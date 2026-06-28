Rimini, ultimi incontri del ciclo “Liberati dalle zanzare”: focus su prevenzione e salute pubblica

Due appuntamenti tra Viserba e Corpolò il 29 e 30 giugno per sensibilizzare i cittadini contro la proliferazione delle zanzare

Dopo gli appuntamenti delle scorse settimane, si concluderà con gli ultimi due incontri il ciclo di iniziative informative ed educative “Liberati dalle zanzare proteggendo salute e ambiente”.

Gli incontri si terranno:

lunedì 29 giugno a Viserba , presso il Centro Anziani Viserba 2000 (via Bruno Baroni 9);

martedì 30 giugno a Corpolò, presso il Centro Anziani Titottc (piazza dei Bizzocchi 4);

entrambi con inizio alle ore 20.30.

L’iniziativa, promossa da Anthea in collaborazione con il Comune di Rimini e AUSL Romagna, ha l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza e rafforzare l’impegno condiviso nella prevenzione e nel controllo delle principali specie presenti sul territorio: Aedes albopictus (zanzara tigre) e Culex pipiens (zanzara comune).

Accanto ai trattamenti programmati nelle aree pubbliche, la gestione dei potenziali focolai larvali negli spazi privati riveste infatti un ruolo fondamentale. La maggior parte dei ristagni d’acqua in cui le zanzare si sviluppano si trova proprio in ambito domestico o nelle pertinenze private.

Durante gli incontri saranno fornite indicazioni pratiche, semplici e immediatamente applicabili per:

riconoscere ed eliminare i ristagni d’acqua;

adottare comportamenti corretti;

contribuire attivamente alla riduzione della proliferazione delle zanzare, prevenendo disagi e possibili rischi sanitari.

I partecipanti avranno inoltre l’opportunità di confrontarsi con tecnici ed esperti, porre domande e ricevere materiali informativi aggiornati.

Apriranno gli incontri gli interventi dell’Amministratrice Unica di Anthea, Nadia Rossi, e della Direttrice della Sanità Pubblica di Rimini, Elizabeth Bakken, a cui seguiranno le presentazioni dei tecnici di Anthea e AUSL Romagna.

A ogni partecipante sarà distribuito in omaggio un prodotto ecologico per il controllo delle zanzare.

La prevenzione è un impegno collettivo: anche piccoli gesti nelle aree private possono fare la differenza per la salute e il benessere dell’intera comunità.

Gli incontri

Lunedì 29 giugno

Forum 1–2 – Viserba, Santa Giustina e Centro Anziani Centri Anziani: Insieme, Viserba 2000 e Anziani Insieme

via Bruno Baroni 9

Martedì 30 giugno

Forum 11 – Padulli, Corpolò, Padulli e Centro Anziani Centri anziani: è Titottc, Circolo dei Maturi

piazza dei Bizzocchi 4