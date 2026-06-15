Rimini, variante alberghi: Ariminensis chiede confronto pubblico sul futuro del settore

Ariminensis propone inoltre iniziative strutturate di confronto, come un consiglio comunale dedicato, incontri pubblici e tavoli di approfondimento

Negli ultimi mesi è tornato al centro del dibattito il futuro delle strutture ricettive della Riviera, in particolare degli alberghi che faticano a mantenere una sostenibilità economica nel mercato turistico attuale.

L’Associazione Ariminensis sottolinea come il tema non possa essere affrontato con posizioni pregiudiziali e chiede l’avvio di una riflessione ampia e di un confronto pubblico che coinvolga tutti i soggetti interessati, a partire dalla realtà del territorio.

A Rimini molte strutture, soprattutto di piccole e medie dimensioni, si trovano in difficoltà: nelle zone più periferiche e nelle aree di quarta, quinta e sesta fila diversi alberghi non riescono più a trovare gestori o affittuari, mentre i proprietari devono fare i conti con costi in aumento e prospettive sempre più incerte.

Dietro queste strutture, ricorda l’associazione, ci sono famiglie che hanno investito per decenni nel turismo riminese e operatori che conoscono da vicino le trasformazioni del settore. Da qui la proposta di un percorso di confronto che coinvolga amministrazione comunale, forze politiche, Associazione Albergatori, Confedilizia e le realtà economiche e professionali interessate.

L’obiettivo, viene chiarito, non è mettere in discussione la vocazione turistica della città, ma individuare strumenti in grado di tutelarla e rafforzarla alla luce dei cambiamenti in corso.

Ariminensis propone inoltre iniziative strutturate di confronto, come un consiglio comunale dedicato, incontri pubblici e tavoli di approfondimento per raccogliere dati, esperienze e proposte.

Una parte significativa del patrimonio alberghiero cittadino, viene evidenziato, vive oggi una condizione di forte difficoltà economica: molte strutture non riescono più a sostenere costi di gestione, manutenzione e adeguamento richiesti dal mercato. Ignorare questo fenomeno, secondo l’associazione, significherebbe sottovalutare una delle principali sfide per il turismo riminese dei prossimi anni.

Per questo viene ribadita la necessità di un confronto “vero”, che coinvolga non solo le grandi realtà del settore ma anche piccoli e medi operatori e i proprietari delle strutture, spesso più esposti agli effetti dei cambiamenti del mercato turistico.

Ariminensis invita quindi l’amministrazione comunale a favorire un dibattito aperto e trasparente e le opposizioni a promuovere momenti di ascolto e approfondimento.

Le decisioni sul futuro del sistema ricettivo riminese, conclude l’associazione, devono coinvolgere chi gestisce gli alberghi e chi ne è proprietario, componenti essenziali dell’economia turistica locale.

“Il futuro del turismo si costruisce con albergatori e proprietari, non senza di loro”, ribadisce Ariminensis nella nota firmata dal presidente e dal direttivo.