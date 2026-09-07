Rimini, una settimana tra sport, musica e grandi eventi. Il programma

Dal tennis al MotoGp, passando per concerti, teatro, iniziative per famiglie e Voci per Gaza: tutti gli appuntamenti dal 7 al 13 settembre

A Rimini la settimana si apre con le racchette sulla terra rossa e si chiude con i motori in pista. In mezzo ci sono concerti, teatro, festival, iniziative per bambini, appuntamenti culturali e solidarietà. Dal centro storico alla spiaggia, dalla Fiera ai quartieri, il calendario dal 7 al 13 settembre mette insieme appuntamenti molto diversi tra loro.

A Viserba il tennis internazionale

Dal 7 al 13 settembre il Tennis Club Viserba ospita la W15 Rimini Cup, torneo dell'ITF Women's World Tennis Tour. Le partite, dalle qualificazioni fino alla finale di domenica, sono aperte gratuitamente al pubblico. In campo ci sono giocatrici provenienti da diversi Paesi, con un precedente che lega la manifestazione a un nome ormai affermato del tennis mondiale: la prima edizione della Rimini Cup fu infatti vinta da Jasmine Paolini.

La musica tra Galli, piazza Cavour e Agostiniani

La Sagra Musicale Malatestiana propone martedì 8 settembre, nella Sala Ressi del Teatro Galli, il concerto del Quartetto Doré, impegnato in un programma che attraversa Mozart, Golijov e Dvořák.

Domenica 13 settembre sarà invece l'Accademia Bizantina a salire sul palco del Teatro Galli con Vivaldi in Love, appuntamento dedicato al repertorio barocco. La rassegna proseguirà poi martedì 15 settembre al Teatro degli Atti con Geometrie sonore, affidato all'Ensemble Cameristico della Banda Filarmonica della Città di Rimini.

Nel centro storico, da giovedì 10 a sabato 12 settembre, piazza Cavour diventa il cuore del Balamondo World Music Festival. La manifestazione ideata da Mirko Casadei mette in dialogo il liscio romagnolo con sonorità contemporanee. Sul palco della Mirko Casadei POPular Folk Orchestra sono attesi Sarah Jane Morris, l'Orchestraccia ed Elio e le Storie Tese.

I motori arrivano a Misano

Da venerdì 11 a domenica 13 settembre il Misano World Circuit Marco Simoncelli ospita il Gran Premio Red Bull di San Marino e della Riviera di Rimini. Il fine settimana del MotoGp coinvolgerà anche la città con una serie di appuntamenti collaterali. Mercoledì 9 piazzale Kennedy ospita il MotoGP FIBA 3x3, sfida di basket con piloti, influencer e creator. Venerdì 11 il Lungomare Tintori sarà invece teatro della Red Bull Riders' Night, tra freestyle, musica e spettacoli. Per i più giovani l'appuntamento è nel fine settimana in piazzale Fellini con Hobby Sport Sali in Moto. Bambini e ragazzi potranno provare le minimoto sotto la supervisione di istruttori qualificati.

Voci per Gaza torna per la terza edizione

Venerdì 11 e sabato 12 settembre torna Voci per Gaza, iniziativa solidale promossa da EducAid, Risuona Rimini e Cooperativa Sociale Cento Fiori, con la collaborazione della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Rimini. Il programma prevede musica dal vivo, dj set, talk, laboratori e attività per bambini, con ingresso a offerta libera. A lavorare alla manifestazione saranno oltre 120 volontari, insieme ad associazioni, artisti, musicisti, imprese, chef e ristoranti.

L'obiettivo è raccogliere fondi per la campagna di crowdfunding "Oltre le macerie: ricostruire il futuro dei bambini di Gaza", destinata a sostenere l'intervento umanitario dell'ong riminese EducAid in Palestina.

Teatro e musica con Le città visibili

Continua fino al 25 settembre anche Le città visibili, rassegna che porta spettacoli, concerti, laboratori e performance in diversi luoghi di Rimini. Nel calendario della settimana figurano Due di notte, Minuscoli granelli nel barattolo del cosmo, il concerto della cantautrice Giulia Mei e il laboratorio di danza Con le sorelle. Alla Corte degli Agostiniani, lunedì 7 settembre, la Banda Città di Rimini chiude invece la stagione dei Concerti d'Estate. Al Parco degli Artisti sono in programma tre serate: venerdì 11 settembre un omaggio a Edoardo Bennato con Filippo Malatesta, sabato 12 Senza Fine, dedicato a Ornella Vanoni e Gino Paoli, e domenica 13 lo spettacolo in dialetto romagnolo di Sergio Casabianca.

Spazio anche alle famiglie

L'11 e il 12 settembre la spiaggia di Rimini Terme ospita il Festival dei Piccoli, con laboratori creativi, giochi e attività gratuite pensate per bambini e famiglie. Mercoledì 9 il Centro per le Famiglie propone invece Tracce di terra, laboratorio rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, che utilizza creta e segno grafico come strumenti di espressione. Sabato 12, alla Spiaggia Libera Tutti, è in programma Special Olympics e festa al tramonto. La giornata sarà dedicata alle gare di beach bocce dei Beach Summer Games di Special Olympics Italia e proseguirà con un aperitivo accompagnato dalla musica dal vivo.

Gli appuntamenti tra mare e entroterra

Per chi preferisce lo sport all'aria aperta continua l'esperienza del SUP all'alba. Dall'11 al 13 settembre il Circolo Velico Riminese organizza inoltre la regata Ri.Ga.Sa, con partenza da Rimini e arrivo nell'Adriatico orientale. Giovedì 10, nella Sala Ressi del Teatro Galli, è prevista la giornata di studio Che cosa è un genocidio?, dedicata alla memoria di Laura Fontana, storica della Shoah e figura legata all'educazione alla memoria a Rimini. Studiosi ed esperti internazionali affronteranno i temi dei genocidi, dei crimini di massa e dei conflitti contemporanei attraverso la storia, il diritto e la memoria. Alla Fiera di Rimini, dall'11 al 13 settembre, spazio invece a Wake Up Call, evento dedicato alla formazione finanziaria personale guidato da Alfio Bardolla. Sono inoltre agli ultimi appuntamenti i mercatini estivi nelle località balneari, da Marina Centro a Torre Pedrera, passando per Viserba e Miramare. Per chi vuole lasciare la costa, restano infine due occasioni per andare alla scoperta dell'entroterra con A SPASS, il servizio in bus che accompagna da Rimini verso i borghi romagnoli: mercoledì 9 settembre la destinazione è Verucchio, mentre giovedì 10 settembre sono previste le tappe di Torriana e Montebello.