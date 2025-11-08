Rimini: una nuova mensa per la scuola primaria "Mario Lodi"

Un investimento da 252.000 euro che punta a rendere la scuola più accogliente e organizzata

La Scuola Primaria “Mario Lodi” di via Padulli si prepara ad accogliere una nuova mensa scolastica, moderna e funzionale, pensata per migliorare la qualità della vita a scuola e sostenere l’estensione del tempo pieno. Un investimento da 252.000 euro che punta a rendere la scuola più accogliente e organizzata. Il nuovo edificio, che sarà affiancato al corpo scolastico esistente, avrà una superficie di 105 metri quadrati e potrà ospitare fino a 80 alunni (insegnanti compresi) su due turni.

La mensa sorgerà nel giardino sul lato est della scuola, in uno spazio verde che permetterà ai bambini di restare a contatto con l’esterno anche durante i pasti. L’ingresso sarà diretto, con una porta a doppia anta che conduce alla sala mensa, preceduta da uno spazio dedicato all’igiene personale. Per garantire una gestione efficiente, l’accesso carrabile da via Padulli sarà utilizzato per il trasporto di alimenti e attrezzature, evitando interferenze con l’ingresso pedonale degli studenti. All’interno, lo spazio sarà luminoso e ben organizzato, con una parete vetrata affacciata sul giardino e un blocco compatto per i servizi come lavaggio stoviglie e spogliatoi.

"Un intervento concreto - spiega l'Amministrazione comunale - che guarda al futuro della scuola, mettendo al centro l’equilibrio tra gli spazi, il benessere dei bambini e la qualità degli ambienti in cui crescono.".