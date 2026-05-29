RiminiWellness e Vasco, iniziano i problemi del traffico: “Parcheggi selvaggi all’ingresso della fiera”

La segnalazione di una lettrice: “Situazioni tollerate?”

RiminiWellness e il doppio concerto di Vasco Rossi: due eventi di grande traino turistico, ma anche uno "stress-test" significativo per il traffico cittadino. Tra i riminesi e le riminesi, fin dai giorni antecedenti, è salita preoccupazione per la viabilità. Una nostra lettrice, oggi, segnala i soliti parcheggi selvaggi: "Due grandi eventi - scrive al nostro numero segnalazioni - hanno messo ancora una volta in ginocchio la viabilità riminese. All’ingresso Est della fiera, l’assenza totale di forze dell’ordine nei punti strategici ha favorito una sosta selvaggia e pericolosa: auto parcheggiate ovunque ostruiscono la visuale e costringono spesso gli automobilisti a invadere la corsia opposta".

Da Palazzo Garampi è stato assicurato un forte dispiegamento di forze per la sicurezza e il traffico. La nostra lettrice però ha dei dubbi: "La domanda nasce spontanea: si tratta davvero di mancanza di personale disponibile oppure certe situazioni vengono semplicemente tollerate quando la fiera rappresenta un introito economico così rilevante?".