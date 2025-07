Rimini: vespa si schianta contro auto in svolta, ferito trasportato in ospedale

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e un’ambulanza

Un uomo, le cui generalità non sono ancora state rese note, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì a Rimini, in via Melozzo da Forlì, all’altezza dell’incrocio con via Veronese.

Intorno alle 19:30, una Fiat Jeep si è immessa nella corsia di svolta a sinistra e, nel compiere la manovra, ha colpito violentemente una Vespa condotta dall’uomo. A seguito dell’impatto, lo scooterista è stato sbalzato a terra, battendo la testa e perdendo conoscenza.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e un’ambulanza, mentre la Polizia Locale ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.