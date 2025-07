Rissa nel Casertano: un morto e un ferito grave, fermati padre e figlio

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22 in una piazzetta del paese

Una rissa scoppiata ieri sera a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta, ha provocato la morte di un 25enne napoletano e il grave ferimento di un altro giovane. I Carabinieri hanno fermato due uomini, padre e figlio, accusati dell’omicidio e del tentato omicidio.

L’aggressione è avvenuta intorno alle 22 in una piazzetta del paese, dopo uno scontro tra ragazzi napoletani e un gruppo di giovani locali. Il 25enne è deceduto poco dopo all’ospedale di Caserta, dove si sono registrati momenti di tensione con l’arrivo di parenti e amici della vittima. Sul posto sono intervenute numerose pattuglie per riportare la calma. Le cause della rissa sono ancora da chiarire.