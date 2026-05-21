Rimini, torna la “Giornata della Città Solare”: educazione e cittadini al centro della sostenibilità

Sabato 23 maggio in Piazza Cavour la seconda edizione dell’iniziativa del progetto “Rimini Comunità Solare 2035” tra caccia al tesoro, scuola e transizione energetica

Educare alla sostenibilità e promuovere l’energia come bene di comunità accessibile a tutti. Sono questi gli obiettivi della seconda edizione della “Giornata della Città Solare”, in programma sabato 23 maggio nel centro storico di Rimini, con ritrovo alle ore 16:30 in Piazza Cavour.



L’iniziativa è un momento pubblico del programma “Rimini Comunità Solare 2035”, sviluppato dal Comune di Rimini e da aziende del territorio per promuovere efficienza energetica e partecipazione dei cittadini. Il progetto punta a rendere l’energia rinnovabile un bene condiviso per famiglie, imprese e comunità.



La manifestazione, patrocinata dal Comune di Rimini, è organizzata dall’associazione Centro per le Comunità Solari nell’ambito del Patto di Responsabilità Sociale “Rimini Comunità Solare 2035”. Il Patto è stato sottoscritto nel febbraio 2025 da imprenditori locali nel ruolo di “Costruttori di Città Solari Locali”, alla presenza del Sindaco.





Il programma





Ore 16:30 – Caccia al Tesoro Solare

Partenza da Piazza Cavour. Un percorso ludico-educativo tra monumenti storici, biodiversità urbana e negozi del centro per sensibilizzare adulti e bambini su sostenibilità, ambiente ed energia come bene comune. L’iniziativa valorizza anche il commercio di prossimità.

Coop Alleanza 3.0 offrirà la merenda ai bambini. Delta Motors esporrà un’auto elettrica.



Ore 18:00 – Consegna diplomi Energy@School

Saranno consegnati i diplomi agli studenti delle classi 5A e 5B della scuola primaria B. Munari che hanno concluso i moduli didattici. Il percorso ha coinvolto i ragazzi su consumo consapevole, sostenibilità e ruolo delle comunità nella transizione ecologica.



“Accompagniamo le famiglie nella transizione energetica promuovendo l’idea dell’energia come bene di comunità, non come privilegio per pochi”, dichiara il prof. Leonardo Setti, presidente del Centro per le Comunità Solari. “La Giornata della Città Solare è il nostro biglietto da visita per far conoscere un modello di città inclusiva e sostenibile”.



Il progetto Rimini Comunità Solare 2035

Oltre ai moduli Energy@School nelle scuole primarie, il programma include iniziative su mobilità elettrica, promozione delle Comunità Energetiche Rinnovabili di diritto pubblico e la Comunità Solare di Rimini di diritto privato. Il modello è stato sviluppato al Tecnopolo di Rimini per insegnare alle famiglie a produrre e consumare energia a chilometro zero.