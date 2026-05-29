Rimini, torna la Liscio Street Parade: tre giorni di musica e ballo a Piazzale Kennedy

Dal 21 al 23 giugno la terza edizione dell’evento della Notte Rosa con orchestre, scuole di danza e DJ set: protagonista il liscio tra tradizione e nuove generazioni

Torna a grande richiesta per la Notte Rosa la terza edizione della Liscio Street Parade a Rimini dopo il successo delle prime due edizioni e il boom del Capodanno in Piazzale Kennedy a Rimini: arrivano le più grandi orchestre di liscio, la Gen Z del Liscio e la grande parata di tutte le scuole di ballo di Romagna.



Dal 21 al 23 giugno torna a Rimini la terza edizione della Liscio Street Parade, l’evento dedicato al liscio e al ballo popolare che animerà Piazzale Kennedy con tre serate di musica, spettacolo e danza a ingresso libero.



Promossa da Materiali Musicali, promoter della Notte del Liscio, insieme a Le Sirene Danzanti, con il sostegno del Comune di Rimini e della Regione Emilia Romagna, la manifestazione conferma il suo obiettivo: riportare il liscio e la tradizione romagnola nelle piazze, coinvolgendo pubblici di tutte le età in un’atmosfera di festa e condivisione.



Il programma prenderà il via domenica 21 giugno alle ore 18 con l’Orchestra Santa Balera, la Gen Z del Liscio in un organico completamente rinnovato dopo che tutti i giovani che coltivato hanno rinnovato tutte le grandi orchestre del liscio della nostra terra, confermando la grande validità del progetto Santa Balera, quello di portare giovani musicisti nella tradizione del liscio, mentre alle ore 21 salirà sul palco Roberta Cappelletti, con tutta la sua grande orchestra, una delle voci più amate del liscio italiano.



Lunedì 22 giugno spazio invece a “La Storia di Romagna” e alla parata delle scuole romagnole di ballo, in una serata dedicata alle tradizioni popolari e alla partecipazione collettiva, che vede tra i frontman anche Anna De Leo delle Emisurela, una grandissima serata da ballo per tutti.



Martedì 23 giugno chiusura affidata a Luca Bergamini, protagonista della serata finale della manifestazione, grande voce e grande orchestra del liscio capace di attirare un enorme pubblico di fans.



Ogni sera, dalle ore 23, il programma continuerà con DJ set e musica caraibica.



La Liscio Street Parade si conferma così uno degli appuntamenti estivi più attesi della Riviera Romagnola, con tre giorni di musica dal vivo, ballo e spettacolo nel cuore di Rimini.

