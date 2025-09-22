Altarimini

Rimini, una borsa di studio per l'Anno internazionale delle cooperative

Anche il Campus riminese assegnerà una delle quattro borse di studio da 1.000 euro dedicate all’Anno internazionale delle cooperative 2025

22 settembre 2025
Confcooperative Romagna e Fondazione Giovanni Dalle Fabbriche - Multifor ETS, con la collaborazione dei Campus Universitari di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini, hanno aperto un bando per l’assegnazione di 4 borse di studio per un valore complessivo di 4.000 euro, in occasione dell’Anno internazionale delle cooperative proclamato per il 2025 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

A questo importo si aggiunge la pubblicazione delle quattro tesi di laurea in formato e-book, rese fruibili sui principali store on-line.

Sarà possibile presentare tesi di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico - riguardanti qualsiasi indirizzo di studio - che trattino argomenti di particolare rilevanza in relazione all’Anno internazionale delle cooperative celebrato con il tema “Le cooperative costruiscono un mondo migliore”. Verranno assegnate complessivamente 4 Borse di studio, una per ogni Campus Universitario.


Per poter candidare la tesi è necessario che si tratti di uno studio in linea con questi obiettivi dell’Anno internazionale delle cooperative:

  • Mettere in risalto il contributo delle cooperative allo sviluppo sostenibile

  • Rafforzare l'ecosistema imprenditoriale e le strutture cooperative

  • Incoraggiare la creazione di contesti giuridici e politici favorevoli alle cooperative a livello globale

  • Ispirare e promuovere una leadership determinata e coinvolgere i giovani nel movimento cooperativo

  • Generazione di occupazione

  • Integrazione sociale

  • Riduzione delle diseguaglianze sociali


Le domande potranno essere presentate entro il 30 luglio 2026.

