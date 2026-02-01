Rimini, urla e umiliazioni agli alunni: chiesta la condanna a 5 anni per una maestra

Derideva bimbi disabili davanti alla classe

Cinque anni di reclusione. È la richiesta avanzata dal pm Davide Ercolani nei confronti di una 49enne casertana, insegnante di sostegno in una scuola primaria riminese, imputata per maltrattamenti ai danni degli alunni di quattro classi. Lo riporta il Corriere Romagna.

Secondo l’accusa, la docente – difesa dall’avvocata Leanne Arceci e mai presentatasi in aula – avrebbe rivolto urla, rimproveri e minacce ai bambini, compresi un alunno autistico e un altro con ritardo dell’apprendimento. In più occasioni avrebbe tenuto toni offensivi anche verso le colleghe, davanti agli studenti.

Gli episodi contestati risalgono ai primi tre mesi dell’anno scolastico 2022: da settembre a novembre, periodo in cui la maestra, appena arrivata da Milano, avrebbe alternato atteggiamenti aggressivi a comportamenti giudicati prevaricatori, come colorare i disegni al posto dei bambini o accompagnarli al bagno nonostante fossero autonomi.

Particolarmente gravi, secondo la Procura, gli episodi che coinvolgono i due alunni con disabilità: il primo sarebbe stato deriso fino alle lacrime, il secondo costretto a usare la mano destra pur essendo mancino. A novembre la situazione era già degenerata, tanto che a inizio dicembre la docente ricevette una sanzione disciplinare mentre si trovava in malattia, senza poi fare ritorno in classe.

L’indagine è partita da un esposto presentato dalla famiglia di uno dei due bambini, poi trasmesso dalla dirigente scolastica alla Procura e approfondito dai carabinieri. La sentenza è attesa per l’inizio di luglio.