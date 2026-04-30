RiminiWellness 2026: l’edizione dei 20 anni mette al centro il fattore umano del fitness

Presenti alla manifestazione i top trainer e i creator del benessere

In un mercato del fitness che evolve verso una sintesi perfetta tra salute e intrattenimento, il fattore umano resta la leva strategica per guidare il cambiamento. RiminiWellness 2026, l’appuntamento di Italian Exhibition Group in programma alla Fiera di Rimini e sulla Riviera dal 28 al 31 maggio, mette al centro della sua ventesima edizione i protagonisti di questa trasformazione. Sotto il claim “Go Through”, la manifestazione diventa il punto di convergenza tra l'ispirazione dei top creator e la competenza tecnica dei professionisti internazionali, offrendo un percorso dove l’attivazione fisica e mentale si fondono in un unico processo evolutivo.

L’energia dell’evento si materializza attraverso i nomi dei Main Ambassador che hanno saputo trasformare la passione sportiva in narrazione quotidiana. È il caso di Davide Campagna, fondatore della community Cotto al Dente, che guiderà il racconto tra allenamento e cucina funzionale, mentre l’universo olistico e la fluidità del Vinyasa Yoga troveranno la loro massima espressione con Sara de La Scimmia Yoga. Conduttrice, sportiva e volto noto, Jill Cooper celebrerà vent’anni di storia della manifestazione trasformando il Padiglione A4 di Levissima +, Hydration partner di RiminiWellness, in una vera palestra dell'anima: tra le sessioni di Superjump e la disciplina Fluid, l’obiettivo è fornire strumenti concreti per superare i propri limiti e riscoprire la propria forza a ogni età. Il prestigio atletico sarà garantito dal culturista di fama mondiale Andrea Presti, mentre il racconto dell'appuntamento a livello internazionale in qualità di Main International Ambassador sarà affidato a Lisa Migliorini, nota come The Fashion Jogger. L’ icona del running, seguita da oltre sei milioni di follower, sabato 30 maggio guiderà la Running Club Reunion in partenza da Piazzale Kennedy a Rimini, in uno dei main event di RiminiWellness OFF.

Il palinsesto aggrega le diverse anime del settore attraverso alti profili capaci di intercettare le nuove tendenze del mercato. Nel segmento lifestyle e sport spicca la figura di Alvise Rigo, attore, modello ed ex rugbista italiano con una grande passione per il fitness e lo stile di vita attivo. Silvia Fascians guiderà sessioni di allenamento dedicate a creare un equilibrio armonioso tra corpo, mente e spirito. La divulgazione scientifica legata alla nutrizione sarà presidiata dalla Dott.ssa Laura Crugnola che approfondirà i pilastri dell’Healthy Aging nella Wellness Arena, offrendo una visione anti-aging della nutrizione sportiva. A completare il quadro del mondo Food e Nutrition, Giuseppe Healthy e la coppia 2FoodFitLovers, Raffaele e Caterina, che hanno saputo trasformare la passione per la cucina funzionale in brand di successo. Novità 2026 anche la presenza di Mocho di MeatCrew con una colab speciale proprio con Andrea Presti. Marti Cops incontrerà la sua community, ispirata dalla sua determinazione a puntare sempre più in alto, mentre i palchi saranno animati dall'energia dei trainer professionisti Nicolò Famiglietti e Luca Anzano.

Il percorso tra le aree espositive si fa subito concreto al Golden Stage del Padiglione B4, dove ritroveremo la sinergia vincente tra Fiteducation e Barilla Protein +. Grande attenzione all’evoluzione personale anche con il Women Summit, un approfondimento sulla salute ormonale che trova eco nel rifugio olistico della Deva Yogamynd School tra i Padiglioni B5 e D5. Sostenuto da Milk Pro, questo spazio ospita due debutti: La Nuova Menopausa, il percorso di Sayonara Motta progettato per trasformare la prevenzione femminile in consapevolezza corporea attraverso meditazione e asana mirate, e Il metodo Infinity Bands, sviluppato dalla dottoressa Andreia Monteiro: un sistema che si basa su principi di organizzazione neuromeccanica per migliorare stabilità e performance attraverso una stimolazione neurodinamica e un controllo tensivo costante. L’energia cambia ritmo al Padiglione C5 sul palco di MyPersonalTrainer e Cross Cardio, punto di riferimento per l’alta intensità, mentre la carica dell’Uliveto Stage con la direzione artistica di R3BEL al Padiglione C3 detterà un ritmo incessante tra DJ e vocalist, confluendo sabato a mezzogiorno nella masterclass Forever Young: un manifesto di appartenenza e connessione orchestrato da 25 presenter internazionali tra cui spiccano Guillermo Gonzales Vega e Laura Cristina, capaci di fondere palco e pubblico in un’esplosione di vitalità senza barriere anagrafiche. Il valore sociale dello sport emerge poi nel Padiglione A2 con l’Adaptive Workout di Andrea De Beni: l'atleta e motivatore guida un allenamento straordinario che invita a sperimentare limiti diversi dai propri, trasformando la percezione della barriera fisica in una forma di resilienza culturale. A chiudere il cerchio tra fiera e routine domestica è il Buddyfit Stage al Padiglione C5, dove la piattaforma leader nel digitale porta dal vivo la propria filosofia di benessere flessibile e accessibile.

La rivoluzione tecnica di questa edizione prende forma nel Padiglione C6 con il debutto della GDMI 1978. All’interno di uno spazio curato dal designer Sergio Pappalettera, il pubblico scoprirà un protocollo a corpo libero che rinuncia al comfort tecnologico per puntare sulla coesione e sulla forza d’animo. Questo approccio alla resilienza trova una naturale estensione nelle aree esterne con i percorsi dell’Esercito Italiano e delle Truppe Alpine. Sempre in esterna, il Nuncas Sportswear Stage terrà a battesimo il debutto nazionale di Zumba + Lift™ — il programma di Beto Perez che unisce danza e resistenze, insieme all'atteso ritorno di Piloxing® con la fondatrice Viveca Jensen. Il palinsesto del palco spazierà dall'Evolution Burn System al Powerbound di Monya Mancuso, includendo i focus di Stellina Fit e Tiziana FitnessStyle, fino alla reunion domenicale di Nicolò Famiglietti con Luca Anzano, Marti Cops e Martina Baiardi. Il cuore pulsante delle attività outdoor rimane l’indoor cycling, che si rinnova nel layout della spettacolare ICYFF® ARENA: una flotta di 150 Group Cycle Technogym® ospiterà la tappa dell’ICYFF® National Tour 2026 con oltre 50 presenter e una giornata interamente dedicata alla formazione dei coach. La verticalità dell'offerta prosegue con i programmi di camminata: se in area esterna lo Striding® celebra il ventennale con un evento da 50 tapis roulant, il Padiglione C5 ospita il Walking Program e il lancio del nuovo WP WALKER, eccellenza artigianale che eleva gli standard tecnici della disciplina. A chiudere il percorso dalla terra all’acqua sono le pool esterne con il Water Cross, il metodo che trasferisce l’intensità dell’HIIT in vasca, permettendo di stimolare il tono muscolare minimizzando lo stress meccanico grazie alla resistenza dell’elemento