Rimini tra mare, cultura e cammini: un weekend di visite, tour e mostre diffuse

Dal Faro al Fellini Museum fino alle escursioni nell’entroterra, un ricco programma tra Biennale del Mare, arte contemporanea ed esperienze guidate in città

Dalle passeggiate culturali nel centro storico alle visite al faro, fino alle mostre dedicate al cinema e all’arte contemporanea, fino alle escursioni nell’entroterra e ai cammini: per il week-end Rimini propone un ricco calendario di cose da fare e da vedere.



Nell’ambito della Biennale del Mare e dell’Acqua, tra il 5 e il 6 giugno Rimini propone una serie di visite guidate alla scoperta dei luoghi simbolo legati al mare e all’ambiente naturale. Si parte venerdì 5 giugno alle prime luci dell’alba con la visita al Mercato Ittico, un’esperienza autentica a contatto con il lavoro dei pescatori e la tradizione marittima locale. Nel pomeriggio, con replica anche sabato 6 giugno, è possibile salire al Faro di Rimini, punto privilegiato per osservare il paesaggio costiero e approfondire la funzione di questo importante presidio marittimo.

Sempre sabato 6, il percorso prosegue nell’entroterra urbano con una visita all’Ex Cava InCal System, area naturale protetta lungo il Marecchia, dove è possibile conoscere da vicino gli equilibri ambientali legati al fiume e alla sua funzione nel sistema idrico del territorio.



Domenica 7 giugno, come ogni prima domenica del mese, è possibile partecipare alla Visita guidata al Fellini Museum all’interno di Castel Sismondo, un percorso immersivo tra installazioni multimediali che raccontano l’universo artistico di Federico Fellini e i suoi legami con il Novecento. Un’esperienza sensoriale tra le atmosfere dei suoi film più celebri, dove i visitatori rivivono scene iconiche e incontrano i protagonisti del suo immaginario cinematografico. Sempre domenica è in programma anche la visita al Teatro Amintore Galli che conduce negli spazi storici del teatro ottocentesco a cura dei Musei Comunali.



Con l’arrivo della bella stagione, VisitRimini propone il City Tour Le Meraviglie di Rimini, un itinerario alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città tra Arco di Augusto, Ponte di Tiberio, Tempio Malatestiano e luoghi felliniani, in lingua straniera: il giovedì e il venerdì, rispettivamente in tedesco e in inglese, per tutta l’estate.





Tra le mostre in corso, prosegue fino al 10 giugno, al Palazzo del Fulgor, Dive. Le meraviglie del cinema italiano, un percorso fotografico dedicato alle grandi attrici del cinema italiano e al loro impatto culturale, mentre, fino al 5 luglio, al Museo della Città, si tiene la mostra Del mare e d’altri sogni di Filippo Manfroni che propone un viaggio pittorico tra corpo, acqua e memoria, con atmosfere sospese e fortemente evocative.



Fino al 7 giugno ai Palazzi dell’Arte è inoltre possibile visitare Pluff: in fondo, il mare, un’installazione immersiva e interattiva che dà voce all’immaginario infantile attraverso suoni, oggetti e visioni legate al mare. Un’esperienza sensoriale che invita a riscoprire lo stupore e il legame profondo tra emozione, gioco e paesaggio marino. La mostra rientra nell’ambito del Festival FiloperFiloSegnoperSegno ed è un evento collaterale della Biennale del mare e dell’acqua.





Inoltre, a partire da giugno e per tutta l'estate 2026, Rimini diventa anche il punto di partenza privilegiato per esplorare l'entroterra romagnolo grazie al progetto “A SPASS - Discover Romagna by bus”. La prima partenza da Rimini (Marina Centro e zona nord) è prevista per mercoledì 10 giugno verso le dolci colline della Valmarecchia, alla scoperta del suggestivo Castello di Montebello, conosciuto anche come Castello di Azzurrina, e del Mulino Sapignoli. Iscrizioni già aperte su www.visitrimini.com/esperienze/344935-poggio-torriana-misteri-e-dolcezze-10-giugnoaspass





Chi preferisce camminare, sono previste ancora partenze sulle tracce di San Francesco.

Ecco le visite guidate in dettaglio:



giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia. L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta. Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Le visite si svolgono:

In lingua tedesca tutti i giovedì alle ore 10.30 dal 21 maggio al 17 settembre.

In lingua inglese tutti i venerdì alle ore 10.30 dal 22 maggio al 18 settembre.

A pagamento. Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

venerdì 5 giugno 2026

Sinistra del Porto, via F.lli Leurini, 1 – Rimini

Biennale del Mare e dell’Acqua

Visita guidata al mercato ittico

Visita guidata nell'ambito della Biennale del mare e dell'acqua a cura della Cooperativa Lavoratori del Mare. (Max 30 partecipanti).

Orario: dalle 5.00 alle 6.30 Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.riminibluelab.it



venerdì 5 e sabato 6 giugno 2026

Faro, via Destra del Porto, 6 – Rimini

Biennale del Mare e dell’Acqua

Visita guidata al faro di Rimini

Visita guidata nell'ambito della Biennale del mare e dell'acqua, in collaborazione con MARIFARI Venezia e con il supporto di Capitaneria di Porto Rimini.

Orario: venerdì 5 giugno dalle 15:00 alle 18:30; sabato 6 giugno dalle 9 alle 12.30

Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.riminibluelab.it



sabato 6 giugno 2026

via Colatoio di Savina (Luogo di ritrovo) – Rimini

Biennale del Mare e dell’Acqua

Visita guidata Ex Cava InCal System

Visita guidata, nell'ambito della Biennale del mare e dell'acqua, all'area naturale protetta all'interno del territorio comunale e ricarica della canoide alluvionale del fiume Marecchia. A cura di Anthea e Ufficio Verde Comune di Rimini. Max 30 partecipanti

Orario: dalle 16 alle 18 Ingresso gratuito su prenotazione Info: www.riminibluelab.it

domenica 7 giugno 2026

Fellini Museum, piazza Malatesta - Rimini centro storico

Visite guidate a Castel Sismondo

Alla scoperta del Fellini Museum

Le visite guidate conducono alla scoperta del Museo Fellini nelle sale di Castel Sismondo, il castello malatestiano dove si sviluppa un percorso immersivo di installazioni multimediali che evocano frammenti di set felliniani e tecniche di ripresa, nonché le collaborazioni più care al regista riminese e i suoi fecondi rapporti con la storia italiana del Novecento.

Percorrendo le sale rinascimentali, il visitatore si può immergere nell’atmosfera dei film di Fellini, entrando con Anita Ekberg nella fontana di Trevi de La dolce vita, perdendosi nella nebbia con il nonno di Amarcord, affacciandosi sul mare dal pontile de I vitelloni, ascoltando le confidenze di amici e collaboratori del regista dai confessionali di 8 ½…

Per la visita guidata, della durata di 45 minuti, per un massimo di 15 partecipanti, è necessaria la prenotazione a questo link www.ticketlandia.com/m/event/fm-visiteguidate

Ore 11. A pagamento. Info: 0541 793781 www.fellinimuseum.it

domenica 7 giugno 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli

Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi, delle vicende subite nel XX secolo e del dibattito che ha accompagnato la ricostruzione, nonché degli artisti e delle personalità che lo hanno frequentato nella Rimini di fine Ottocento e nella Belle Époque. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa.

Ore 11. A pagamento. Info: 0541 793879 www.ticketlandia.com/m/musei-rimini

LE MOSTRE in corso



dal 3 al 7 giugno 2026

Palazzi dell’Arte Rimini

Pluff: In fondo, il mare

Biennale del Mare e dell’Acqua/ FiloperFiloSegnoperSegno

Un’installazione immersiva e interattiva dove oggetti, suoni e visioni danno corpo al mondo interiore delle bambine e dei bambini. Uno spazio dove sostare e ascoltare il "comune sentire" che ci lega al mare, riscoprendo quella meraviglia che trasforma una spiaggia in un universo intero. Ingresso libero.

Fino al 10 giugno 2026

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

Mostra Dive. Le meraviglie del cinema italiano

Mostra fotografica dedicata alle dive del cinema italiano nell'ambito de La Settima Arte

Nell’ambito de La Settima Arte, la mostra ‘Dive. Le meraviglie del cinema italiano’ celebra il fascino e il talento delle grandi protagoniste del cinema italiano.

Un percorso espositivo dedicato alle icone femminili che hanno segnato la storia dello spettacolo nazionale, tra immagini, suggestioni e memoria cinematografica.

Dal 25 maggio ingresso con biglietto di entrata al Museo Fellini. Dettagli www.lasettimarte.it

Orario: dalle 10.00 alle 19.00; chiuso lunedì non festivi

fino al 5 luglio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 - Rimini centro storico

Del mare e d’altri sogni

Mostra personale di Filippo Manfroni, artista riminese che attraverso la pittura esplora il corpo umano, l’acqua e la dimensione sospesa della memoria e della percezione.

Le opere di Manfroni nascono da una lunga esperienza nel campo dell’illustrazione e della comunicazione visiva, elementi che ancora oggi emergono nella forte capacità narrativa delle sue immagini.

La pittura si fa così racconto, frammento di un tempo sospeso, dialogo continuo tra figura e atmosfera. Molti dei suoi dipinti di grande formato, in particolare quelli dedicati al tema dell’acqua, fanno parte di collezioni private in Europa e nel resto del mondo; alcune opere sono presenti anche a Miami, in gallerie e spazi privati.

Corpi immersi nell’acqua, superfici attraversate dalla luce, anatomie che sembrano dissolversi nei riflessi liquidi: la mostra costruisce un percorso intimo e contemplativo in cui il gesto pittorico si fa spazio di silenzio, meraviglia e trasformazione.

La pittura di Manfroni è sempre stupore, apertura, fiducia nella bellezza, un invito ad abbandonarsi alla presenza luminosa delle cose.

Inaugurazione della mostra sabato 23 maggio 2026 alle ore 17.00.

Orario: da martedì a domenica e festivi 10:00-13:00 e 16:00-19:00; lunedì non festivi chiuso

Ingresso libero Info: www.museicomunalirimini.it/mostre/filippo-manfoni-mostra-del-mare-daltri-sogni

Alla scoperta dell’entroterra a piedi e in bus

dal 2 al 7 e dall'8 al 13 giugno 2026

Partenza da Rimini stazione

Cammino di San Francesco, da Rimini a La Verna

Un cammino che unisce mare, colline e Appennino, seguendo l’antico tracciato percorso da San Francesco nei suoi viaggi tra Romagna e Toscana. Un itinerario di sei giorni che non è solo un’esperienza spirituale, ma un viaggio intimo dentro territori silenziosi, autentici e sorprendentemente lontani dal turismo di massa. Partendo da Rimini si raggiunge l’entroterra romagnolo con i suoi borghi arroccati, le cappelle isolate, le rocche che dominano la Valmarecchia e i sentieri che custodiscono secoli di racconti. Attraverso paesaggi che cambiano a ogni passo: colline morbide, rupi spettacolari, boschi profondi, eremi immersi nel silenzio e antiche vie lastricate dove il tempo sembra davvero sospeso.

Si percorrono luoghi che hanno accolto santi, pellegrini e viandanti, incontrando eccellenze naturalistiche, piccole comunità custodi di tradizioni secolari e una cucina fatta di sapori che raccontano il territorio.

Un cammino che sa far rallentare e che conduce fino all’atmosfera unica del Santuario di La Verna.

Orario: partenza da Rimini alle ore 8.30 Info: www.monasteriemiliaromagna.it/it/offerta/eventi/10423

Dal 3 giugno al 10 settembre, si parte alla scoperta dell'entroterra romagnolo in bus con A SPASS, un servizio di escursioni in bus pensato per collegare la costa riminese ai tesori nascosti dell'entroterra. Il progetto offre un modo semplificato per esplorare borghi storici, parchi naturali e città d'arte della Romagna, trasformando la gita fuori porta in un'esperienza organizzata tra cultura, natura e tradizioni locali. Info: www.visitromagna.it/aspass