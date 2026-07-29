Rimini Wow accende l'estate romagnola: tre giorni di show gratuiti con le star del web

Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21

Saranno i Me Contro Te ad aprire Rimini Wow, la rassegna dedicata ai creator più seguiti dai giovanissimi, in programma al Parco Fellini di Rimini dal 31 luglio al 2 agosto. Lo show di Lui e Sofì, in calendario venerdì 31 luglio, sarà gratuito ma con accesso su prenotazione.

Il festival proseguirà sabato 1 agosto con i Dieffe Bros, che tenteranno anche un Guinness World Record, mentre domenica 2 agosto saliranno sul palco Breakfast Club, Breakfast Crew e Snack Club per uno spettacolo seguito da un meet & greet.

L'iniziativa rientra nel progetto Romagna Wow, promosso da Visit Romagna per valorizzare il turismo familiare attraverso i creator digitali più amati dalle nuove generazioni. Tutti gli appuntamenti inizieranno alle 21 e saranno a ingresso gratuito, con modalità di accesso differenziate a seconda della serata.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Jamil Sadegholvaad Sindaco Rimini

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Roberta Frisoni - Ass. regionale al Turismo