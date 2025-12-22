Risveglio Viola in campionato. Oggi finale di Supercoppa

La Fiorentina travolge l’Udinese, successi esterni per Torino e Atalanta. Stasera a Riad Napoli-Bologna. Nel volley Perugia ancora sul tetto del mondo

La sedicesima giornata di Serie A segna il risveglio della Fiorentina, che trova la prima vittoria in campionato con una prestazione travolgente. Al Franchi i viola superano l’Udinese con un netto 5-1, ritrovando entusiasmo e punti dopo un avvio di stagione complicato.

Successi esterni importanti per Torino e Atalanta, entrambe vittoriose per 1-0 rispettivamente sui campi di Sassuolo e Genoa. Spettacolo e gol invece in Sardegna, dove Cagliari e Pisa si dividono la posta con un pareggio per 2-2.

L’attenzione ora si sposta su Riad, dove questa sera è in programma la finale di Supercoppa italiana: Napoli e Bologna si contenderanno il primo trofeo della stagione in un match che promette grande intensità.

Grande festa anche per il volley italiano. La Sir Safety Perugia conquista il suo terzo Mondiale per Club negli ultimi quattro anni, battendo Osaka in finale e confermandosi una delle realtà più dominanti del panorama internazionale.