Rimini. “Vigilia Antifascista”, musica e memoria aspettando il 25 aprile a Casa Macondo

Alla Casa del Popolo Macondo una serata tra tributo a Francesco Guccini e canti partigiani per celebrare la Festa della Liberazione all’insegna di condivisione e impegno civile

In occasione delle celebrazioni per la Festa della Liberazione dal nazifascismo, la Casa del Popolo Macondo organizza per la serata di venerdì 24 aprile un evento speciale intitolato "Vigilia Antifascista". Una serata dedicata alla memoria storica, alla condivisione e alla musica d’autore, pensata per aspettare insieme il 25 aprile.

Il programma della serata, che avrà inizio alle ore 21:00, prevede uno spettacolo musicale di grande spessore con il Live: Tributo a Francesco Guccini. A interpretare i brani più iconici del cantautore di Pavana, da sempre legato ai temi della giustizia sociale e della Resistenza, saranno i musicisti: Francesco Mussoni, Leonardo Neri, Eros Rambaldi.

La serata proseguirà con una curata selezione musicale partigiana.