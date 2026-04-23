Rimini, un ponte del 25 aprile tra memoria, cultura e immaginario felliniano

Dalle celebrazioni della Liberazione a visite guidate, mostre, concerti ed eventi diffusi in città

Rimini accoglie il ponte del 25 aprile con un ricco calendario di esperienze tra storia, arte e immaginario cinematografico. Le proposte includono visite guidate nei luoghi simbolo del centro storico, percorsi immersivi dedicati all'immaginario felliniano e mostre che spaziano dalla fotografia alla moda, invitando i visitatori a riscoprire il patrimonio locale attraverso un dialogo tra testimonianze del passato ed espressioni artistiche contemporanee.

Rimini si prepara a celebrare l'81° anniversario della Liberazione d'Italia venerdì 24 aprile alle ore 17 alla Sala della Cineteca di via Gambalunga 27, con un appuntamento di grande valore culturale. Sara Jane Ghiotti, voce e arrangiamento, insieme a Giulia Lazzarini alla viola, porterà in scena Una canzone per la Resistenza. A seguire, verrà presentato il podcast Fragheto e le stragi nazi-fasciste nell'entroterra riminese, settimo episodio della serie Rimini in guerra 1943-1945, curato da Antonio Mazzoni e Daniele Susini, produzione Gruppo Icaro per il Comune di Rimini con il coordinamento scientifico della Biblioteca civica Gambalunga e dell'Istituto per la storia della Resistenza e dell'Età contemporanea della provincia di Rimini. La mattina di sabato 25 aprile, a partire dalle ore 9.30, l'ANPI Rimini curerà la deposizione di fiori alle targhe di vie e piazze dedicate a partigiani e antifascisti, un gesto simbolico e diffuso su tutto il territorio cittadino per tenere viva la memoria nei luoghi stessi che ne portano il nome. Nel pomeriggio si svolgerà la cerimonia ufficiale: alle ore 15.15 a Piazzale Roma – Parco Cervi, si raduneranno autorità, delegazioni partigiane, combattentistiche e d'Arma, rappresentanze politiche, sindacali, studentesche e cittadine. Alle 15.30 prenderà il via la cerimonia con la posa di una corona al Monumento della Resistenza, seguita dal corteo che raggiungerà piazza Cavour, dove alle ore 16.30 interverrà il Sindaco Jamil Sadegholvaad. L'orazione celebrativa sarà tenuta da Andrea Caputo, Presidente dell'ANPI di Rimini. A completare le celebrazioni, con il contributo del Comune di Rimini, il Parco XXV Aprile ospiterà "Balla la Liberazione", la tre giorni di musica, cultura e street food organizzata dalla Cooperativa Sociale Cento Fiori nel Parco Serra Cento Fiori di via Galliano 19, con ingresso gratuito. Venerdì 24 aprile si parte alle ore 17 con la Voodoo Child Band, seguita in serata dal dj set Velvet Remember con dj Elio Lucifer Rising e dj Fullnelson. Sabato 25 il momento clou: alle 16 salirà sul palco la Osaka Flu Band, a cui seguirà il concerto di Eugenio Finardi con il suo spettacolo Tutto Finard, accompagnato da Giuvazza Maggiore, Maximilian Agostini e Claudio Arfinengo, in un viaggio attraverso oltre cinquant'anni di carriera che intreccia i grandi successi ai brani del nuovo album TUTTO (2025). In serata dj set con Dj Muna da Radio Icaro feat. Alessandro Pagliarani al sax. Domenica 26 aprile, dalle ore 15, spazio ai nuovi talenti con la finale di Palco Zero, il contest per band emergenti a cura di Risuona Rimini, seguito dal concerto dei Kaimani Distratti e dal dj set conclusivo degli Ikigai Kollective.

Il capitolo culturale nel weekend propone Rimini City Tour – Le Meraviglie di Rimini, una visita guidata, sabato 25 aprile, tra storia e cultura della città. Il percorso attraversa monumenti romani, luoghi rinascimentali e simboli storici come l’Arco di Augusto, il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo. La visita si conclude con un’immersione nel Novecento con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Sempre il 25 aprile Arte e Musei Italia propongono una visita guidata serale alla scoperta della Rimini più nascosta, tra luoghi ricchi di storia e mistero. Partendo dal Ponte di Tiberio, il percorso svela curiosità e dettagli inediti tra epoca romana e Rinascimento. La passeggiata si conclude nella suggestiva Piazza Malatesta, cuore simbolico della città e delle sue grandi personalità.



Domenica 26 Visit Rimini organizza la Fellini Experience, una visita guidata immersiva dedicata all’universo creativo di Federico Fellini. Il tour attraversa luoghi simbolo della città, tra racconti, aneddoti e protagonisti del suo cinema come Mastroianni ed Ekberg. L’esperienza si conclude con un aperitivo al Caffè del Palazzo del Fulgor, celebrando il sogno e l’eredità del Maestro.



Il 22 e 23 aprile si può inoltre cogliere l’occasione di visitare il Conservatorio Maderna Lettimi di Rimini, che apre le porte per tre giornate di open day per i bambini che vogliono avvicinarsi alla musica. Per l’occasione i visitatori possono esplorare il Palazzo Agostiniano accompagnati dagli operatori dell’Istituto, conoscere la storia dell’Istituto Lettimi e persino provare gli strumenti musicali. Nel pomeriggio del 22 aprile è in programma anche lo spettacolo per bambini “Il flauto magico”.



Per rimanere all’interno dell’universo felliniano, fino al 3 maggio si possono inoltre visitare le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: La musica di Fellini, con rarità discografiche della collezione Bagnaresi, e Le magie di Federico Fellini, con le fotografie di scena di Deborah Beer.

Per gli appassionati di arte e moda, invece, fino al 24 maggio, i Palazzi dell’Arte ospitano Riviera Dream Vision, una mostra dedicata a 75 anni di moda “Made in Romagna” con capi iconici, materiali storici e installazioni multimediali innovative, tra cui un Virtual Try-on che permette di indossare virtualmente le creazioni dei grandi marchi locali.

Il Museo della Città, fino al 10 maggio, ospita la mostra fotografica Nodo di Dara di Elisabetta Acquaviva, che ritrae la metamorfosi femminile, mentre al Palacongressi, su prenotazione, si può visitare la mostra Confini mobili con opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra arti e sensibilità diverse.



Fino al 23 maggio la Galleria Zamagni ospita la mostra personale Cosmogonico di Francesco Bocchini, curata da Valerio Dehò. L'esposizione presenta un percorso tra disegno, scultura e scrittura, culminando nelle innovative porcellane e in opere che riflettono sulla nascita, l'umano e il transumano. Le installazioni, realizzate con materiali di recupero, esplorano il mistero e il gioco tra forme ancestrali e immagini quotidiane.



Infine, dal 24 al 26 aprile al Palazzo del Turismo torna Creatività - Ogni oggetto una storia, una mostra dedicata all’arte manuale e all’ingegno artigianale. Tra ricami, sculture, modellini ferroviari e creazioni in materiali diversi, l’evento celebra il talento dei nonni e degli ex ferrovieri del Dopolavoro Ferroviario.

Ecco le visite guidate in dettaglio:

sabato 25 aprile 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Rimini City Tour - Le Meraviglie di Rimini

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Un tour alla scoperta dei luoghi più suggestivi della città. "Le meraviglie di Rimini" è un vero e proprio viaggio attraverso secoli di storia.

L'Arco di Augusto ed il Ponte di Tiberio raccontano di Ariminum, importante colonia latina e crocevia delle più grandi vie romane come la via Flaminia, la via Emilia e l'Aretina.

Il primo monumento del Rinascimento italiano il Tempio Malatestiano (esterno) è il protagonista di uno dei periodi storici più importanti della città e assieme al Castel Sismondo (esterno) racconta del grande condottiero Sigismondo Pandolfo Malatesta.

Si prosegue tra le vie del centro storico sino a Piazza Cavour con la fontana della Pigna, già adulata da Leonardo da Vinci, la Vecchia Pescheria e il Teatro “A. Galli”.

Il viaggio prosegue sino al '900 con Federico Fellini e il Cinema Fulgor.

Ore 15,30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/316581-rimini-city-tour-le-meraviglie-di-rimini

sabato 25 aprile 2026

Ponte di Tiberio, lato San Giuliano (Luogo di ritrovo) – Rimini

Rimini nascosta

Visita guidata a cura di Arte e Musei Italia

Una suggestiva visita guidata serale alla scoperta di una Rimini nascosta, lontana dall’immaginario comune. Si passeggia tra angoli pieni di fascino e mistero, dove aleggiano ancora personaggi sconosciuti ai più e che ci hanno lasciato un grande patrimonio dal punto di vista artistico e culturale.

Durante la passeggiata si possono ammirare l’eredità di antichi imperatori romani e famigerati principi rinascimentali. Saranno svelati particolari poco noti sugli edifici che rendono Rimini una città ricca dal punto di vista storico-artistico. La visita si conclude in piazza Malatesta, piena di atmosfera, che ha unito le due più grandi personalità cittadine.

Ore 20.30 Ingresso a pagamento Info: https://arteemusei.com/visita-guidata/rimini-nascosta



domenica 26 aprile 2026

Ufficio turistico Rimini centro storico (Luogo d'incontro), corso d'Augusto 152 – Rimini

Fellini Experience

Visite guidate a cura di Visit Rimini

Tour immersivo nel mondo di Fellini – Un viaggio tra sogno e cinema.

Vivere l’emozione del genio di Federico Fellini attraverso un percorso guidato nei luoghi iconici di Rimini, immersi nella memoria e nell’immaginario del Maestro. Un’esperienza unica che spazia dal Fellini Museum ai simboli della Rimini felliniana.

Durante il tour si possono scoprire:

> I grandi miti del cinema legati a Fellini, da Marcello Mastroianni ad Anita Ekberg

> Le pubblicità vissute dal regista, tra spot reali e scene tratte dai suoi film

> Provini e retroscena dei suoi celebri personaggi

> Curiosità e aneddoti legati alla Rimini che lo ha visto crescere

L’itinerario include luoghi significativi:

> Fellini Museum, un viaggio sensoriale nel mondo onirico del regista (nel complesso di Castel Sismondo e Palazzo del Fulgor)

> Cinema Fulgor (esterno), il mitico cinema dove Fellini guardò il suo primo film da bambino

> Piazza dei Sogni (Piazza Malatesta), spazio evocativo che trasforma l’area urbana in un racconto simbolico felliniano, con elementi scenografici, un velo d’acqua e una panca circolare che evocano il senso del sogno cinematografico

> Piazza Cavour, cuore pulsante della Rimini storica spesso evocata nelle opere felliniane

Il tour si conclude con un aperitivo al Caffè del Palazzo del Fulgor, per brindare all’insegna del sogno e del Maestro.

Ore 10.30 Ingresso a pagamento Info: 0541 51441 www.visitrimini.com/esperienze/324003-fellini-experience/

...ALTRE ESPERIENZE



da martedì 21 a giovedì 23 aprile 2026

Conservatorio di Musica Maderna Lettimi, via Cairoli - Rimini centro storico

Open day al Conservatorio Maderna Lettimi

A partire da martedì 21 aprile, il Conservatorio Maderna Lettimi apre le proprie porte ai visitatori con tre giornate di open day. E' un’occasione speciale per scoprire da vicino il Conservatorio: i partecipanti possono visitare il suggestivo Palazzo Agostiniano che lo ospita, conoscere la storia della scuola e avvicinarsi al mondo della musica provando diversi strumenti (dalle 9 alle 18.30).

Mercoledì 22 aprile, a partire dalle ore 15:00, è previsto inoltre uno spettacolo pensato per i più piccoli, “Il flauto magico”, aperto a tutti, per vivere insieme un momento di musica e fantasia.

Ingresso: libero fino ad esaurimento posti Info: www.facebook.com/conservatoriob.maderna.cesena

LE MOSTRE in corso

fino al 24 maggio 2026

Rimini, Palazzi dell'Arte Rimini - Palazzo del Podestà e Sala dell’Arengo

Riviera Dream Vision

Itinerari di moda. Storie, codici, immaginari - 75 anni di moda “Made in Romagna”

Riviera Dream Vision, alla sua prima edizione, racconta attraverso una mostra heritage dal titolo “ITINERARI DI MODA. STORIE, CODICI, IMMAGINARI” un patrimonio che intreccia storia, stile e innovazione di dieci storici e affermati brand: Alberta Ferretti (Aeffe Group), Moschino (Aeffe Group), Iceberg (Gruppo Gilmar), Fuzzi (Anna Maria Fuzzi) insieme alle eccellenze calzaturiere di San Mauro Pascoli: Baldinini, Casadei, Gianvito Rossi, Pollini, Sergio Rossi, Giuseppe Zanotti.

L'iniziativa celebra la storia, lo stile e l'innovazione del Distretto Moda Romagnolo attraverso 75 anni di attività. L'esposizione ideata e coordinata da Katia Bartolini e a cura di Chiara Pompa (del Culture Fashion Communication, Centro di Ricerca Internazionale del Dipartimento delle Arti dell’Università di Bologna), presenta il passato, presente e futuro dell'alta moda attraverso un rapporto vitale e profondo con il territorio, le sue rappresentazioni storiche, cinematografiche, artistiche e culturali.

Ai Palazzi dell'Arte si potranno ammirare una selezione di capi iconici, calzature storiche e materiali documentari (disegni, fotografie, audiovisivi) provenienti dagli archivi dei dieci marchi di fama internazionale con origine romagnola.

Il percorso espositivo include installazioni multimediali interattive che impiegano interfaccia virtuale ed intelligenza artificiale, realtà aumentata e ambienti immersivi per valorizzare i processi creativi e comunicativi del Made in Italy in dialogo con l'iconografia storica di Rimini.

L'esperienza è arricchita dal Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna. Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo. L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

In mostra anche abiti di scena del Casanova di Fellini, Premio Oscar per i Migliori Costumi nel 1977

Orari: da martedì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Lunedì non festivi chiuso.

Ingresso libero. Info: www.rivieradreamvision.com



fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

La musica di Fellini

In esposizione trenta dischi originali – 33 e 45 giri – provenienti dalla collezione privata dello storico Davide Bagnaresi, con rare edizioni internazionali che documentano la diffusione mondiale del cinema felliniano: da La Strada a La dolce vita, da 8½ fino a stampe di particolare interesse come quella americana de I clowns. Al centro del percorso il dialogo creativo con Nino Rota e, nella fase più tarda, con Nicola Piovani, insieme alla straordinaria qualità grafica delle copertine, le cui soluzioni visive riflettono la visionarietà del cinema felliniano.

La mostra presenta inoltre due preziosi 78 giri del 1938-1939, contenenti canzoncine composte e interpretate in quegli anni: I cinque Baeki’se La cavalcata dei cinque, entrambe scritte da Odoardo Spadaro.

Non esiste una prova definitiva che il “Fellini” indicato nei crediti dei due dischi sia il futuro regista, ma diversi indizi lo rendono plausibile: entrambe le registrazioni sono prodotte da Cetra, etichetta dell’EIAR per cui lavorò anche Fellini, e il motivo de I cinque Baeki’s riemerge, con testo parzialmente modificato, nella celebre sequenza del teatro della Barafonda con l’esibizione dei tre becchini in Roma.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 3 maggio 2026

Palazzo del Fulgor – Rimini centro storico

Le magie di Federico Fellini

In collaborazione con Cinemazero di Pordenone al Palazzo del Fulgor si può visitare la mostra “Le magie di Fellini. Fotografie di Deborah Beer”, accompagnata da un catalogo con contributi di Marco Bertozzi e Andrea Crozzoli.

Le immagini, ritrovate nell’Archivio Fellini di Rimini, riaffiorano dopo un lungo silenzio e tornano oggi a produrre senso grazie all’accordo tra il Fellini Museum e, per l’appunto, Cinemazero di Pordenone.

Organizzata in tre sezioni – “Il regista, Fellini”, “F come facce” e “M&M, Masina e Mastroianni” – la mostra attraversa i set de ‘La città delle donne’, ‘E la nave va’ e ‘Ginger e Fred’, restituendo uno sguardo dall’interno sull’ultimo cinema di Fellini, nel dialogo tra invenzione, tempo e consapevolezza del congedo che troverà una dichiarazione esplicita in ‘Intervista’.

Orario: 11.00 – 17.00; chiuso lunedì non festivi. Info: https://fellinimuseum.it/



fino al 10 maggio 2026

Museo della Città, via Tonini, 1 – Rimini centro storico

Nodo di Dara

Viaggio fotografico di Elisabetta Acquaviva sulla metamorfosi della donna. Un progetto che racconta, attraverso ritratti intensi e autentici, la forza e la trasformazione delle donne in una fase importante della loro vita. Le immagini esplorano il tema della metamorfosi femminile, dando voce a esperienze, emozioni e identità in evoluzione.

Orario: da martedì a domenica 10-13 e 16-19. Lunedì non festivi chiuso. Ingresso libero.

Info: https://www.museicomunalirimini.it



fino al 31 maggio 2026

Palacongressi (Convivio), via della Fiera 23 – Rimini

Confini mobili

Lo spazio Convivio ospita una nuova mostra della rassegna PERL_arte: “Confini mobili”, con le opere di Paola Amati e Clarita Kuo, in un dialogo tra sensibilità e visioni. Il Palacongressi si trasforma così in uno spazio sempre più aperto all’arte e alla città. Curatore Matteo Sormani, Art Preview / Augeo Art Space. Per prenotare la visita è a disposizione una segreteria allo 0541.711500 e una mail: [email protected]

Ingresso libero su prenotazione. Info: 0541 711500 www.facebook.com/PalacongressidiRimini/

fino a giovedì 30 aprile 2026

Biblioteca Gambalunga (Chiostro), via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Con Parole Tue - Viaggio visivo nel linguaggio teen

La mostra esplora il linguaggio della Generazione Z come fenomeno culturale e sociale in continua evoluzione. Attraverso lavori degli studenti delle classi quarte dell’indirizzo di Grafica e Comunicazione dell’I.T.T.S. Belluzzi-da Vinci, vengono analizzati e rappresentati i neologismi e lo slang giovanile, spesso influenzati dall’inglese e dai social, come strumenti di identità e comunicazione.

La mostra mette in evidenza come il linguaggio teen rifletta le esperienze, le priorità e i cambiamenti della società, attraverso un dialogo tra analisi linguistica e grafica.

Ingresso libero Info: https://bibliotecagambalunga.it/attivita/eventi/con-parole-tue-viaggio-visivo-nel-linguaggio-teen

fino a sabato 23 maggio 2026

Galleria Zamagni, via Dante, 29/31 – Rimini

Cosmogonico

Mostra personale di Francesco Bocchini a cura di Valerio Dehò.

I suoi linguaggi espressivi, le sue tecniche tra disegno, scultura e scrittura trovano una fusione perfetta che sa far apprezzare una delle ricerche estetiche più originali dell’arte italiana.

Con la parola “cosmogonia” si vuole indicare una nascita, qualcosa che ha origine, che inizia.

In questa mostra ci sono vari esempi di lavori che vanno dai famosi “meccanismi” che lo hanno fatto conoscere alla fine degli anni Novanta, fino alle attuali porcellane che sono sicuramente una novità e anche un apice della sua ricerca.

Questi nuovi lavori si distaccano dal riuso di materiali e dalla trasformazione e rigenerazione dei rottami che sono tipici della sua opera, ma ne condensano la genesi. Sono teste di esseri immaginari, riflessioni sull’umano e sul transumano, e in molti casi sono straordinari accoppiamenti tra forme ancestrali e invenzioni tratte dal mondo infinito delle immagini quotidiane.

Le sue installazioni e teche sono lamiere di ferro e specchi di recupero dipinti a olio per un lavoro in equilibrio sottile tra gioco, mistero e dramma.

Orario: dal lunedì al sabato, ore 9 – 12.30 e 16 – 19.30

Info: 0541 1414404 www.zamagniarte.it

da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026

Palazzo del Turismo, piazzale Fellini, 3 - Rimini Marina Centro

Creatività - Ogni oggetto una storia

Torna la mostra che celebra l'ingegno manuale, hobbismo, modellismo, sculture, ceramiche e l'arte delle mani femminili. Un evento che vede la partecipazione di ex ferrovieri del Dopolavoro Ferroviario di Rimini. Dall'eleganza del ricamo alla forza della scultura passando per creazioni uniche in legno e rame, ceramiche, dettagliati modellini ferroviari e sorprendenti oggetti nati dal riciclo. Un universo di creatività che nasce dalle mani dei nonni.

Orario: 10-12 / 15.30-19 Ingresso libero. Info: 0541 28901 www.facebook.com/dlfrimini