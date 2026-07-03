“Rimini, una botta d’orgoglio”: al via la campagna dedicata a Silvano Cardellini

Manifesti in città e contenuti social della Biblioteca Gambalunga per ricordare il giornalista riminese a vent’anni dalla scomparsa e valorizzarne l’eredità culturale e il legame con la città

‘Rimini, una botta d’orgoglio’ è il titolo della campagna di comunicazione che, attraverso affissioni e un progetto editoriale curato dalla Biblioteca Gambalunga per gli spazi social del Comune di Rimini, prende ufficialmente avvio quest’oggi per poi snodarsi lungo l’intero mese di luglio.

Trecento manifesti di media grandezza sui muri della città con un messaggio- ‘Rimini, una botta d’orgoglio’, appunto- che richiama innanzitutto un ricordo: il ventennale della scomparsa di Silvano Cardellini, giornalista riminese e autore del celebre pamphlet omonimo, inno e ode alla storia, alle contraddizioni e alla vitalità della città. Un titolo che è diventato slogan, parola d’ordine, riconoscimento. Pubblicato nel 2003 come contributo al volume ‘La mia Rimini’ (Guaraldi Editore), lo scritto di Cardellini venne ristampato l’anno successivo in edizione a se stante da parte del Comune. Successivamente alla scomparsa di Silvano (29 luglio 2006), la Biblioteca Gambalunga ha realizzato una raccolta speciale in cui archiviare molti degli articoli firmati dal giornalista durante la sua lunga permanenza alla redazione locale de ‘Il Resto del Carlino’; pezzi giornalistici che sono fondamentali per ricostruire i fatti e i personaggi della storia di Rimini, tutt’oggi consultabili via web (in calce i particolari del fondo Cardellini).

‘Una botta d’orgoglio’ ripercorre in una cinquantina di pagine tratteggiate da una penna asciutta ma arguta la lunga vicenda della città e della comunità riminese. Successi e sconfitte, discese ardite e prorompenti risalite, individualismo sfrenato e spesso polemico contrastante con l’immagine esterna del mito compatto, una diversità ironica e disincantata che, secondo Cardellini, dovrebbe sfociare in un grido liberatorio e collettivo: ‘Tutti stanno tutti lì a litigare, soprattutto a settembre, su tutto, immaginando ogni volta che Rimini sia in crisi, affacciata sul baratro, destinata al declino, avviata al tramonto. Se ne sentono pochi che, travolti da una botta di orgoglio, di sano municipalismo, dicano: siamo i più forti. No, noi dobbiamo sempre essere in crisi per qualcosa, travolti dai problemi, sommersi dalle disgrazie, affogati dalle questioni. Fosse vero saremmo scomparsi da un pezzo.’. Nel racconto, che miscela cronaca conosciuta e aneddoti deliziosi, definisce il paesaggio urbano e umano di una città unica perché sempre e comunque sotto i riflettori. Memorabile il finale: ‘Siamo grandi, siamo forti. Ce lo dicessimo, ogni tanto, e lo dicessimo a Roma o Bologna o Bruxelles sarebbe tutta un’altra musica. Ma non lo diciamo. E così continuiamo a tenerci ben stretti certi problemi (la viabilità, questo e quello) e a litigare fra di noi. A noi, però, basta ed avanza che milioni di italiani ci portino nel loro cuore o quell’angolo della mente dove ti rifugi quando hai bisogno di un secondo di tregua, una pausa felice, un ricordo confortante (.... ). Sembra un caramelloso carosello propagandistico da fare quasi schifo. Ma noi ci possiamo permettere anche quello. Siamo stati i primi ad approdare in tv con uno spot promozionale per dire che Rimini è sempre Rimini. Uno spot ad una manciata di secondi dalle ore 20. Poi andava in onda il tg. Era la presunzione (infondata?) di dire: noi siamo l’isola vostra della bella vita, la vostra terra promessa, adesso vi raccontano l’altra Italia.’.

La campagna di manifesti ‘Rimini, una botta d’orgoglio’ nel mese di luglio sarà accompagnata dalla riproposizione, sui canali social del Comune di Rimini, di una selezione di 8 articoli scritti da Silvano Cardellini, a cura della Biblioteca Gambalunga: solo un piccolo saggio di una produzione impressionante di centinaia di pezzi scritti in una lunga carriera iniziata da giovanissimo e proseguita fino alla fine con passione, competenza, rigore.

‘Questa insolita campagna di comunicazione estiva- è il commento dell’amministrazione comunale di Rimini- vuole essere sì un affettuoso e evocativo omaggio a un giornalista autorevole che con il suo lavoro e la sua analisi critica ha lasciato un segno importante nella città ma, allo stesso tempo, rimarcare l’attualità del messaggio. Una botta d’orgoglio per quello che ancora oggi Rimini rappresenta per milioni di visitatori, per come spesso cambia e cambia senza esibirlo, per la sua capacità di rimanere unica e attrattiva adattandosi in silenzio ai grandi cambiamenti della storia e del turismo. Una botta d’orgoglio per chi Rimini la fa ogni giorno, da solo e poi tutti assieme. È un invito che ha forza e attualità, senza tempo e contemporaneo e dunque perfetto come benvenuto e ringraziamento per chi a Rimini ci viene e per chi ci sta’.

La Raccolta Cardellini nella Biblioteca Gambalunga

Silvano Cardellini, vent’anni dopo

La Raccolta Silvano Cardellini della Biblioteca civica Gambalunga: migliaia di articoli per raccontare una città che cambia

A vent’anni dalla scomparsa di Silvano Cardellini, la Biblioteca civica Gambalunga conserva una delle testimonianze più ricche e vive della storia recente di Rimini: la Raccolta Silvano Cardellini, un archivio di articoli giornalistici che attraversa oltre quarant’anni di attività.

L’archivio, donato alla Biblioteca Gambalunga dalla moglie Anna Tonelli, contiene 13.746 articoli – solo una parte della copiosa produzione del cronista scomparso, tra articoli, serie e interventi pubblicati su diverse testate.

Dietro questo numero si cela un patrimonio complesso: migliaia di articoli effettivamente prodotti, spesso organizzati in più puntate e cicli di approfondimento, che restituiscono non solo una produzione quantitativamente imponente, ma anche un metodo di lavoro rigoroso e continuo.

Dal primo articolo, firmato il 10 luglio 1966 su Il Corso, fino agli ultimi interventi del 2006, pochi giorni prima della scomparsa, il fondo documenta una presenza costante nella vita pubblica della città. Una città osservata giorno per giorno. Scorrere i titoli degli articoli conservati in Gambalunga significa attraversare la storia di Rimini nel suo farsi quotidiano. “Rimini 10 anni indietro”, “Una città ‘sorda’”, “Rimini: quale turismo nel 1978?”, “Rimini come Las Vegas”: sono solo alcune delle tracce che restituiscono un racconto continuo, senza soluzione di continuità, della città e delle sue trasformazioni. La Raccolta documenta: il dibattito sull’urbanistica e sullo sviluppo; la nascita di nuove istituzioni e servizi; i conflitti politici e le scelte amministrative e le grandi questioni identitarie. In queste pagine, Rimini appare non come sfondo, ma come protagonista: una città interrogata, spesso criticata, ma sempre seguita con attenzione e partecipazione.

Tra i filoni più consistenti del fondo emerge con forza il tema del turismo, vero motore economico e culturale del territorio. “Il turismo dove va?”, “Turismo in crisi”, “Una nuova economia turistica”, “Come differenziare l’offerta”, “Molti arrivi ma soggiorni più brevi”: i titoli testimoniano una riflessione costante, attenta alle trasformazioni del settore e alle sue criticità. Cardellini osserva il turismo: come sistema economico; come fenomeno sociale e come elemento identitario.

Accanto al turismo, un altro tema ricorrente è la spiaggia, spazio simbolico e insieme concreto:

“La spiaggia dei giovani”, “Non si fa turismo senza la spiaggia”, “La spiaggia s’infuoca”.

Attraverso questi titoli emerge una lettura multilivello: la spiaggia come luogo di lavoro, come risorsa ambientale, come terreno di confronto politico.

Un giornalismo fatto di continuità: la struttura stessa della Raccolta rivela una caratteristica fondamentale del lavoro di Cardellini: la dimensione seriale. Molti articoli sono organizzati in:

prima e seconda parte; cicli di inchieste e approfondimenti a puntate. Questa modalità restituisce un giornalismo non episodico, ma costruito nel tempo, capace di seguire i processi – dall’evoluzione del turismo alle trasformazioni urbanistiche, dalle dinamiche politiche ai cambiamenti sociali.

Non si tratta di una cronaca che registra l’evento, ma di una scrittura che lo accompagna, lo analizza, lo mette in discussione.

Pur profondamente radicato a Rimini, la Raccolta testimonia anche una curiosità ampia:

cultura, spettacolo, religione, politica internazionale trovano spazio accanto alla cronaca locale.

“Addio Walt Disney”, “Lettera aperta ai Beatles”, “Martin Lutero”: sono segnali di uno sguardo capace di collegare il locale al globale, la città al mondo.

La Raccolta Silvano Cardellini, conservata e resa consultabile dalla Biblioteca Gambalunga, rappresenta oggi una risorsa unica per la conoscenza della storia recente di Rimini e della Riviera.

A vent’anni dalla scomparsa di Silvano Cardellini, questa raccolta continua a svolgere una funzione essenziale: mantenere vivo un dialogo tra passato e presente. Perché, anche soltanto sfogliando i titoli, si riconosce una voce che ancora interroga, critica, racconta e che, attraverso la Raccolta della Gambalunga, continua a parlare alla città.