga, barre, meditation, functional training, tabata training, pole dance e mobility. Un’intera giornata all’aria aperta per vivere il movimento in una dimensione di benessere, condivisione e socialità. Alla Casa del Volley, dalle 9:00 alle 12:00, spazio alla Volley Clinic, in collaborazione con VolleyRo’, mentre al MOAB Court, dalle 15:30 alle 17:00, è in programma un torneo misto di basket giovanile con i giovani atleti e le giovani atlete di Insegnare Basket Rimini e RBR. Alla Feltrinelli Rimini, dalle 18:00 alle 19:00, sarà invece presentato il libro “Colpi in testa. La strage silenziosa degli sport da contatto”, con Tommaso Clerici.

Il Festival si chiuderà domenica 6 settembre con una mattinata all’insegna del movimento e della partecipazione. A Piazzale Kennedy, dalle 9:30 alle 13:00, sono in programma la Community Charity Run e la Bebike Experience, powered by Clinica Merli: una corsa benefica e un tour in e-bike con ricavato devoluto all’Associazione Giacomo Sintini. La Community Run sarà organizzata insieme a alle community run di OLA, Born to Run e con gli spintori di Rimini Marathon. Sempre domenica, al Bagno Tiki 26, dalle 8:30 alle 12:00, è prevista una camminata culturale con Elen Souza e la guida Francesca Del Bianco.



Un programma completo - consultabile nella sua interezza sul sito del Festival www.festivaldellaculturasportiva.it - che racconta quindi un Festival sempre più diffuso e partecipato, capace di mettere in dialogo il mondo dell’agonismo con quello del benessere, della formazione, della cultura e della socialità. Un progetto che porta la cultura sportiva fuori dai tradizionali luoghi della competizione e la trasforma in un’esperienza da vivere insieme, in tutta la città. Ideato e organizzato dall’associazione culturale Sportellate, in collaborazione con Shark Sport Events e con il supporto della Regione Emilia-Romagna, Sport Valley e Comune di Rimini, il Festival della Cultura Sportiva si conferma così un appuntamento dedicato a chi vive lo sport come pratica, passione, strumento di crescita e occasione di condivisione.