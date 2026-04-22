Rimini, turismo in crescita tra 25 aprile e 1° maggio: eventi e sport trainano le presenze

A Rimini il periodo tra Festa della Liberazione e ponte del 1° maggio mostra segnali positivi per il turismo, con buone prenotazioni e un ricco calendario di eventi

Rimini si prepara a un fine aprile e inizio maggio con segnali incoraggianti sul fronte turistico. Fra raduni religiosi ed eventi sportivi, le prenotazioni verso il weekend del 25 aprile e il ponte del 1° maggio registrano dati confortanti: nonostante la Festa della Liberazione cada quest'anno di sabato — configurando un fine settimana ordinario piuttosto che un ponte prolungato — le strutture ricettive aperte in città, circa 550, registrano un positivo tasso di occupazione, segno di una domanda turistica costante anche al di fuori dei classici "ponti" primaverili.

A spingere le presenze nel weekend del 25 aprile è in particolare il raduno di Comunione e Liberazione, che porterà in città circa 28mila partecipanti nel corso di due giorni. Un contributo determinante, che si somma all'effetto positivo del meteo in miglioramento: le belle previsioni dei prossimi giorni alimenteranno le richieste di prenotazioni last minute, tradizionalmente caratteristiche dei fine settimana primaverili.

Da segnalare, tra l'altro, la chiusura di un aprile molto positivo per la città, reso tale anche dal successo di Macfrut — la fiera internazionale dell'ortofrutta anticipata da maggio ad aprile — che ha contribuito in misura rilevante ai flussi del mese.

“Ancora più promettenti – commenta Visit Rimini - sono le previsioni per il ponte del 1° maggio. Con la festività che quest'anno cade di venerdì, il weekend lungo che ne consegue sta già mostrando un impatto positivo sulle prenotazioni: l'occupazione alberghiera è ad oggi in netto miglioramento rispetto alla stessa data dello scorso anno. A trainare l'afflusso verso il tutto esaurito concorrono diversi eventi di richiamo: un raduno religioso che porterà circa 10mila presenze, il 18° Memorial "Claudio Papini" — storico torneo di basket giovanile — e la Rimini Cup, torneo internazionale di calcio giovanile con squadre provenienti da tutta Europa, con partite sui campi della città e del comprensorio. Un mix di turismo sportivo, religioso e leisure che conferma l'attrattività di Rimini come destinazione capace di intercettare flussi diversificati”.

Un calendario eventi ricco per tutta la settimana

Il lungo weekend tra il 25 aprile e il 3 maggio offre ai visitatori e ai residenti un calendario di eventi di grande varietà. Sabato 25 aprile si apre con le celebrazioni ufficiali per l'81° Anniversario della Liberazione, con la cerimonia in piazza Cavour, e con il concerto di Eugenio Finardi nel Parco XXV Aprile nell'ambito della manifestazione "Balla la Liberazione", promossa dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori. Giovedì 30 aprile va in scena al Teatro Amintore Galli "Madama Butterfly" di Puccini, con la direzione del Maestro Jacopo Brusa alla guida dell'Orchestra Filarmonica Italiana.

Dal 30 aprile al 3 maggio il Parco XXV Aprile si trasforma con il Marecchia Dream Fest, quattro giornate di musica dal vivo, street food e intrattenimento per famiglie che culminano nel tradizionale concerto del 1° maggio. Tra le altre iniziative in programma: il Rimini Boat Show alla Marina (1-3 maggio), la decima edizione del Gran Premio "Rimini Si Danza" al Teatro Galli e al Teatro Tarkovskij (1-2 maggio), e Matrioska Labstore in edizione speciale al Ceis (1-2 maggio), con artigianato, design, laboratori creativi e talk.

Eventi a Rimini

La settimana dal 25 aprile al 3 maggio

IN EVIDENZA

sabato 25 aprile 2025

Rimini, sedi varie

25 Aprile - Festa della Liberazione d'Italia

Cerimonia ufficiale ed eventi per l'81° Anniversario della Liberazione

La giornata simbolo delle celebrazioni, sabato 25 aprile, si apre fin dal mattino: a partire dalle ore 9.30 è prevista la deposizione di fiori presso le targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti, a cura di ANPI Rimini. Un gesto diffuso sul territorio, volto a rendere omaggio alla memoria della Resistenza.

Nel pomeriggio si tiene la Cerimonia Ufficiale. Alle ore 15.15, presso Piazzale Roma – Parco Cervi, è previsto il raduno delle autorità e delle delegazioni partigiane, combattentistiche e d’Arma, insieme alle rappresentanze politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Alle ore 15.30 avrà inizio la cerimonia con la posa di una corona al Monumento della Resistenza, cui seguirà il corteo che si snoderà fino a piazza Cavour.

La celebrazione si conclude alle ore 16.30 in piazza Cavour, con l’intervento del Sindaco Jamil Sadegholvaad e l’orazione celebrativa affidata ad Andrea Caputo, Presidente ANPI Rimini, in un momento solenne di riflessione condivisa sui valori della Liberazione.

fino a a domenica 26 aprile 2026

Parco Serra Cento Fiori, Parco XXV Aprile, via Galliano, 19 - Rimini centro storico

25 aprile: Balla la Liberazione

In occasione della Festa della Liberazione, il Parco XXV Aprile di Rimini ospita un fine settimana di eventi promosso dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori. La manifestazione, che si svolge nel cuore verde della città, propone tre giorni di concerti e djset ad ingresso libero e street food per l'intero weekend.

La giornata principale di sabato 25 aprile vedrà come ospite d'onore Eugenio Finardi con il suo spettacolo "Tutto Finardi Unplugged". L'artista, accompagnato da Giuvazza Maggiore (chitarra e loop) e Claudio Arfinengo (percussioni), celebrerà oltre cinquant'anni di carriera attraverso una formula acustica e colloquiale che intreccia i grandi successi a brani del nuovo album TUTTO (2025). Il concerto sarà anticipato dall'esibizione della Osaka Flu band e seguito, in serata, dal dj set di Dj Muna feat. Ale Paglia al sax.

L'evento si conclude domenica 26 aprile con uno spazio dedicato ai nuovi talenti. La giornata ospiterà infatti la finale di "Palco Zero", il contest dedicato alle band riminesi emergenti, seguita dal concerto dei Kaimani Distratti. La serata finale sarà affidata a un dj set conclusivo, chiudendo così la tre giorni di festeggiamenti nel parco.

Orario: dalle ore 17 Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/LaSerraCentoFiori/

lunedì 27 aprile 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Rimini Tourism Revolution

Il futuro del turismo riminese

Un momento di condivisione e confronto su una proposta concreta per il futuro del turismo riminese.

Un’occasione per condividere scelte strategiche, aprire un confronto tra pubblico e privato e contribuire attivamente alla costruzione delle prossime traiettorie di sviluppo.

Orario: dalle ore 10.30 alle ore 18 Info: www.fondazionepianostrategico.it

martedì 28 aprile 2026

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Destination Lab

Una giornata di studio sul futuro delle destinazioni turistiche. L'evento è pensato per chi guida lo sviluppo turistico. Un laboratorio di strategie e modelli operativi. Non si parla di turismo da “cartolina”, ma di governance collaborativa, innovazione tecnologica (AI e Big Data) e profitti sostenibili basati su dati concreti.

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 13; dalle ore 14.30 alle ore 17.15

Ingresso a pagamento Info: www.destinationlab.it

lunedì 27 e martedì 28 aprile 2026

Cineteca comunale, via Gambalunga 27 - Rimini centro storico

Fellini e la critica

Nel contesto degli appuntamenti annuali dedicati a Federico Fellini e ai “Fellini Studies”, FM – Fellini Museum Rimini e il Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna, organizzano alla Cineteca comunale di Rimini due giornate di studi dedicate al rapporto tra Fellini e la critica.

Il convegno rimette a fuoco un campo già riccamente esplorato – basti pensare ai nodi storici del confronto con la critica marxista o con quella cattolica – alla luce di nuove consapevolezze: la crescita degli studi sulla storia della critica italiana e dei suoi archivi, la progressiva emersione di fondi privati e la trasformazione degli strumenti stessi della critica (dalla pagina dei quotidiani alla televisione, fino ai social media).

Attorno alla produzione del regista si è costituito, nel corso dei decenni, un vero e proprio “romanzo critico”. Si tratta di una trama densa e complessa, fatta di entusiasmi e diffidenze, letture politiche, estetiche e morali. Questo patrimonio narrativo spazia dalle recensioni dei grandi giornali ai carteggi privati, dai dialoghi pubblici alle schede dei cineclub, fino ad arrivare alle più moderne forme di discussione che oggi animano il web.

>Le giornate di lunedì 27 e martedì 28 aprile sono dedicate proprio all'esplorazione di come la critica abbia contribuito a creare il mito felliniano. Un’attenzione particolare sarà dedicata all'evoluzione degli strumenti della critica stessa. Il dibattito analizzerà il passaggio dalla pagina scritta dei quotidiani alla televisione, fino alla trasformazione digitale guidata dai social media.

Due giorni di approfondimento scientifico aperti a studiosi e appassionati, per scoprire come il modo di guardare e giudicare il cinema di Fellini sia cambiato insieme alla nostra società.

>Lunedì 27 aprile ore 21:00 Il libro e il film

Sara Martin Una vita per il cinema. Storia e memorie del pittore

scenografo Italo Tomassi (Marsilio 2026)

In dialogo con Roy Menarini e Daniela Tomassi

a seguire E la nave va di Federico Fellini (Italia 1983, 132’)

Orario: lunedì 27 aprile: 9.30-18.45; martedì 28 aprile: 9.30 - 13 / 15 - 18.30

Ingresso libero Info: https://fellinimuseum.it/critica-2/

giovedì 30 aprile 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Madama Butterfly

Stagione Lirica 2026 al Teatro Galli

Sul palco del Teatro Galli va in scena Madama Butterfly di Giacomo Puccini, una delle opere più amate del repertorio lirico in tutto il mondo, che, a 120 anni dal debutto, continua a incantare per il suo fascino irresistibile.

Diretta dal Maestro Jacopo Brusa alla guida dell’Orchestra Filarmonica Italiana, l'opera, ispirata a una storia vera, narra il tragico incontro tra Oriente e Occidente attraverso la figura di Cio-Cio-San, giovane geisha vittima di un amore illusorio per l’ufficiale americano Pinkerton.

La partitura, frutto di un minuzioso studio di Puccini su usi e melodie del Giappone, regala melodie immortali come Un bel dì vedremo e il celebre Coro a bocca chiusa. L'opera mette in scena con straordinaria delicatezza il dramma dell'attesa, del disinganno e di un amore tenace fino al sacrificio finale.

Questo allestimento ha una storia antica, nasce nel 1994, ed è stato riproposto nel corso degli anni in molti teatri italiani e stranieri. È legato alla tradizione ma con una prospettiva innovativa senza essere provocatoria, cercando invece un modo evocativo di raccontare in un preciso contesto storico una cultura (quella giapponese) lontana da Puccini. Si troverà la figura dello Spirito grazie ad un interprete della tradizione del teatro giapponese Noh di Kyoto, che attraverso delle gestualità tradizionali porteranno un po’ di magia della tradizione culturale giapponese.

Ore 20 Ingresso a pagamento Info: [email protected]

da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

Parco XXV Aprile (parco Marecchia) – Rimini

Marecchia Dream Fest

L'area dell'invaso presso il Ponte di Tiberio torna a essere il cuore pulsante della città con il Marecchia Dream Fest. Musica, incontri, socialità, stand e postazioni gourmet, giochi e divertimento per tutta la famiglia per quattro giornate di primavera al ritmo di una line up di band che valorizza il migliore contesto musicale della città.

La manifestazione celebra la ricorrenza del Primo Maggio con una proposta artistica eterogenea, che spazia dalla world music firmata Melody Mecca alle sonorità rock del Satellite e del Bradipop, fino alle sperimentazioni elettroniche di Acido Domingo. Oltre naturalmente a tutta la cerchia di artisti locali che come ogni anno saliranno sul palco per animare l'iconico concerto di venerdì 1 maggio.

Antonio Ramberti del Duo Bucolico dalle ore 12 presenterà la scaletta degli artisti che nel corso della giornata si alterneranno sul palco del Marecchia: da Ellen River a Enrico Giannini, da Chiara Patronella ai Cous Cous a colazione, dai Trama al Collettivo Ninco Nanco. A rompere il ghiaccio il vincitore del contest Palco Zero di Risuona Rimini, che sarà decretato nei prossimi giorni. Il consueto appuntamento col Tributo, affidato alla cover band Poetica, omaggerà quest'anno i cantautori emiliani. Un viaggio nella scena bolognese, dagli anni '70 fino ad oggi, partendo da Lucio Dalla e Guccini, da Vasco Rossi a Bersani e Cremonini, senza dimenticare nomi come Roversi, Bennini e Freak Antoni.

All'interno dell'area dedicata, i visitatori possono trovare un'offerta gastronomica variegata e spazi attrezzati con giochi per bambini, rendendo l'evento una destinazione ideale sia per i gruppi di giovani che per le famiglie in cerca di svago nel verde. Non solo Concertone del Primo Maggio, ma un vero villaggio dove giovani e famiglie si incontrano e condividono esperienze e passioni. Dopo i mesi invernali, il Marecchia Dream Fest trasforma una zona iconica di Rimini in un palcoscenico a cielo aperto, dove la socialità e il divertimento diventano il filo conduttore di un lungo weekend di festa.

Orario: dalle ore 18 del 30 aprile alle ore 22 del 3 maggio Ingresso gratuito

Info: www.facebook.com/MarecchiaDreamFest.Rimini

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Ceis, via Vezia, 2 – Rimini

Matrioska labstore – edizione speciale

Matrioska valorizza l’artigianato indipendente e il design autoprodotto, rigenera luoghi iconici e simbolici e crea comunità, ma, soprattutto, celebra il saper fare, il lavoro manuale come forma di intelligenza e cultura, proprio come voleva Margherita Zoebeli, fondatrice del Ceis.

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando Rimini era una delle città più distrutte d’Italia, Margherita Zoebeli contribuisce a trasformare le macerie in giardini, i prefabbricati militari in scuole, biblioteche e mense sociali.

Quella dell'1 e 2 maggio è un’edizione speciale e inattesa di Matrioska Labstore: una festa per riscoprire un luogo identitario di Rimini in una chiave nuova e per far dialogare artigiani, designer e sognatori con questo spazio unico, fatto di profumo di legno, giardini fioriti e storia, per far germogliare semi che oggi, come 80 anni fa, dicono ‘no’ a ogni forma di guerra.

Oltre all’artigianato indipendente, ci saranno laboratori all’insegna del "fare insieme", design, installazioni artistiche e mostre, opere collettive, live painting, eventi performativi, talk ispirazionali, buon cibo e buon vino, club del libro e musica.

Orario:venerdì 1° maggio dalle 11 alle 21; sabato 2 maggio dalle 10 alle 21

Info: www.facebook.com/matrioska.rimini/



venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Teatro Galli e Teatro Tarkovskij – Rimini

Gran Premio Rimini si Danza

Il Gran Premio Rimini Si Danza torna con la sua decima edizione, confermando il suo ruolo di appuntamento di rilievo nel panorama della danza italiana.

Quest’anno, l’evento si svolge in due tappe fondamentali: le semifinali il 1° maggio alle 14.30 presso il Teatro Tarkovskij, e le finali il 2 maggio alle 15 al Teatro Galli, due location di grande prestigio che accolgono le performance di danzatori provenienti da tutta la regione e oltre.

Organizzato in collaborazione con OPES Emilia Romagna, il concorso si rivolge a scuole di danza, associazioni culturali e singoli danzatori, offrendo un’importante vetrina sia per gli amatori che per i professionisti.

Il concorso abbraccia un ampio spettro di generi di danza, spaziando dal classico e neoclassico al moderno e contemporaneo, per valorizzare le diverse sfumature di questa arte.

Con categorie dedicate sia a chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina sia a chi si afferma nel mondo professionale, RiminiSiDanza si configura come un’occasione di crescita, confronto e riconoscimento.

Un elemento distintivo di questa edizione è il suo valore come evento qualificante, essendo valido per l’iscrizione al Registro RASD (ex delibera 1574 del CONI), un riconoscimento importante che può aprire nuove opportunità nel percorso artistico e professionale dei partecipanti.

Inoltre, ci sono notevoli vantaggi per coloro che non sono tesserati OPES: i danzatori verranno tesserati gratuitamente, così come l’affiliazione per le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e le società sportive dilettantistiche (SSD) non affiliate ad OPES. Biglietti su: www.liveticket.it/riminisidanza

Ingresso a pagamento Info: 0541 087701 (lun–ven 15:30–19:30) www.riminisidanza.it/2026-rimini-si-danza



dall'1 al 3 maggio 2026

Marina di Rimini, viale Ortigara, 80 - Rimini San Giuliano Mare

Rimini Boat Show

Dove il mare incontra l'eccellenza

La Marina di Rimini ospita Rimini Boat Show, un evento dedicato agli appassionati di nautica, dove è possibile ammirare un'esposizione di yacht, barche a vela, gommoni e accessori nautici.

Un'occasione per conoscere le novità del settore e vivere un’esperienza tra il mare e la passione per la nautica.

Info: 0541 29488 [email protected]

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino al 28 aprile 2026

Ex Cinema Astoria, viale Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all'Astoria

Il programma di eventi all’ex cinema Astoria si caratterizza per la sua varietà, offrendo incontri che spaziano dall’artigianato, al movimento, alla narrazione, all’improvvisazione e alle attività creative per bambini. Gli appuntamenti della settimana:

>25 aprile 21:00 – 00:00 Bella Ciao e le compagne. Voce di una identità comune: La narrazione è affidata alle parole dello storico Stefano Pivato, accompagnate dalle esecuzioni delle ragazze e dei ragazzi della EYOS – Einstein Youth OrcheStar, diretta dal professor Davide Tura, per dare vita a un racconto corale capace di restituire il significato profondo di quei canti e del periodo storico che li ha generati.

>26 aprile 18:00 – 20:00 Drum Circle_L'Arbre à Palabres APS

20:15 – 21:30 L'algoritmo della farfalla - Mediterranea Rimini

>27 aprile 18:30 – 21:00 Armadiami - Giulia Rastelli e Diletta Cardinali

18:30 – 20:30 (K)not a crochet club

18:30 – 20:30 Roller Dance - a cura di Roller Dance Rimini

>28 aprile 21:00 – 23:00 Fuori da ogni realtà - Laboratorio di teatro adulti aperto a tutti - Mulino di Amleto

Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria ?



tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Continuano gli appuntamenti al Cinemino, allestito all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum: una piccola sala (25 posti).

Ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 14, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>martedì 28 aprile

I clowns

di Federico Fellini (Italia 1970, 93′)

Ore 14.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 14

Info: http://fellinimuseum.it/

fino a domenica 26 aprile 2026

Palasport Flaminio e palestre – Rimini

Rimini Basket Cup

La 2ª Rimini Basket Cup è un torneo giovanile di pallacanestro che riunisce giovani talenti provenienti da tutta Italia, pronti a confrontarsi in un’atmosfera di sana competizione e crescita sportiva.

Le categorie coinvolte spaziano tra maschile e femminile, coprendo diverse fasce di età, dall’Under 14 all’Under 19 e Under 17.

Rimini accoglie i partecipanti offrendo un contesto ideale per vivere un’esperienza sportiva all’insegna dello spirito di squadra e della passione per il basket.

Info: www.insegnarebasket.it/rimini-basket-cup-2026/

sabato 25 aprile 2026

via baroni, 9 - Viserba Monte, Rimini

52° Camineda straca

Storica manifestazione sportiva di podismo, corsa e camminata ludico motoria Km 11,5 - 7, che torna, come da tradizione, per la festa della Liberazione. Giunta alla sua 52ª edizione, la manifestazione podistica non competitiva, il cui nome in dialetto romagnolo significa letteralmente "la camminata stanca", unisce l'aspetto agonistico a quello ludico-motorio.

Oltre al valore sportivo, la giornata è dedicata alla memoria e alla celebrazione attraverso l'assegnazione di quattro riconoscimenti: 43° Trofeo “Liberazione”, 46° Trofeo “Giorgio Pulazza”, 14° Trofeo “Gianfranco Drudi”, 4° Trofeo “Mario Baietta”

La Camineda Straca è un evento aperto a tutti e prevede due differenti tipologie di tracciato, adatte a ogni livello di preparazione:

Percorso da 11,5 km: destinato ai podisti e a chi desidera affrontare una distanza più impegnativa.

Percorso da 7 km: una camminata ludico-motoria ideale per chi vuole godersi l'evento con un approccio più rilassato.

Orario: ritrovo alle ore 8.00 , partenza alle ore 9.30 Partecipazione a pagamento su iscrizione

Info: 328-4659162 www.goldenclubrimini.it/camineda-straca

domenica 26 aprile 2026

Rimini centro storico: Piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto

Rimini Antiqua

Il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

domenica 26 aprile 2026

tratto di C.so D'Augusto tra Via Brighenti e Largo Giulio Cesare - Rimini centro storico

Domeniche ad Arte

Mostra mercato denominata 'Domeniche ad Arte' in cui vengono esposti l'artigianato e l'hobbistica locale. A cura dell'Associazione Artistica Elio Morri e Goffredo Pizzioli.

Orario: dalle 10 alle 19 Ingresso libero Info: www.facebook.com/assartmorripizzioli

domenica 26 aprile 2026

Club Nautico, piazzale Boscovich, 12 - Rimini zona porto canale

Memorial Sorci

21° edizione della regata per gli appassionati di ILCA (ex Laser) in memoria di Antonio Sorci, l’ex talento della vela riminese tragicamente scomparso nel 1994.

Ilca è un’imbarcazione monoposto da regata a deriva mobile che permette solo poche regolazioni (randa, cunningham e vang), ma riesce a planare anche con vento moderato.

Essendo una barca a vela One-Design, le imbarcazioni della classe sono tutte identiche fra di loro in peso, dimensioni, vele e attrezzature, per cui l'atleta fa la differenza. A cura del Club Nautico.

Orario: dalle ore 9 alle ore 12 Info: 0541 26520 www.cnrimini.com/

lunedì 27 aprile 2026

Rimini, Piazza Malatesta

Giornata Mondiale del Disegno

Nella Giornata Mondiale del Disegno (27 aprile), Piazza Malatesta si prepara a una trasformazione cromatica d'eccezione, diventando una galleria d’arte a cielo aperto. Protagonista del debutto sarà ‘Fuori Linea’, l’autobus di Start Romagna decorato dai ragazzi della Cooperativa sociale Cuore 21, realtà riccionese che si occupa di percorsi di autonomia per persone con disabilità intellettiva, seguiti nel lavoro dall'artista e volontario Loreprod. Il loro talento esplode così in una installazione itinerante su gomma, pronta a portare un messaggio di creatività e inclusione tra le strade della città.

I dettagli del design restano blindati per garantire un effetto sorpresa che sarà svelato durante la presentazione, nell'area tra il Castello e la panca felliniana. Ore 11.00

lunedì 27 aprile 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

Il prossimo appuntamento:

>lunedì 27 aprile ore 21

Un sacco bello, regia di Carlo Verdone (1989, ‘99, Italia)

Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor/



lunedì 27 aprile 2026

Nodi Territoriale di salute Centro storico, Sud Mare, Sud Monte, Marecchiese – Rimini

Percorsi informativi e formativi nei Nodi Territoriali di Salute

Gli operatori dei Nodi Territoriali di Salute Sud Mare, Sud Monte e Marecchiese propongono due percorsi informativi e formativi rivolti a caregivers e a persone che affiancano familiari o amici con condizioni di salute che richiedono supporto. L’appuntamento della settimana:

>Percorso "Una rete per chi assiste" – Nodo Sud Monte presso il centro di Via Bidente, 1/P,

lunedì 27 aprile (16.30 - 18.30)

I servizi a sostegno della cura, con gli Assistenti sociali.

Il progetto, dal titolo “A sostegno delle persone con difficoltà di memoria”, integra all’interno dei Nodi, una serie di interventi rivolti a persone con demenza o disturbi cognitivi, con l’obiettivo di costruire una rete stabile e capillare di supporto e contrastare l’isolamento che spesso accompagna le fragilità cognitive. Cuore del progetto è il Centro d’Incontro, attività di gruppo dedicata alla stimolazione cognitiva, alla socializzazione e alle attività espressive, rivolta a persone con difficoltà di memoria o demenza in fase iniziale. Le attività si svolgono, con il supporto di operatori esperti e volontari formati, in spazi accoglienti e facilmente accessibili presso il Nodo Territoriale di Salute Sud Mare – Miramare, in Piazza Decio Raggi 1, dove il Centro si svolge tutti i mercoledì dalle ore 9 alle 12. A partire dal mese di marzo, il progetto si estende anche al Nodo Territoriale di Salute Sud Monte, in via Bidente 1/P, con attività in programma tutti i martedì e giovedì dalle ore 9 alle 12.15.

Ingresso gratuito. Info: www.comune.rimini.it/amministrazione/documenti-e-dati/documento-tecnico-di-supporto/nodi-territoriali-di-salute



mercoledì 29 aprile 2026

Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Un evento culturale dedicato alla promozione della conoscenza locale, attraverso la presentazione di libri sulla storia e il territorio, promossa dalla Biblioteca Gambalunga. Gli appuntamenti della settimana:

>mercoledì 29 aprile, Sala della Cineteca, ore 17.30

Raffaele Simongini

Fellini e il mistero creativo. Otto saggi e mezzo, Mimesis 2026

in dialogo con Gianfranco Angelucci e Marco Leonetti

Evento in collaborazione con Cineteca comunale Rimini

Info: 0541 704488 https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/daniele-sacco-presenta-rimini-citta-ducale-della-pentapoli



giovedì 30 aprile 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Ore 10.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 www.facebook.com/centrofamiglierimini

da giovedì 30 aprile a domenica 3 maggio 2026

Palasport Flaminio e palestre varie, via Flaminia, 28 – Rimini

18° Memorial "Claudio Papini"

Torna l'appuntamento con il Memorial "Claudio Papini", indimenticato maestro di basket, dedicato alla pallacanestro giovanile, giunto quest'anno alla 18° edizione.

Le categorie in gara vanno dagli Aquilotti (nati nel 2015) agli Under 17.

Le gare hanno inizio giovedì 30 aprile fino alla mattina del 3 maggio con le finali e le premiazioni.

Info: www.insegnarebasket.it/18-memorial-claudio-papini-2026/

venerdì 1 e sabato 2 maggio 2026

Campi di calcio – Rimini

Rimini CUP

Torneo internazionale di calcio giovanile, il Trofeo Adriatico Torneo accoglie ogni anno centinaia di club provenienti da ogni parte d' Europa. L’evento è autorizzato da FIGC ed è dedicato a tutte le categorie giovanili. Possono partecipare clubs affiliati alla FIGC ed a Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

L'evento rappresenta un consolidato punto d'incontro per lo sport europeo. Oltre all'alto livello agonistico, infatti, il torneo offre un'importante occasione di scambio culturale tra giovani atleti di diverse nazionalità.

Grazie alla qualità delle strutture sportive della Riviera Romagnola e alla consolidata esperienza organizzativa, il Trofeo Adriatico si conferma un appuntamento di riferimento per il turismo sportivo internazionale sulla costa adriatica.

Info: www.euro-sportring.com/it/rimini-cup

dal 2 al 10 maggio 2026

Santuario delle Grazie, via delle Grazie 10 - Covignano di Rimini

...Da Venezia ritorna nel suo bosco la Madonna delle Grazie

Nel mese di maggio, la statua della Madonna delle Grazie fa ritorno al Santuario di Covignano, a Rimini, dando avvio a una settimana di celebrazioni religiose e momenti di comunità dal 2 al 10 maggio.

Il Santuario è aperto ogni giorno dalle 5.50 alle 22.15, accogliendo fedeli e visitatori per un ricco programma di incontri e liturgie.

Tra gli appuntamenti principali, domenica 3 maggio la Santa Messa delle 11.30 sarà presieduta dal Vescovo Francesco Lambiasi, seguita alle 21.15 dal concerto del coro “Nostra Signora di Fatima”, mentre mercoledì 6 maggio alle 17 il Rosario sarà guidato da Mons. Nicolò Anselmi.

Giovedì 7 maggio alle 21.15 è prevista una catechesi di Suor Maria Gloria Riva, e venerdì 8 maggio alle 17 la Messa è presieduta dal Vescovo Andrea Ripa.

La settimana si conclude domenica 10 maggio alle 11.30 con la celebrazione presieduta dal Vescovo Nicolò Anselmi.



sabato 2 maggio 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Met Live. Eugene Onegin

Diretta via Satellite da New York, Metropolitan Opera

Dopo il suo acclamato debutto nel 2024 in Puccini’s Madama Farfalla, la soprano Asmik Grigorian torna al Met nei panni di Tatiana, la giovane innamorata eroina in questo ardente adattamento operistico di Pushkin, che sarà trasmesso in diretta dal palco del Metropolitan Opera ai cinema di tutto il mondo.

Il baritono Igor Golovatenko è il borghese Onegin, che si rende conto del suo affetto per lei troppo tardi. Cantata in russo, sottotitoli in italiano.

Ore 19 Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/met_onegin/

fino al 25 maggio 2026

Biblioteca Gambalunga, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Laboratori di 'Officina Gambalunga'

Ripartono i laboratori di “Officina Gambalunga”, quattro percorsi per scrivere, leggere e disegnare.

Quest'anno la Biblioteca Gambalunga propone quattro workshop che si svolgeranno nella sede della Biblioteca in via Gambalunga 27:

>LA CARTA CHE NARRA: 21, 28 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di poesia a cura di Sabrina Foschini, un viaggio di parole nel simbolo attraverso la scrittura poetica;

>SCRIVERE L'OMBRA: mercoledì 22 e 29 aprile, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di scrittura a cura di Lorenza Ghinelli, un corso per mettere meglio a fuoco il proprio immaginario e potenziare la scrittura, attingendo dai diversi generi letterari;

>DALLA VIGNETTA ALLA RIVISTA: venerdì 24 aprile; 8, 15 e 22 maggio, dalle 17 alle 19 | Laboratorio di fumetto a cura di Niccolò Tonelli, lezioni per dilettanti e appassionati, per imparare ed esercitare le basi della narrazione a fumetti;

>LA STORIA DELLA SCRITTURA NELLE NOSTRE MANI: lunedì 18 e 25 maggio; dalle 17 alle 19 | Laboratorio di calligrafia a cura di Concetta Ferrario rivolto a chi voglia riappropriarsi del piacere di scrivere a mano.

Ingresso a pagamento Info: https://bibliotecagambalunga.it/news/officina-gambalunga-2026-leggere-scrivere-e-disegnare