Rimini: ubriachi al volante e droga, i Carabinieri presidiano il territorio

Raffica di denunce nel weekend

Nel fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Rimini hanno intensificato i controlli sul territorio con un servizio straordinario che ha coinvolto in modo coordinato le Stazioni del capoluogo e quella di Santarcangelo di Romagna.

Nel corso dell’operazione sono state identificate oltre 170 persone e controllati 68 veicoli. Il bilancio complessivo è di 7 denunce in stato di libertà e 3 segnalazioni alla Prefettura di Rimini, oltre a diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, tre automobilisti sono stati denunciati dopo essere risultati positivi all’alcoltest. Nei loro confronti sono scattate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

Sul fronte della prevenzione e del contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti, tre giovani – domiciliati a Rimini, Bellaria Igea Marina e nella Repubblica di San Marino – sono stati segnalati alla Prefettura perché trovati in possesso di hashish e marijuana per uso personale.

Infine, nell’ambito delle misure di prevenzione, un 34enne di origine pugliese è stato denunciato per violazione del foglio di via obbligatorio: l’uomo è stato rintracciato nel Comune di Rimini nonostante il divieto di farvi ritorno.