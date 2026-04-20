Novafeltria, 57enne alla guida con un tasso record: quasi cinque volte oltre il limite

Fermato anche un 40enne aretino con 2,41 g/l

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, nel corso del fine settimana, hanno portato a termine un articolato servizio coordinato di controllo del territorio, finalizzato a innalzare i livelli di sicurezza in tutta la Valmarecchia e a contrastare i fenomeni di illegalità diffusa.

L’operazione, che ha visto l’impiego sinergico dei reparti dipendenti, ha portato all’identificazione di 126 persone e al controllo di 97 veicoli e 11 esercizi pubblici.

Al termine delle verifiche, cinque persone sono state deferite in stato di libertà e una sesta è stata segnalata in via amministrativa (leggi Novafeltria, beccato al parco con la droga: denunciato 22enne e Verucchio, litiga con l'autista e gli strappa via le chiavi del bus: denunciato 35enne - Altarimini)

I Carabinieri di Novafeltria hanno anche intensificato i controlli alla circolazione stradale. Le verifiche stradali effettuate con l’ausilio dell’etilometro hanno permesso di individuare tre conducenti in presunto stato di alterazione alcolica. Particolarmente elevati i valori riscontrati in due casi: una 40enne residente nell’Aretino e un 57enne di Novafeltria sono risultati positivi con tassi alcolemici rispettivamente di 2,41 g/l e 2,69 g/l, quasi cinque volte oltre il limite consentito.

Un terzo automobilista, un 24enne di Cesena, è stato trovato con un tasso di 0,89 g/l. Per tutti è scattato l’immediato ritiro della patente.