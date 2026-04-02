Rimini, violento incidente tra mezzi pesanti sull’A14: traffico in tilt

L’incidente ha provocato gravi ripercussioni sul traffico

Violento impatto questa mattina, 2 aprile, intorno alle ore 7.30, lungo la corsia nord dell’autostrada A14, nel tratto riminese. Coinvolti nell’incidente due mezzi pesanti, i cui conducenti sono rimasti interessati nello scontro.

Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre di emergenza, insieme all’elisoccorso decollato da Ravenna. I primi a operare sono stati gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nei rilievi e nella gestione della viabilità. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.

L’incidente ha provocato gravi ripercussioni sul traffico, con code di almeno 5 km e pesanti disagi per gli automobilisti in transito verso nord.

La situazione è in evoluzione e seguiranno aggiornamenti.