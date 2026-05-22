Rimini, transizione energetica e territori: confronto su rinnovabili, sicurezza e comunità energetiche

A L’Agorà l’incontro “La pace è un’energia rinnovabile”: esperti e professionisti discutono il ruolo delle rinnovabili nella trasformazione economica e geopolitica

La transizione energetica è già in atto e sta modificando profondamente economia, territori e modelli di sviluppo, con effetti sempre più evidenti anche a livello locale. Se ne parlerà a Rimini lunedì 26 maggio alle ore 18 a L’Agorà, nell’incontro pubblico “La pace è un’energia rinnovabile”, promosso da Futuro Verde.

L’appuntamento partirà da una domanda chiave: quale futuro energetico costruire per i territori in una fase di trasformazione globale accelerata. Al centro del dibattito il legame sempre più stretto tra energia, geopolitica e sicurezza, in un contesto internazionale caratterizzato da instabilità e conflitti.

Secondo l’Agenzia Internazionale dell’Energia, nel 2025 gli investimenti globali nel settore raggiungeranno i 3.300 miliardi di dollari, con 2.200 miliardi destinati alle tecnologie pulite. Un dato che evidenzia il sorpasso delle rinnovabili rispetto alle fonti fossili negli investimenti mondiali. Parallelamente, il Global Peace Index segnala un aumento dei conflitti attivi a livello globale, con l’energia sempre più intrecciata alle dinamiche geopolitiche. In questo scenario, la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili viene indicata anche come fattore di maggiore autonomia e sicurezza energetica.

Le rinnovabili non sono più solo una scelta ambientale, ma una leva economica e industriale strategica per i prossimi anni. Anche i territori locali, come quello riminese, sono chiamati a confrontarsi con temi come efficienza energetica e mobilità sostenibile. Tra i punti centrali dell’incontro ci saranno le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER). Le CER sono considerate uno strumento innovativo per produrre e condividere energia a livello locale. Esse possono generare benefici ambientali, economici e sociali per cittadini e imprese. PlanGreen parteciperà con il fondatore Paolo Pizzolante, portando esperienze e prospettive sul tema. L’obiettivo è promuovere un modello partecipato di transizione energetica radicato nei territori. Interverranno anche il tecnico fotovoltaico Marcello Pellicelli e il divulgatore Antonio Lazzari. I relatori analizzeranno opportunità e criticità della trasformazione energetica in corso.

L’incontro sarà aperto al pubblico e dedicato al confronto tra esperti e cittadini.