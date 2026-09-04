Rimini, via Ca’ del Drago, al via il potenziamento della fognatura

Intervento da 300mila euro e 90 giorni di lavori: prevista la chiusura della strada, con accesso garantito a residenti e mezzi di soccorso

A metà settembre si apre il cantiere in via Ca’ del Drago, a Rimini. L’obiettivo è potenziare la rete di fognatura bianca e migliorare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche, riducendo così le possibili criticità legate agli accumuli d’acqua.

L’intervento ha un valore complessivo di 300mila euro e una durata prevista di circa 90 giorni. I lavori riguarderanno il tratto di via Ca’ del Drago compreso tra l’incrocio con via Montescudo e un punto situato indicativamente all’altezza del civico 16.

Qui sarà realizzato un nuovo collettore destinato a raccogliere le acque piovane provenienti dalla sede stradale. Il sistema sarà collegato attraverso una serie di caditoie alla rete di drenaggio, permettendo di convogliare più rapidamente l’acqua e migliorare il funzionamento complessivo della fognatura bianca.

Per consentire lo svolgimento del cantiere in condizioni di sicurezza, il tratto interessato dai lavori sarà chiuso al traffico per tutta la durata dell’intervento. L’accesso resterà comunque garantito ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Una volta terminata la parte relativa alla nuova infrastruttura, è prevista anche la riasfaltatura della sede stradale nel tratto interessato dal cantiere. L’intervento rientra nel programma di potenziamento delle infrastrutture comunali dedicate alla gestione delle acque meteoriche. In questo caso il nuovo collettore servirà a rendere più efficace il drenaggio della strada e a ridurre le possibili conseguenze legate alle precipitazioni intense.