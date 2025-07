Rimini: tre giorni di musica e sport con Radio Deejay

Le attività iniziano il venerdì alle 16:00 e dalle 7:30 nel weekend

Da venerdì 27 a domenica 29 giugno, Rimini ospita “Beach Like a Deejay”, la prima tappa del tour estivo di Radio Deejay. Tre giorni di musica, sport e intrattenimento gratuito in spiaggia e in piazzale Boscovich, realizzati in collaborazione con il Comune di Rimini.

Durante il giorno si potrà partecipare a corsi fitness, tornei sportivi, giochi a premi e prove di sport acquatici, il tutto animato dagli speaker della radio come Gianluca Gazzoli, il Trio Medusa, Danilo da Fiumicino e altri. Le attività iniziano il venerdì alle 16:00 e dalle 7:30 nel weekend.

La sera, a partire dalle 21:00, spazio ai concerti e ai dj set: venerdì serata dance con Radio m2o, sabato pop con Radio Deejay, e domenica cantautorato con Radio Capital e Luca De Gennaro.

Domenica alle 10:30 da non perdere lo Speakers' Corner in spiaggia, un talk speciale con alcuni dei protagonisti dell’evento.

Per partecipare alle attività è necessaria la registrazione gratuita presso l’info point Deejay in piazza. I partecipanti ai corsi fitness riceveranno in omaggio una bag con gadget.