RiminiLife: al via il maxi progetto di rigenerazione urbana dell’ex questura

Presentato il maxi progetto da oltre 20 milioni

Presentato al centro congressi SGR il progetto RiminiLife, piano di riqualificazione dell’area ex questura, oggi completamente demolita (90mila mc). Il progetto, avviato a fine 2022 dopo alcuni attriti tra Comune e la società Ariminum Sviluppo Immobiliare (Asi), entrerà nel vivo entro dicembre con l’inizio dei lavori.

Prima fase: supermercato e spazi pubblici

Il primo stralcio, in partenza a fine 2025, prevede: una porzione di parco pubblico, nuovi parcheggi su via Ugo Bassi e via Lagomaggio, un supermercato di 5.000 mq (1.500 mq di area vendita, il resto magazzini) di una catena “premium” (si ipotizza Esselunga). Completamento entro il 2026, con 130-140 nuove assunzioni previste.

Seconda fase: residenze, studentato e viabilità

Dal 2026 partirà il secondo stralcio: completamento del parco, due nuove rotatorie e nuova viabilità (via Damerini), parcheggi aggiuntivi, 8.200 mq di nuove residenze private, uno studentato da 80-100 posti letto, grazie a un accordo Comune-Provincia in via di definizione entro ottobre 2025.

Edilizia pubblica e sostenibilità

Acer realizzerà 36 alloggi convenzionati (24 popolari, 12 sociali) su 8.846 mq, con un investimento di 6,5 milioni di euro. La progettazione sarà finanziata da Asi. Per l’avvio del cantiere si attende il progetto esecutivo.

Incontro Asi

L’assessora all’Urbanistica Valentina Ridolfi ha definito RiminiLife un progetto risolutivo per un’area degradata da decenni, capace di generare verde, servizi, case, studentati e mobilità sostenibile senza consumo di nuovo suolo. L’intervento si integrerà con il nuovo PUG, contribuendo a ridisegnare l'intero quadrante urbano. Investimento complessivo: oltre 20 milioni di euro tra pubblico e privato.

L’amministratore unico di Asi Piero Aicardi, l’assessora all’urbanistica del Comune di Rimini Valentina Ridolfi, il coordinatore del progetto Marco Da Dalto