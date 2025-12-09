Rimini tra cinema, teatro e musica: un dicembre all’insegna della cultura

Dal festival Luoghi dell’Anima agli spettacoli teatrali e concerti sinfonici, la città offre eventi per tutti i gusti

Dopo il fine settimana all’insegna dell’immersione a tutto tondo nella settima arte con la cerimonia di consegna del premio Fellini al regista premio Oscar Alfonso Cuarón, proseguono a Rimini le iniziative con al centro il cinema. Dal 10 al 14 dicembre torna il festival Luoghi dell’Anima, la sesta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza, promosso dall’Associazione Culturale Tonino Guerra, che pone al centro i temi al cuore della poetica del Maestro Tonino Guerra, tra cinema, paesaggio e poesia. La nuova edizione, sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, si svolge come di consueto nei luoghi cari al Maestro: Santarcangelo di Romagna, Pennabilli e Rimini. Tra gli appuntamenti martedì 9 dicembre anteprima al Cinema Fulgor con la presenza di Monica Guerritore e, a seguire, proiezione speciale di ‘Anna’, di e con Monica Guerritore.

Prosegue anche la speciale rassegna che accompagna il Premio Fellini fino a gennaio, intitolata “Cuarón in controcampo” che continua con due appuntamenti a ingresso gratuito tra Cinemino (al Palazzo del Fulgor) e Cineteca. Si va dal grottesco del circo dei Clowns all’universo di incantesimi e metamorfosi di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (13 dicembre).

Mercoledì 10 dicembre il Teatro Galli ospita la seconda edizione della Moto d’Oro FMI, una prestigiosa serata dedicata alla celebrazione di leggende, campioni e personalità che hanno segnato la storia del motociclismo, sia in pista che fuori. L'evento è condotto dall'attrice Serena Autieri e vedrà la premiazione di figure di spicco come il pluricampione Tony Cairoli, e riconoscimenti speciali a personalità come Nadia Padovani, Massimo Rivola e il celebre dottor Claudio Costa, oltre agli iridati del 2025. Attesa la presenza del pilota Marco Bezzecchi, riminese e miglior italiano nel Mondiale MotoGP 2025.



Giovedì 11 dicembre sempre al Galli protagonista è la 76° Sagra Musicale Malatestiana con il Concerti sinfonico Les Musiciennes du Concert des Nations, che si ispira all’Ospedale della Pietà di Venezia, un'istituzione che nel XVII secolo divenne celebre per le attività musicali svolte da orfane.

Il progetto rende omaggio alla tradizione dell’Ospedale e a Vivaldi, proponendo un primo programma con Le Quattro Stagioni e altri concerti. L’ensemble riunisce venti talentuose interpreti da otto paesi, guidato da Jordi Savall. Sul palco sarà presente la violinista Alfia Bakieva, voce recitante Olivia Manescalchi. L'obiettivo è creare un nuovo "ospedale musicale" moderno, dedicato allo studio e alla diffusione del repertorio dal 1600 al 1850.



Venerdì 12 dicembre al Teatro degli Atti, va in scena Anna Ghiaccio, spettacolo della Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Fuori Abbonamento, con Isadora Angelini, drammaturgia e regia di Rita Frongia.

Dal 16 al 18 dicembre al Teatro Amintore Galli si tiene lo spettacolo La reginetta di Leenane, della

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turni A-B-C, dove il drammaturgo irlandese Martin McDonagh costruisce un thriller psicologico dal sapore noir, in cui tensione e humor si fondono in un racconto spietato sulla famiglia e sulla solitudine. Uno spettacolo che è insieme una sfida emotiva e attoriale di grande intensità per due interpreti straordinarie come Ambra Angiolini e Ivana Monti. A dirigerle Raphael Tobia Vogel, già regista di Scene da un matrimonio visto al Teatro Galli nella scorsa stagione.



Tra gli altri appuntamenti, in centro storico continua la rassegna Libri da queste parti: martedì 9 dicembre alla Sala della Cineteca Umberto Piersanti presenta la sua ultima raccolta di poesie in una conversazione con le poetesse Milena De Luigi e Isabella Leardini. Mentre venerdì 12 dicembre al Museo della Città (Sala degli Arazzi) è ospite Emilio Sala in dialogo con Gerardo Guccini.

L’atmosfera del Natale entra nel vivo con tante iniziative natalizie e mercatini. Mercoledì 10 dicembre il cuore del centro storico risuona con la musica della Banda Città di Rimini in un tradizionale Concerto di Natale ospitato al Teatro degli Atti. Un'occasione per immergersi nelle più belle musiche natalizie composte per banda. Il centro storico si anima con Natale ai Palazzi dell’Arte, un pop-up firmato Giardini d’Autore che celebra il tempo delle luci e dei sogni con un linguaggio fatto di natura, creatività e bellezza condivisa. Le attività al Borgo San Giuliano continuano per tutto il mese di dicembre con le iniziative di Borgo Natale a cura dei commercianti locali.

Anche l'area del porto si trasforma in polo di attrazione delle feste con il grande presepe di sabbia sulla spiaggia libera di Marina Centro e il Villaggio di Natale con la pista di pattinaggio sul ghiaccio, i tradizionali mercatini e anche con gli spettacoli del Christmas Circus che propone due spettacoli al giorno alle 15.30 e 17.30 per tutta la famiglia.

Da quest’anno si possono fare evoluzioni sul ghiaccio anche a Viserbella con Sguilla, la pista di pattinaggio sulla spiaggia 53 La Buratella accanto al Tendone delle feste.

Tante altre sono le occasioni di svago per i più piccoli, con l’apertura dei parchi di divertimento di Italia in Miniatura e Fiabilandia e le iniziative di Wonderland 2025, il programma di animazione natalizia che anima Piazza Pascoli a Viserba con spettacoli, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.



Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:





IN EVIDENZA

Tutti i sabati dal 6 dicembre al 17 gennaio 2026

Cinemino e Cineteca Comunale - Rimini centro storico

Cuarón in controcampo

Ad accompagnare la nuova edizione del Premio Fellini che si è tenuto il 7 dicembre, c'è una speciale rassegna intitolata “Cuarón in controcampo” che è partita il fine settimana del 6 dicembre per proseguire ogni sabato fino al 17 gennaio, tra la sala del Cinemino al Palazzo del Fulgor e la Sala della Cineteca Rimini, ad ingresso gratuito. Da non perdere la programmazione completa, per celebrare insieme Rimini e il suo cinema. I prossimi appuntamenti:

Dal grottesco del circo dei Clowns all’universo di incantesimi e metamorfosi di Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (13 dicembre); dall’infanzia di Amarcord allo spazio infinito di Gravity (3 gennaio); all’accostamento tra La dolce vita e I figli degli uomini, che mette al centro l’idea di fine – la fine di un certo mondo sociale, la fine letterale del futuro (10 gennaio) – e all’ultima coppia, 8½ e Uno per tutte, costruita intorno a una crisi: creativa, esistenziale, sentimentale (17 gennaio). Una sorta di slalom parallelo per far emergere, attraverso la presenza fantasmatica di Fellini, lo sguardo di Cuarón sulla memoria, la città, il corpo, la famiglia, l’apocalisse, il desiderio. Un omaggio al regista premiato e al suo cinema, capace di tenere insieme spettacolo e profondità emotiva, invenzione formale e attenzione al reale.

Orario: Al cinemino alle ore 14. In Cineteca alle ore 21 Ingresso libero fino esaurimento posti

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini/

da martedì 10 a domenica 14 dicembre 2025

Cinema Fulgor e Fellini Museum - Rimini centro storico

I Luoghi dell'Anima

Italian Film Festival. Sesta edizione a cura dell'Associazione culturale Tonino Guerra

Sesta edizione del festival del cinema sui territori e la bellezza. Il festival, nato da un’idea di Andrea Guerra, è promosso dall’Associazione Culturale Tonino Guerra, che pone al centro i temi al cuore della poetica del Maestro Tonino Guerra, tra cinema, paesaggio e poesia. Il festival nasce dal desiderio di raccontare il mondo attraverso lo sguardo dell’anima, quel modo unico e necessario di osservare la realtà che Tonino Guerra ci ha insegnato: poetico, concreto, radicato nella bellezza dei luoghi e nella memoria delle persone. Il Festival è infatti una manifestazione dedicata a opere cinematografiche e televisive nelle quali è protagonista l'osmosi tra paesaggio, memoria, identità, immaginazione e racconto.

La nuova edizione, sotto la direzione artistica di Steve Della Casa e Paola Poli, si svolge come di consueto nei luoghi cari al Maestro: Santarcangelo di Romagna, Pennabilli e Rimini.

La sesta edizione sarà inaugurata il 9 dicembre al Cinema Fulgor con Monica Guerritore, protagonista dell’evento di preapertura e della presentazione di Anna, suo film di esordio alla regia, dedicato ad Anna Magnani.

La giuria del festival è presieduta da Margherita Buy, affiancata da Pier Giorgio Bellocchio e Pino Corrias. Il programma propone masterclass, incontri e proiezioni, con numerosi ospiti: Franco Arminio, Fabrizio Bentivoglio, Francesco Costabile, Ippolita Di Majo, Karen Di Porto, Matteo Garrone, Lodo Guenzi, Willie Peyote, Alissa Jung, Mario Martone, Giuseppe Piccioni, Massimo Pulini, Giulio Scarpati, Massimo Vigliar, Giorgio Leopardi, Margherita Spampinato e Gilberto Urbinati.

Un festival che racconta i paesaggi reali e interiori dell’Emilia-Romagna attraverso il cinema, con concorsi dedicati a opere prime, seconde e cortometraggi.

Gli eventi a Rimini:

>martedì 9 dicembre, Cinema Fulgor ore 21:00: Anteprima, Incontro con Monica Guerritore; a seguire

proiezione speciale di ‘Anna’, di e con Monica Guerritore

> mercoledì 10 dicembre, Fellini Museum / Palazzo del Fulgor ore 15:00: Riflessi. Corti in concorso. Prima parte/Cinema Fulgor ore 16:00 Concorso opere prime e seconde: Gioia mia, di Margherita Spampinato (2025, 90’). Ore18:00 Masterclass Incontro con Francesco Costabile.

> giovedì 11 dicembre, Fellini Museum / Palazzo del Fulgor ore 15 Riflessi. Corti in concorso

Seconda parte. Cinema Fulgor ore 16:00 Masterclass: Incontro con Giuseppe Piccioni. Ore17:00

Concorso opere prime e seconde: Paternal Leave, di Alissa Jung (2025, 113’)

> venerdì 12 dicembre, Cinema Fulgor ore 16:00 Masterclass: Incontro con Giulio Scarpati. Ore 17:00 Concorso opere prime e seconde: Il grande Boccia, di Karen Di Porto (2025, 83’)

>sabato 13 dicembre, Cinema Fulgor ore 16:00 Masterclass: Incontro con Pier Giorgio Bellocchio. Ore 17:00 Concorso opere prime e seconde: Le città di pianura, di Francesco Sossai (2025, 98’)

Info: 388 5703682 www.luoghidellanima.it

mercoledì 10 dicembre 2025

Rimini, Teatro Galli, piazza Cavour

Moto d’Oro FMI

Rimini ospita la seconda edizione della Moto d’Oro FMI, una prestigiosa serata dedicata alla celebrazione di leggende, campioni e personalità che hanno segnato la storia del motociclismo, sia in pista che fuori.

L'evento, ospitato nell'elegante Teatro Galli, è condotto dall'attrice Serena Autieri e vedrà la premiazione di figure di spicco come il pluricampione Tony Cairoli, e riconoscimenti speciali a personalità come Nadia Padovani, Massimo Rivola e il celebre dottor Claudio Costa, oltre agli iridati del 2025. Attesa la presenza del pilota Marco Bezzecchi,riminese e miglior italiano nel Mondiale MotoGP 2025.

La serata sarà inoltre l'occasione per premiare i Campioni del Mondo individuali e i Moto Club distintisi nell'anno in corso. L'evento è arricchito dall'accompagnamento musicale della Banda dell'Esercito Italiano.

Ore 19 Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.federmoto.it

giovedì 11 dicembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Les Musiciennes du Concert des Nations

76° Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

Les Musiciennes du Concert des Nations si ispira all’Ospedale della Pietà di Venezia, un'istituzione che nel XVII secolo divenne celebre per le attività musicali svolte da orfane. Le fanciulle studiavano musica sotto la guida di grandi maestri, come Antonio Vivaldi, e l’orchestra raggiunse fama internazionale. Dal 2019, attraverso audizioni e accademie di perfezionamento, sono state selezionate giovani musiciste sotto i 39 anni per creare un'orchestra femminile.

Il progetto rende omaggio alla tradizione dell’Ospedale e a Vivaldi, proponendo un primo programma con Le Quattro Stagioni e altri concerti. L’ensemble riunisce venti talentuose interpreti da otto paesi, guidato da Jordi Savall.

Sul palco sarà presente la violinista Alfia Bakieva, voce recitante Olivia Manescalchi.

L'obiettivo è creare un nuovo "ospedale musicale" moderno, dedicato allo studio e alla diffusione del repertorio dal 1600 al 1850.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

venerdì 12 dicembre 2025

Teatro degli Atti, via Cairoli, 42 - Rimini centro storico

Anna Ghiaccio

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Fuori Abbonamento

Anna Ghiaccio trae lontanissima ispirazione da ‘La regina delle nevi di Andersen’. Con Isadora Angelini,

drammaturgia e regia di Rita Frongia.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info. 0541 793811 [email protected]

da martedì 16 a giovedì 18 dicembre 2025

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

La reginetta di Leenane

Stagione teatrale di prosa e danza 2025/26 - Turni A-B-C

Martin McDonagh, maestro del teatro contemporaneo e del grottesco, è noto per il suo stile crudo, ironico e spietatamente realistico.

Con La reginetta di Leenane il drammaturgo irlandese costruisce un thriller psicologico dal sapore noir, in cui tensione e humor si fondono in un racconto spietato sulla famiglia e sulla solitudine. Un legame, quello tra madre e figlia, avvelenato dall’odio, segnato da un conflitto incessante, dove il rancore e la dipendenza si intrecciano in un gioco perverso di potere e frustrazione.

Uno spettacolo che è una sfida emotiva e attoriale di grande intensità per due interpreti straordinarie come Ambra Angiolini e Ivana Monti. A dirigerle Raphael Tobia Vogel, già regista di Scene da un matrimonio visto al Teatro Galli nella scorsa stagione.

Orario: martedì 16 dicembre 2025, ore 21 - Teatro Galli - TURNO A

mercoledì 17 dicembre 2025, ore 21 - Teatro Galli - TURNO B

giovedì 18 dicembre 2025, ore 21 - Teatro Galli - TURNO C

Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

INIZIATIVE NATALIZIE

fino al 6 gennaio 2026

Rimini

Il Sogno del Natale

Il centro città si trasforma in un palcoscenico incantato e l'illuminazione si diffonde in tutta la città con luminarie aeree e installazioni luminose, raggiungendo ogni borgo, il lungomare e perfino le zone più interne, in un progetto coordinato a basso impatto ambientale (LED).



fino a martedì 6 gennaio 2026

via Poletti - Rimini centro storico

Mercatino dei Sogni di Natale

Nel cuore del centro storico di Rimini, in via Poletti, la via adiacente al Teatro Galli, il tradizionale mercatino natalizio ospita aziende del settore artistico tradizionale e food, che espongono le loro proposte artigianali e i prodotti tipicamente natalizi nelle casette di legno decorate. Anche i più piccoli possono divertirsi sui cavalli della Giostra francese (dalle 10 alle 19 circa) e potranno spedire le letterine a Babbo Natale. Info: [email protected]



fino al 6 gennaio 2026

spiaggia di Rimini tra il bagno 1 e il bagno 63

Un Mare d’Inverno

La spiaggia di Rimini si colora della magia del Natale con “Un Mare d’Inverno”, l’iniziativa che trasforma il litorale in un paesaggio poetico, dove arte, natura e luce si incontrano per raccontare la bellezza del mare anche nella stagione più silenziosa. La duna sopraelevata, eretta in difesa della costa per la stagione invernale, si anima con 30 panchine e installazioni artistiche, che diventano il cuore di un percorso espositivo diffuso. Ogni panchina, racconta un diverso punto di vista sul tema dell’orizzonte, della memoria e del movimento, trasformando la spiaggia in un museo a cielo aperto. Il percorso raccoglie le opere di 28 artisti che usano linguaggi che si intrecciano come onde - fotografia, illustrazione, arte urbana e scrittura visiva - restituendo al pubblico un paesaggio in continua metamorfosi, sospeso tra arte e natura, tra cielo, terra e mare.

Un percorso suggestivo, che unisce le opere in mostra alla luce calda e avvolgente delle feste, fondendo in un’unica esperienza la poesia del mare e l’atmosfera natalizia. A cura di Piacere Spiaggia Rimini.

fino a domenica 11 gennaio 2026

Spiaggia libera Piazzale Boscovich - Rimini Marina Centro

Presepe di sabbia a Marina Centro

Kolossal: dall’Arca di Noé...ad oggi

L’edizione 2025/26 del Presepe artistico di sabbia si annuncia come la più grande e più imponente di sempre.“Kolossal“ è infatti il titolo dell’edizione 2025, un'opera monumentale di circa 700 mq interamente al coperto. Otto artisti internazionali della sabbia hanno unito la loro maestria per creare gruppi scultorei giganti realizzati con la sola sabbia e acqua, che raffigurano scene bibliche, personaggi e dettagli architettonici di rara bellezza. Questo grande spettacolo si può ammirare sulla spiaggia a due passi dal mare dal 29 novembre, ancora in fase di Work in Progress con gli scultori all’opera.

Le visite al Presepe saranno accompagnate da personale addetto che guiderà nella visita spiegando nei dettagli aspetti tecnici e spirituali dalla costruzione alle varie tematiche del Presepe.

Il presepe si trova all’interno del Villaggio di Natale accanto alla pista di Pattinaggio sul ghiaccio, al grande tendone del Circo di Happy Family, ai Mercatini di Artigianato e Collezionismo e alla zona calda dedicata agli spettacoli e all’intrattenimento.

L'ingresso è a pagamento (adulti € 3,00, ragazzi fino a 14 anni € 2,00), gratuito per i bambini sotto i 120 cm di altezza e per i portatori di handicap.

Orario: giorni feriali (Lunedì-Venerdì): 10:00 – 12:30 e 14:30 – 18:30. Festivi, Prefestivi (Sabato-Domenica) e Vacanze Natalizie (dal 23 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026): 09:30 – 19:00 (orario continuato). Info: 331 522 4196 www.facebook.com/presepesabbia.rn/



fino a domenica 11 gennaio 2026

Rimini, piazzale Boscovich Ice Village

Villaggio di Natale e pista di pattinaggio su ghiaccio

Accanto al Presepe di sabbia si erge il Villaggio di Natale a due passi dal mare, che include il tradizionale mercatino natalizio di Artigianato e Collezionismo con casette di legno addobbate a festa, l’Happy Circus con il tendone multicolore e i suoi spettacoli per bambini e la zona calda dedicata all’intrattenimento. Infine la grande pista di pattinaggio su ghiaccio tutta al coperto dove esibirsi in evoluzioni sul ghiaccio con possibilità di noleggio pattini.

Orario villaggio e pista pattinaggio: dal lunedì al venerdì (fuori dal periodo natalizio), l'apertura è pomeridiana, dalle 14:30 alle 23:00. Nei giorni festivi e prefestivi e durante le vacanze di Natale (23 dicembre – 6 gennaio), l'orario è continuato, dalle 10:00 alle 23:00. Fanno eccezione le giornate di Natale e Santo Stefano, in cui l'Ice Village è aperto dalle 10:00 – 12:30 e dalle 15:30 – 24:00. Apertura Happy Circus dal 6 dicembre all’11 gennaio con 2 spettacoli al pomeriggio dei giorni festivi e prefestivi e durante le vacanze di Natale tutti i giorni fino al 6 gennaio con i seguenti orari: dalle 15:30 - 17:15 e dalle 17:30 – 19:30. Ingresso a pagamento alla pista di pattinaggio e al Circo.

Info: 331 522 4196 - 375 78 14 857

fino a martedì 6 gennaio 2026

via Maffei, 11 – Rimini

Presepe artigianale: l'opera meccanica di Alberto Minelli

Il signor Alberto Minelli apre la sua abitazione a chi desidera visitare i suoi presepi meccanici.

Un vero e proprio percorso espositivo di presepi, distribuiti su 3 stanze separate:

un presepe meccanico di grandi dimensioni, che con i suoi movimenti dà respiro alla narrazione sacra ed altre due creazioni che celebrano il Natale, una in cui è possibile ammirare le riproduzioni degli antichi mestieri, che celebra l'arte degli artigiani, l'altra che rappresenta un borgo cittadino.

Tutte le installazioni seguono la tradizione classica, con statuine di circa 20 cm con vestiti in stoffa pregiata, un dettaglio che testimonia la cura e la passione del Signor Minelli.

E' consigliata la prenotazione.

Ingresso offerta libera. Info: 0541 390693 (ore pasti) - 320 6920653

fino al 31 dicembre 2025

Borgo San Giuliano Rimini

Borgo Natale

Nella splendida cornice del Borgo San Giuliano, l'antico borgo dei pescatori, immerso nelle atmosfere felliniane, il mese di dicembre si anima con tante attività, a partire da:

>tutti i mercoledì di dicembre dalle 19, L’oro di Romagna: degustazione di oli dei colli di Rimini con presentazione dei produttori. Per l'occasione i ristoranti aderenti all'iniziativa, proporranno un piatto o un menu che esalti l’olio locale. In alcuni appuntamenti interverranno gli stessi produttori per spiegare i processi di lavorazione e le tipicità organolettiche.

>tutti i giovedì di dicembre dalle 9 alle 11: Il Borgo che vorrei: Concorso di pittura per i bambini delle scuole dell’infanzia e primarie. Sotto la supervisione dell’artista Nicoletta Quacquarelli, un laboratorio per far disegnare ai più piccoli la nostra città nel futuro. Verrà premiato il disegno più originale e la scuola più numerosa, con materiale didattico.

>13 e 14 / 20 e 21 dicembre, Mercatino di Natale: Antiquariato, prodotti fatti a mano, artigianato locale, tanti piccoli stand diffusi per il borgo

>14 dicembre, La banda dei Babbi Natale: le famiglie sono invitate ad una passeggiata culturale per le vie del centro rigorosamente vestiti da babbo Natale. L’azdora del Borgo: insegnerà come allestire la tavola di Natale. Cosa non può mancare nel pranzo di famiglia.

Ingresso libero www.facebook.com/p/Associazione-Borgo-San-Giuliano

fino al 6 gennaio 2026

Rimini, giardini dei Palazzi dell’Arte

Natale ai Palazzi dell’Arte

Grande novità: nel cuore di Rimini i giardini dei Palazzi dell’Arte si accendono di magia.

Nasce 'Natale ai Palazzi dell’Arte', un pop-up firmato Giardini d’Autore che celebra il tempo delle luci e dei sogni con un linguaggio fatto di natura, creatività e bellezza condivisa.

Tra decorazioni in stile natural flower, laboratori per grandi e piccoli, musica, DJ set, brunch nella serra e appuntamenti speciali, i Palazzi dell’Arte si trasformano in un incantevole giardino d’inverno, dove ogni dettaglio racconta la poesia del Natale. Un progetto in cui il verde si intreccia all’arte in un racconto di natura e incanto.

Gli appuntamenti si concentrano in particolar modo nel week-end offrendo un ricco calendario di attività creative, gastronomiche e culturali per tutta la famiglia.

La serra diventa un salotto conviviale dove si incontrano brunch tematici, tè fumanti, letture, laboratori artigianali e momenti dedicati alla cura di sé e del verde. Un mese di appuntamenti che unisce creatività manuale, rituali di stagione e un forte legame con la natura.

Ogni settimana ha un tema differente con eventi: brunch tematici, atelier di pittura, laboratori botanici, percorsi olfattivi, scoperte vegetali e DJ set, che ogni weekend accendono il Winter Garden fino alla grande festa dell’Epifania in Fiore del 6 gennaio.

Ogni domenica appuntamento con Serra Sonora, i DJ set a cura del collettivo IKIGAI.

Tutto il programma in dettaglio sul sito di riferimento, settimana per settimana.

Info: https://giardinidautore.net/speciale-natale-nel-giardino-dei-palazzi-dellarte-pop-up-giardini-dautore/

12, 13, 14 dicembre e dal 19 dicembre al 6 gennaio 2026

Viserbella di Rimini, spiaggia 53 La Buratella - Via Porto Palos, 77

E’ Tendoun e Sguilla

Serate musicali, tombole, animazione, Veglione di Capodanno il tutto ospitato sotto il grande tendone delle feste.

Novità 2025 è Sguilla, la pista di pattinaggio sul ghiaccio aperta dal 6 dicembre al 6 gennaio, sulla spiaggia accanto al tendone delle feste. Il costo orario per pattinare è di 8 euro a persona, sia per adulti che per bambini, e include il noleggio dei pattini.

Il programma natalizio include serate a tema, in particolare si festeggia l’arrivo di Babbo Natale, il 24 dicembre, e della Befana con tombole per bambini e merenda dalle ore 16:00.

Il tendone è ad ingresso libero, mentre l'acquisto delle cartelle della tombola è a pagamento, e parte del ricavato sarà devoluto a sostegno dell'Associazione di volontariato "Amici di Gigi".

Orario pista pattinaggio: dal 6 al 19 dicembre, da lunedì a venerdì ore 15 - 23; sabato e domenica e dal 20 dicembre al 6 gennaio: 10 - 23.

Orario Tendone: dal 5 al 14 dicembre aperto nei week-end dalle 19.30. Dal 17 dicembre al 6 gennaio aperto tutti i giorni. Info: www.facebook.com/etendoun

fino a lunedì 8 dicembre 2025

Rimini, Vecchia Pescheria e piazzetta poveracce

Nella Vecchia Pescheria

Evento eno-agroalimentare con mostra mercato natalizia di prodotti tipici del territorio a cura di CNA Rimini. Aspettando il Natale, sotto la Vecchia Pescheria, andrà in scena una piccola “mostra mercato del gusto tipico riminese” dove il pubblico può incontrare, acquistare e apprezzare i prodotti dei migliori produttori locali: olio extravergine d’oliva, vino e birra artigianale, spiriti, miele e prodotti dell’alveare, pane, farine e prodotti da forno, confetture, conserve, liquori, salumi, formaggi e altre delizie del territorio. Produttori selezionati infatti danno vita a un affascinante percorso sensoriale tra le eccellenze enogastronomiche sotto le belle arcate della Vecchia Pescheria mentre nei locali dell’area circostante viene proposto un programma di incontri, workshop a tema e degustazioni.

Orario: dalle 14 alle 20.

sabato 13, 14, 20, 21 dicembre 2025

piazza Pascoli - Rimini Viserba

Wonderland

Il Comitato Turistico di Viserba presenta Wonderland 2025, il programma di animazione natalizia che animerà Piazza Pascoli con spettacoli, laboratori creativi e attività dedicate alle famiglie.

Appuntamenti pensati per bambini di tutte le età e per chi desidera vivere l’atmosfera del Natale nel cuore di Viserba. Appuntamenti della settimana:

>sabato 13 dicembre – Il Segreto del Magico Natale: spettacolo di burattini, personaggi dei cartoni, bolle giganti, giocolieri e presenza della Ambassador Marchin' Band dei Babbi Natale sul lungomare.

>domenica 14 dicembre – Missione Natale: Laboratorio di letterine per Babbo Natale e spettacolo di animazione con musica, giochi e regali.

Orario: dalle 15.30 alle 18.30 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/comitatoturisticoviserba



14, 21 dicembre e dal 26 dicembre al 6 gennaio 2026

Rimini, via Popilia 239

La magia delle feste a Italia in Miniatura

Una passeggiata fra le miniature d'Italia e d'Europa, una gita in gondola nella Venezia in scala 1:5 con approdo in Piazza San Marco, un viaggio nella favola di Pinocchio in trenino, un'esperienza interattiva nel laboratorio scientifico di Esperimenta, un giro in altezza sulle vorticose mongolfiere di Torre Panoramica e tutta Piazza Italia allestita a festa con un grande albero di Natale e la truccabimbi gratuita nei giorni di festa. Nel periodo di Natale, il biglietto dà accesso al Parco miniature Italia ed Europa, con oltre 300 miniature, e alle seguenti attrazioni: Venezia, Esperimenta, Arena Spettacoli Piazza Italia, Torre Panoramica e Pinocchio. Cinemagia 7D (a pagamento) Orario: 10:00 - 17:00 (chiusura casse ore 15:30). Info e biglietti su www.italiainminiatura.com

fino al 6 gennaio 2026

via Minguzzi 7 - Rimini Viserbella

Presepe marinaro

Per il periodo delle festività, dal 6 dicembre al 6 gennaio, il Museo della Marineria e delle Conchiglie 'E'Scaion' propone un ricco programma di aperture e una speciale iniziativa artistica. Ad accogliere i visitatori del museo, il tradizionale Presepe Marinaro, con la Natività allestita su una battana, la tipica barca dal fondo piatto dei pescatori locali.

Orario: dalle ore 15:00 alle ore 19:00 Ingresso a offerta libera

Info: 338 2341277 www.escaion.it

nelle domeniche prima di Natale, 14 dicembre 2025

Rimini, centro storico

Fiera delle Domeniche di Dicembre

In centro storico, tra Corso d'Augusto, Via IV Novembre, Via Dante e Via Castelfidardo si svolge il

Mercatino con vendita di prodotti non alimentari.



dall'11 al 24 dicembre 2025

Ponte di Tiberio

Fiera degli Alberi di Natale

E’ possibile acquistare veri alberi di Natale e piante natalizie.

dal 15 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

in Piazza Tre Martiri

Fiera di Natale

Il tradizionale, ricco mercato natalizio con vendita di tipici prodotti artigianali, decorazioni, dolciumi e originali idee regalo.





tutte le domeniche di dicembre, tutti i giorni dal 26 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026

Fiabilandia, via Cardano 15 - Rivazzurra di Rimini

Capodanno e festività a Fiabilandia

Il Parco divertimenti per i bambini e tutta la famiglia aperto per il Capodanno più lungo del mondo

Il Parco del divertimento Fiabilandia apre anche nel periodo invernale e delle festività natalizie per offrire occasioni di svago ai più piccoli e alle loro famiglie. Il Parco è aperto tutte le domeniche di dicembre, il giorno 8 dicembre e tutti i giorni dal 26 dicembre fino al 6 gennaio dalle ore 11 alle ore 17 con ingresso libero, attrazioni e spettacoli a pagamento.

La notte di San Silvestro, 31 dicembre, dalle ore 21.30 fino a tarda notte, Fiabilandia vi aspetta per il gran Veglione di Capodanno su prenotazione, con buffet dolce e salato, panettone, spumante e cotillons. Seguirà alle ore 23 lo spettacolo Christmas Circus. A mezzanotte brindisi con tutti gli artisti e a seguire musica e balli con DJ set, per festeggiare l'arrivo del nuovo anno all'insegna del gioco e del divertimento per tutta la famiglia. Orario: dalle 11 alle 17. Il 31 dicembre dalle 21.30 a tarda notte

Info: 0541 372064 www.fiabilandia.it/



fino al 6 gennaio 2026

Parco del Lavatoio - Rimini Torre Pedrera

Tombola Park: il Tendone delle feste a Torre Pedrera

Con l'arrivo delle festività natalizie numerose sono le attività che contribuiscono a creare l'atmosfera magica del Natale anche a Torre Pedrera.

Accanto al presepe della tradizione, una grande struttura riscaldata e accessibile a tutti, ospita il Tendone delle Feste, organizzato dal Comitato Turistico, dove tutto il periodo natalizio è animato da un ricco calendario di eventi che parte dal 7 dicembre con l'Accensione delle luci e l'inaugurazione del villaggio Tombola Park.

Le serate sono dedicate principalmente a Tombole (con estrazioni previste quasi tutte le sere a partire dal 12 dicembre) e animazione a tema.

Il programma include spettacoli, musica dal vivo, Cori di Natale e DJ set. Tra gli appuntamenti lo spettacolo di Samuel il Ventriloquo (16 dicembre), la "Festa Contadina" con Sergio Casabianca (23 dicembre), il "Veglione di Fine anno" (31 dicembre dalle ore 20:00), e la Festa della Befana con giochi e musica per i più piccoli (6 gennaio).

Info: 348 8702312 www.facebook.com/comitatotorrepedrera/



fino al 6 gennaio 2026

Tempio Malatestiano, via IV novembre, 35 – Rimini

Presepi dal mondo

Nella splendida Cappella dei Pianeti e dello Zodiaco all'interno della Basilica Cattedrale è possibile ammirare i presepi dal mondo, per un viaggio che ci fa incontrare le varie comunità di immigrati che vivono a Rimini, con Natività provenienti dall'Albania, Perù e Africa solo per citarne alcune.

Un'occasione di riflessione, conoscenza e interscambio religioso e culturale proposto alla città per accrescere il sentimento di fraternità.

Inaugurazione il giorno dell’Immacolata alla presenza del Vescovo.

Orario: 8.30-12 e 15.30-18 Info: 0541 51130

fino al 6 gennaio 2026

Chiesa di Sant'Agostino, via Cairoli, 36 - Rimini centro storico

Presepe tradizionale

Presepe allestito alla Chiesa di Sant'Agostino

Nella splendida chiesa di Sant'Agostino, dove sono conservate preziose opere della Scuola Riminese del Trecento, nel periodo natalizio è possibile visitare un presepe tradizionale che rappresenta la Natività.

Orario: 8-12 e 14.30-17.30

fino al 6 gennaio 2026 e fino il 2 febbraio solo il mercoledì e nei week-end

Chiesa dei Paolotti, piazza Tre Martiri - Rimini centro storico

Presepe tradizionale meccanico

Presepe alla Chiesa dei Paolotti

Riapre lo storico presepe tradizionale meccanico curato dai frati Minimi di San Francesco di Paola accanto alla Chiesa dei Paolotti. Apertura tutti i giorni fino al 6 gennaio, mentre il mercoledì e nei weekend il presepe rimane aperto fino alla Candelora (2 febbraio).

Orario: dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19 Info: 0541 24761

fino al 6 gennaio 2026

Rimini – Covignano, via delle Grazie 10

Presepe del Santuario S. Maria delle Grazie

La chiesa custodisce un piccolo presepe in terracotta del XVIII secolo e sull’altare è possibile ammirare l’Annunciazione di Ottaviano Nelli (1425c.) ed affreschi marchigiani del XVII secolo.

Orario: dalle ore 6 alle ore 11.30; dalle ore 15.30 alle ore 18 Info: 0541 751061

fino al 6 gennaio 2026

Torre Pedrera di Rimini, area spiaggia al Parco del Lavatoio

Presepe a Torre Pedrera

A cura del Comitato Turistico. Un presepe composto da barche in miniatura ospita le figure classiche della Natività, accanto al tendone delle feste di Torre Pedrera.

Ingresso libero Info: www.facebook.com/ComitatoTuristicoTorrePedrera

fino a martedì 6 gennaio 2026

Ponte della Resistenza - Rimini San Giuliano Mare

Presepe luminoso e addobbi sul Ponte dei Miracoli

Anche quest'anno, il Ponte della Resistenza si arricchisce di una suggestiva e ventennale iniziativa che lo trasforma nel "Ponte dei Miracoli". Per l'intero periodo delle festività, il ponte si veste in modo simbolico con le "Cappe Sante dei Popoli": numerose capesante vengono appese in un luogo di profonda memoria storica, dove la tradizione ricorda la predica di Sant'Antonio ai pesci. Queste conchiglie, da sempre emblema del pellegrino, recano incisi messaggi augurali in molteplici lingue, grazie al contributo delle diverse Comunità migranti presenti nel territorio riminese. L'iniziativa celebra l'inclusività e funge da ideale conclusione al Giubileo, sottolineando il tema del "Pellegrini di Speranza".

Inoltre dall'8 dicembre, come tutti gli anni, sul ponte viene acceso il Presepe luminoso, opera donata dall'artista Salvatore Federici, che raffigura la Natività con i Re Magi che seguono la StellaCometa. Questa scena luminosa funge da richiamo all'evento culminante del 6 gennaio: una grande rievocazione storica e multiculturale nota come "In viaggio con i Re Magi".

Ingresso libero Info: 340 3835567 http://pontedeimiracoli.blogspot.com/

9 dicembre 2025 - 6 gennaio 2026

Rimini, Arco d'Augusto

Presepe sotto l’Arco di Augusto

Un Presepe per la Città

Tradizionale Presepe, che rappresenta la natività nel cuore del centro storico e che viene progettato e allestito con il contributo degli operatori del centro Zavatta onlus nella splendida cornice dell’Arco d’Augusto, dove rimarrà in esposizione fino all'Epifania. Quest'opera, realizzata interamente dai partecipanti dei vari progetti gestiti dal Centro Zavatta, trasforma il monumento simbolo della città in una cornice di profonda suggestione. Il Presepe prende vita grazie all'uso sapiente di legno, ceramica e altri materiali, ed è l'espressione di un impegno sociale.

Il tema scelto per questa edizione è un inno alla positività: Speranza, Luce e Futuro. Un messaggio toccante e universale che invita cittadini e visitatori a riflettere sul significato autentico delle festività e sull'importanza dell'inclusione. Info: 0541 367121

mese di dicembre 2025

Viserba di Rimini, viale Paolo Toscanelli, 132

Presepe meccanico di Viserba

Torna lo storico presepe del compianto Semprini grazie al lavoro appassionato del nipote e di due suoi amici. La Natività ripropone una notte a Betlemme con scene tratte dalla quotidianità dell’epoca, dal venditore di frutta ai pastori con pecorelle al seguito, tra personaggi animati, acqua che brilla nel pozzo e vino che scorre davvero mentre le donne pigiano l’uva.

Orario: dal 9 all’11 dicembre solo su prenotazione; a dicembre aperto tutti i giorni restanti: 10:00–13:00 e 15:00–19:00 Ingresso a offerta libera Info: https://presepedelnonno.altervista.org/

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino a dicembre 2025

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Rassegna di appuntamenti all'Ex Cinema Astoria

Nell'ambito del Progetto Ritorno all'Astoria, un ricco e variegato programma di eventi e attività per l’autunno, con un calendario che comprende laboratori creativi, incontri di benessere, residenze artistiche e momenti dedicati alla sostenibilità.

Gli appuntamenti della settimana:

>9 dicembre, 17:00 – 19:00 Strani ma veri, Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00, Viaggio di non ritorno, Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

21:10 – 23:10, Fuori da ogni realtà, Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

>10 dicembre, 20:30 – 22:00 Pizzica salentina, Fermento Etnico

>11 dicembre, 19:00 – 20:15, Yoga all’Astoria, Hatha Yoga Rimini

20:30 – 22:30, Ognuno ha una storia da raccontare, Atelier di scrittura e teatro - ri.flessi

>13 dicembre, 10:30 – 12:00, Storie ad Arte, laboratori creativi didattici - Patrizia Magnani

16:00 – 17:30, Corpo a corpo - Greta Cesarini

>14 dicembre, 16:00 – 18:30, Ritorno alla creatività - LisARTinFlowers

>15 dicembre, 18:30 – 20:30, (K)Not a crochet club

18:30 – 20:30, Roller dance a cura di Roller Dance Rimini

>16 dicembre, 17:00 – 19:00, Strani ma veri, Mulino di Amleto Teatro

19:00 – 21:00, Viaggio di non ritorno, Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

21:10 – 23:10, Fuori da ogni realtà, Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria



martedì 9 dicembre 2025

Sedi varie – Rimini

Adolescenti e genitori: sperimentarsi in una nuova relazione

Riparte il percorso rivolto a genitori, insegnanti ed educatori di ragazzi e ragazze nella fascia preadolescenza–adolescenza. Il progetto è promosso dall’assessorato alla scuola e alle politiche educative e organizzato dal Centro per le Famiglie del Comune di Rimini, in collaborazione con gli Istituti Comprensivi del territorio e l’Associazione Teatrale Alcantara.

>Martedì 9 dicembre, ore 20.45, Comunicazione, rispetto e prevenzione: dialoghi su affettività e sessualità

Ingresso gratuito. Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini/



martedì 9 dicembre 2025

Luogo Biblioteca Gambalunga, Sala della Cineteca

Libri da queste parti

Umberto Piersanti, L'isola tra le selve, Marcos y Marcos, 2025

Il poeta Umberto Piersanti, considerato tra le figure maggiori della letteratura italiana contemporanea,

presenta la sua ultima raccolta di poesie in una conversazione con le poetesse Milena De Luigi e Isabella Leardini.

Ore 17. Ingresso libero. Info: tel. 0541.704488 - [email protected]

martedì 9 e mercoledì 10 dicembre 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

La ragazza del coro

Rassegna ACEC 'La grande luce'

Il film è parte della rassegna 'La grande luce' e segna il debutto alla regia della slovena Urska Djukic che, reduce dal corto Granny’s Sexual Life, sceglie per il suo primo lungometraggio il volto magnetico di Jara Sofija Ostan per il ruolo di Lucia.

È proprio sul suo viso carico di innocenza, ripreso in primi piani frequenti e poetici, che si gioca gran parte del film, teso a esplorare i pensieri, le emozioni, le sensazioni di un’adolescente alla scoperta delle prime pulsioni sessuali.

Orario: martedì 9 dicembre ore 18.30; mercoledì 10 dicembre ore 17:00 / 21:00

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/laragazzadelcoro/

mercoledì 10 dicembre 2025

Rimini, Teatro degli Atti

Natale in Jazz

Il cuore del centro storico risuona con la musica della Banda Città di Rimini in un tradizionale Concerto di Natale ospitato al Teatro degli Atti. Un'occasione per immergersi nelle più belle musiche natalizie composte per banda. Con la partecipazione straordinaria del M° Giorgio Babbini.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/bandacittadirimini?



mercoledì 10 dicembre 2025

Biblioteca Ragazzi, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Storie sul tappeto

Incontri per genitori e bambini da 0 a 12 mesi con le volontarie di Nati per Leggere della biblioteca. Prenotazione obbligatoria al numero 0541 704485 negli orari di apertura della Biblioteca Ragazzi.

Ore 10.30 Ingresso gratuito Info: 0541 704485 https://bibliotecagambalunga.it/news/storie-sul-tappeto-13

Tutti i mercoledì e giovedì fino al 10 dicembre 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Sempre mamma e sempre papà + Separazione: anche i bambini ne parlano

Anche quest'anno i Centri per le Famiglie di Rimini e dell’Unione dei Comuni della Valmarecchia organizzano in sinergia dei percorsi per parlare di separazione.

-Il gruppo “Sempre mamma e sempre papà” è dedicato a genitori separati. Il percorso si svolge tutti i mercoledì dal 5 novembre al 10 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore 19.30.

-Il gruppo “Separazione: “Anche i bambini ne parlano”, è dedicato ai bambini e bambine da 6 a 10 anni, i cui genitori abbiano vissuto l’esperienza della separazione. In questo spazio i bambini e le bambine possono esprimersi sulla nuova condizione di vita e trovare le risorse per elaborarla.

Il gruppo, formato da coetanei che sperimentano i medesimi cambiamenti, è pensato e guidato per diventare un punto di forza, favorire il ridimensionamento delle preoccupazioni e il recupero e la conferma dei legami e dei riferimenti fondamentali. Sono previsti quattro incontri, tutti di giovedì, dalle 17.00 alle 19.00 dal 13 novembre al 4 dicembre presso la sede del Centro per le Famiglie di Rimini.

I genitori sono invitati a partecipare alla seconda parte dell’ultimo incontro. Sempre per i genitori è possibile anche un eventuale colloquio di approfondimento, al termine del percorso. E’ richiesto il consenso alla partecipazione di entrambi i genitori.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria. Info: https://www.facebook.com/centrofamiglierimini/





giovedì 11 dicembre 2025

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Quando l’Altro è il nemico - Riflessioni psicoanalitiche intorno alla guerra

Cinema e psicoanalisi

Torna la rassegna Cinema e psicoanalisi, ideata e promossa dal Centro Adriatico di Psicoanalisi “Angelo Battistini”, che propone un dialogo tra immagini in movimento e pensiero psicoanalitico.

L’edizione di quest’anno è dedicata a un tema quanto mai attuale e doloroso: la guerra, e il modo in cui trasforma l’Altro in nemico, fino a cancellarne il volto, la storia, la voce.

> Giovedì 11 dicembre, No Other Land di Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham, Rachel Szor- Il film, ultimo vincitore dell’Oscar come miglior documentario, racconta la distruzione di una comunità palestinese e la complessa relazione tra un attivista palestinese e un giornalista israeliano, mettendo in crisi ogni immagine semplificata del nemico. L’approfondimento e il commento aperto al pubblico saranno affidati alle psicoanaliste del Centro Adriatico di Psicoanalisi, Cinzia Carnevali e Laura Ravaioli.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704494 https://bibliotecagambalunga.it/cineteca/rassegne-ed-eventi/quando-laltro-e-il-nemico

venerdì 12 dicembre

Museo della Città (Sala degli Arazzi) - Rimini

Libri da queste parti

Emilio Sala, Opera, neutro plurale. Glossario per melomani del XXI secolo (Il Saggiatore, 2024)

Chiude la rassegna il musicologo riminese Emilio Sala, professore all’Università di Milano e autore di importanti studi sull’opera e il melodramma, con Opera, neutro plurale. Glossario per melomani del XXI secolo (Il Saggiatore, 2024), in dialogo con Gerardo Guccini: un glossario originale e appassionato che reinventa il linguaggio dell’opera per i melomani di oggi, tra ironia e rigore critico.

Ore 17 Ingresso libero Info: 0541.704488 - [email protected]



venerdì 12 e sabato 13 dicembre 2025

Sala Manzoni, via IV novembre 37 - Rimini centro storico

Inneschi - Scintille che generano la pace

Due giorni di incontri, dialoghi e testimonianze per riflettere insieme sulla scelta e sul valore dell’obiezione di coscienza ad ogni forma di violenza, dell’impegno civile e della nonviolenza: una questione tornata di attualità a causa del contesto di tensioni internazionali, guerre e riarmo crescente, anche a fronte dell'ipotesi della ripresa della leva obbligatoria.

L'evento è promosso dalla Comunità Papa Giovanni XXIII in occasione di 50 anni di impegno per la pace.

Al convegno saranno premiati i vincitori del concorso di fotografia, illustrazione e videomaking “Inneschi – Quando l’arte genera la pace”, per il quale sono arrivate una settantina di opere. La sera di venerdì 12 dicembre alle 20.45 si tiene lo spettacolo teatrale La scelta di Marco Cortesi e Mara Moschini, storie di coraggio dalla guerra in ex Jugoslavia.

E' possibile vedere il programma e le modalità di iscrizione su https://50anni.apg23.org/convegno-rimini/

Orario: 12 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 13 dicembre dalle ore 9 alle ore 17

Info: 0541 972477 [email protected]

sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025

Castoro Teatro, via Del Castoro, 7 – Rimini

Viaggio in Armenia

Spettacolo teatrale di Castoro Teatro

Dietro la presunta appartenenza a un genere – il diario di viaggio – nelle pagine di Viaggio in Armenia si cela una scrittura che a un primo sguardo si fa “grafico di una costante diserzione”.

E qui emerge il carattere politico di un libro che ad una prima lettura può apparire mite e perfino svagato; evoca un’Armenia fuori dal tempo e disattende le aspettative dei suoi committenti, sfuggendo al compito di celebrare i presunti successi del primo piano quinquennale sovietico.

La sfida al nuovo potere non lascia spazio a ulteriori dilazioni, e con la pubblicazione del Viaggio – prima ancora della celebre poesia su Stalin, Il montanaro del Cremlino, per cui fu ufficialmente incriminato – Osip Mandel’štam si consegna nelle mani dei suoi carnefici, portando così a compimento il suo destino.

Segreta riflessione sul tempo, la memoria e la morte – e straordinaria metafora di resistenza e di vitalità – Viaggio in Armenia è un sereno, luminosissimo addio; un rito d’addio.

Il testo ideale per tratteggiare il profilo di un artista che si dichiarava ostile a tutto ciò che è personale, in tempi intossicati dall’inganno dei reality e dall’illusione della vita in diretta.

Ore 18 Ingresso a pagamento Info: 0541 752056 [email protected]

sabato 13 dicembre 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Met Live. Andrea Chenier

Diretta via Satellite da New York, Metropolitan Opera

L’appassionata tragedia di Giordano vede protagonista il tenore Piotr Beczała nei panni del virtuoso poeta che cade vittima dell’intrigo e della violenza della Rivoluzione francese.

A seguito della loro celebre recente collaborazione in Fedora di Umberto Giordano, nella stagione del Met 2022–23, Piotr Beczała si riunisce con il soprano Sonya Yoncheva nei panni dell’amante aristocratica di Chénier, Maddalena di Coigny, con il baritono Igor Golovatenko nei panni di Carlo Gérard, l’agente del Regno del Terrore che suggella il loro destino.

Il direttore ospite del Met Daniele Rustioni sale sul podio per guidare l’avvincente messa in scena di Nicolas Joël.

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/met_andrea_chenier/

sabato 13 dicembre 2025

Rimini, partenza e arrivo dal Bagno 26

Sport & Cultura

Tra mare e storia nel Natale Riminese

L'attività "Sport & Cultura" è un evento che combina l'esercizio fisico con l'esplorazione del patrimonio locale. Si tratta di un'esperienza della durata di due ore che si svolge interamente all'aperto, percorrendo a piedi un itinerario che collega l'area del mare con quella della città.

L'attività è guidata da due figure professionali: l'istruttrice Elen Souza e il suo team si occupano della parte sportiva, proponendo esercizi di fitness da integrare durante il percorso. Parallelamente, la guida accreditata della Regione Emilia-Romagna, Francesca Delbianco, fornisce commenti culturali e informazioni sul territorio.

I partecipanti sono dotati di cuffie per ascoltare gli approfondimenti culturali di Francesca Delbianco, mentre Elen Souza conduce le sessioni di work-out. L'obiettivo è offrire un'esperienza dinamica che permetta di mantenersi attivi e, contemporaneamente, di scoprire aspetti culturali e storici di Rimini.

È richiesto un completo sportivo confortevole, adatto all'attività di camminata.

Orario: Ritrovo ore 9.00 Iscrizione obbligatoria: con il contributo per il noleggio delle cuffiette

www.eventbrite.it/e/lo-sport-incontra-la-cultura-sabato-13-dicembre25-con-team-elen-souza-tickets-1976745367607?aff=oddtdtcreator



sabato 13 dicembre 2025

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Laboratori al Centro per le famiglie

Il Centro per le Famiglie propone laboratori che prevedono attività pensate per le specifiche tappe di sviluppo dei bambini, per favorire la coordinazione, per il piacere della scoperta e per rinforzare la relazione fra adulti e bambini in età compresa fra gli 11 e i 35 mesi.

Gli appuntamenti della settimana:

Sabato 13 dicembre ore 10: Giochiamo con papà: Laboratorio per bambini 11-22 mesi. Vivere l'esperienza della scoperta insieme a papà.

Sabato 13 dicembre ore 10.30 Giochiamo con papà: Laboratorio per bambini 23-35 mesi. Vivere l'esperienza della scoperta insieme a papà.

Ingresso gratuito su iscrizione obbligatoria Info: 0541 793860 [email protected]



fino al 16 dicembre 2025

Area Settebello, via Roma, 70 - Rimini

a7b - Area Eventi Settebello

Area Settebello a7b propone un nuovo fine settimana ricco di eventi coinvolgenti che offrono un’ampia gamma di esperienze musicali.

Martedì 9 e martedì 16 dicembre dalle 18 alle 20, in preparazione all'evento in viaggio con i Re Magi, c'è l'opportunità di imparare due brani musicali, che saranno poi eseguiti il 6 gennaio intorno alla piazza sull'Acqua del Ponte di Tiberio all'arrivo dei Magi.

Sabato 13 dicembre ore 21, appuntamento con Sbandati, rock for Manu: Sara Perazzolo voce, Umberto Sarti, voce e chitarra acustica, Alessandro Cola Chitarra, Marco Frisoni, voce e chitarra ritmica, Emanuela brighi, basso; cori Simone Argelli, batteria e cori, Marco giardini voce e tastiere.

Domenica 14 dicembre ore 17.30 in collaborazione con Rimini Jazz Club, esibizione di Fabio P3T Ectric Sound.

E' sempre disponibile l'opportunità di gustare la cena o un aperitivo prima o dopo ciascun evento, trasformando ogni appuntamento in una vera occasione per stare insieme.

Info: 345 5784423

domenica 14 dicembre 2025

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Junior Cinema

Rassegna cinematografica per famiglie

Continua la rassegna Junior Cinema, l’appuntamento domenicale con il cinema riservato alla famiglia.

In prossimità delle festività natalizie (domenica 14 dicembre) un evento pensato per i più piccoli, con tanto di diploma “Il mio primo film al cinema” consegnato a fine proiezione per tutti coloro che provano per la prima volta l’emozione della sala cinematografica: il film è Il grande Natale degli animali, produzione francese con sei animatrici che propongono ognuna una storia affascinante su un Natale con protagonisti simpatici animaletti.

Ore 15.30 Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/junior-cinema

lunedì 15 dicembre 2025

Bagni Ricci 142/143 - Miramare di Rimini

Inno al Bagnino

Un momento per festeggiare insieme, brindare, scambiarsi gli auguri e condividere quello spirito positivo, contagioso e profondamente umano che i bagnini portano con sé in ogni stagione. Un abbraccio collettivo alla Riviera e ai suoi protagonisti.

Il momento clou è la proiezione, dopo vent’anni, del cortometraggio cult 'Lo Scattino': un ritorno sulla spiaggia dove tutto nacque, nella località balneare più iconica del mondo.

La storia di Gregorio, il giovane che arriva in Riviera con una vecchia Vespa e un grande sogno – diventare bagnino – torna lì dove ha preso vita, tra avventure irresistibili e atmosfere surreali che celebrano l’anima più autentica della Romagna.

Un vero omaggio a una professione che non è solo lavoro, ma simbolo di libertà, energia e fiducia nel futuro.

Il cortometraggio "Lo Scattino" è stato realizzato nel 2003 in collaborazione con l'Assessorato al Turismo della Provincia di Rimini, dura 19 minuti ed è interpretato da Stefano Venturi, Giulia Troiano e altri attori locali.

La festa nasce da un’idea di Michele Ferrari, regista del cortometraggio, che per anni grazie al committente turistico ha fatto conoscere la Riviera in tutta Italia.

Ore 17.30



16 dicembre; 16, 30 gennaio; 13, 27 febbraio 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Curatori per un giorno

Wim Wenders, Marco Bellocchio, Alice Rohrwacher a cui si affiancano firme come Vĕra Chytilová, Lindsay Anderson, Nicolas Winding Refn, Ti West e Carolina Cavalli. Sono solo alcuni dei registi che attraversano il cartellone di “Curatori per un giorno”, il progetto lanciato dalla Cineteca comunale e rivolto agli under 30 chiamati a scegliere, proporre e raccontare un film che li ha particolarmente colpiti. Tra le sessanta proposte arrivate alla chiusura della ‘call’, la Cineteca ne ha selezionate dieci, valutando quelle ritenute più interessanti e sorprendenti, dando spazio anche a perle conosciute solo dai veri cinefili. Due gli appuntamenti ogni mese, da ottobre a febbraio, in Cineteca dove il ‘curatore del giorno’ avrà modo di presentare la pellicola al pubblico in sala, spiegando le ragioni che hanno spinto a scegliere proprio quel film tra i tanti. Un tuffo negli anni Settanta con Una moglie (A Woman under the Influence) di John Cassavetes (16 dicembre) proposto da Diletta Palazzi e Rachele Vanucci.

Ore 21 Ingresso libero Info: 0541 704494 www.facebook.com/cineteca.rimini/