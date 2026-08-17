Rimini, una settimana di eventi aspettando il Papa

Dal Meeting alla musica, dal teatro allo sport: Rimini si prepara alla visita del Papa con un ricco programma di eventi in tutta la città

Dopo il Ferragosto, Rimini si prepara a una settimana particolarmente intensa. Al centro c’è l’arrivo del Papa, atteso sabato 22 agosto in occasione della 47ª edizione del Meeting per l'Amicizia tra i Popoli, in programma dal 21 al 26 agosto nel quartiere fieristico. Una visita che porterà il Santo Padre prima in Fiera, per incontrare partecipanti e organizzatori del Meeting, e poi sulla spiaggia di Piazzale Boscovich, dove è prevista la Santa Messa alla presenza di circa 25mila persone.

L’appuntamento rinnoverà il legame tra Rimini e la visita di San Giovanni Paolo II del 29 agosto 1982. Il Meeting di quest’anno prende il titolo dall’ultimo verso della Divina Commedia di Dante Alighieri, "L'amor che move il sole e l'altre stelle", e propone oltre 150 convegni, 500 relatori, 14 mostre e 14 spettacoli. Al centro ci sono temi come la dignità della persona, la pace, l’educazione, il dialogo tra culture e religioni, l’innovazione tecnologica e le sfide legate all’intelligenza artificiale.

Accanto agli appuntamenti in Fiera, la città continua a proporre un calendario ricco di iniziative. Il Teatro Amintore Galli ospiterà il 21 agosto il concerto inaugurale dello Yasmeen Choir di Gerusalemme. Il 23 agosto sarà la volta di Giovanni Caccamo con la Sicily Symphony Orchestra, per un omaggio a Franco Battiato. Il 24 agosto toccherà a "Muovendosi tra i silenzi" con I Solisti Veneti, mentre il 25 agosto andrà in scena "La Fame. La parabola dell'uomo che fece tutto per amore".

Prosegue anche il festival "Le città visibili", con spettacoli teatrali, concerti e performance in diversi luoghi della città. Tra gli appuntamenti della settimana ci sono "Teatro" al Galli il 17 e 18 agosto, "Manifesti per dopo la fine del mondo" al Museo della Città il 19 agosto e "Lusìn" all’Arena Francesca da Rimini il 23 agosto, nell’ambito di SGR Live.

Alla Corte degli Agostiniani continua invece "Cinema sotto le stelle", con film internazionali e anteprime. Questa settimana la rassegna propone anche appuntamenti realizzati in collaborazione con il Meeting. Musica e spettacoli trovano spazio anche all’Area Eventi Settebello, mentre al Parco degli Artisti sono in programma una serata dedicata al jazz brasiliano il 20 agosto, una serata swing il 21 e l’esibizione di Roberta Cappelletti il 22 agosto.

Nel centro storico, l’Arena Francesca da Rimini ospiterà il 19 agosto il concerto del Pennabilli Social Club, con il Buena Vista Social Club Revival, e il 21 agosto lo spettacolo "Rimini... Estate 1944". La settimana riminese lascia spazio anche alle attività all’aria aperta. Sulla spiaggia proseguono i Bagni Sonori all’Alba, le sessioni SunRise e SunSet Flow, gli allenamenti di Fluxo Summer e le escursioni in SUP all’alba. A Miramare è previsto anche un laboratorio di uncinetto sulla spiaggia.

Per gli sportivi, al Tennis Club Viserba è in corso fino al 20 agosto il Torneo Nazionale Open Femminile di Tennis. Prosegue inoltre il 1° Campionato Foot Table Città di Rimini, che coinvolge diversi stabilimenti balneari fino a settembre. Non manca la gastronomia, con la Serata dello Spiedino del Pescatore al Museo E' Scaion di Viserbella il 25 agosto e gli appuntamenti estivi del Mercato Coperto con "La Magnèda". Nei parchi Giovanni Paolo II, La Cava e Gianni Rodari a Santa Giustina continuano inoltre le attività delle Oasi Climatiche Inclusive, pensate per offrire momenti sociali, culturali e ricreativi durante le giornate più calde.

Il calendario comprende infine gli appuntamenti ormai abituali dell’estate riminese: la Rimini Shopping Night del mercoledì, i mercatini serali del centro storico, le fiere dell’artigianato e gli eventi dei Cento Giorni in festa nei quartieri turistici. A Viserba prosegue lo Sganassau Cabaret, con Sasà Spasiano atteso il 21 agosto, mentre a San Giuliano Mare il 17 agosto è in programma il Baia Summer Festival, dedicato ai giovani talenti musicali. La giuria sarà presieduta dal cantante Ascanio, affiancato dal produttore e autore Rory Di Benedetto e dall’autore e arrangiatore Marco Giorgi. Poi, sabato 22 agosto, gli occhi della città saranno puntati sulla spiaggia di Piazzale Boscovich. È lì che, dopo l’incontro in Fiera, il Papa celebrerà la Messa davanti a migliaia di persone.