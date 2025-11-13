Rinnovamento impianto fognario “Orsoleto”: intervento di due giorni

Il Gruppo Hera coordina i lavori con Comuni e enti per ridurre al minimo gli impatti sul territorio

Al via lunedì 17 novembre, per una durata prevista di circa due giorni, un’importante operazione di manutenzione straordinaria sull'impianto di sollevamento fognario "Orsoleto", realizzato ormai da oltre 10 anni, per il collettamento dei reflui provenienti da Bellaria - Igea Marina verso il Depuratore di Santa Giustina. L’intervento ha lo scopo di rinnovare una parte delle componenti impiantistiche per garantire la piena efficienza funzionale in vista della prossima stagione balneare.

Il Gruppo Hera ha condiviso con gli Enti preposti (Comuni di Rimini e Bellaria Igea Marina, Arpae, Ausl e Consorzio di Bonifica), la temporanea messa fuori esercizio del sollevamento e tutte le misure di gestione per ridurre al minimo gli impatti conseguenti, concordando l’installazione di apposita cartellonistica informativa sulle lavorazioni in corso e il monitoraggio dei corpi idrici ricettori (acque dei canali).

La multiutility assicura che l'impegno profuso è massimo per limitare gli impatti e contenere i tempi di esecuzione del cantiere al minimo indispensabile, in modo da ripristinare la piena funzionalità della rete nel più breve tempo possibile.

Per ogni emergenza o segnalazione, è attivo il numero di pronto intervento gratuito e disponibile 24 ore su 24: 800.713.900.