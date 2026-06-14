Ritrovata nella notte la coppia dispersa tra San Leo e Rimini

I due 58enni individuati dal Soccorso Alpino dopo ore di ricerche. L'auto era finita fuori strada in una zona senza copertura telefonica, ma entrambi sono stati trovati in buone condizioni

Si è conclusa positivamente nella notte tra venerdì e sabato l'operazione di ricerca di una coppia di 58 anni della quale si erano perse le tracce durante il rientro in auto dalla frazione di Santa Lucia, nel comune di San Leo, verso Rimini.

I due sono stati individuati intorno all'una di notte di sabato 13 giugno da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna impegnata nelle ricerche via terra, avviate poco dopo le 22.30. La coppia aveva avuto un incidente senza conseguenze sanitarie: l'automobile era uscita di strada finendo su un sentiero secondario nei pressi di Rio Lercio. Pur non avendo riportato ferite, i due non erano riusciti a chiedere aiuto a causa dell'assenza di copertura telefonica nella zona.

Una volta raggiunti dai soccorritori, sono stati sottoposti a una valutazione sanitaria che ne ha confermato le buone condizioni. Successivamente sono stati accompagnati in un luogo sicuro.

L'allarme era stato lanciato dalla zia di uno dei due dispersi, preoccupata per il mancato rientro. Immediatamente si era attivata la macchina dei soccorsi, coordinata dalla Prefettura e composta da tecnici del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

Per supportare le operazioni era stato richiesto anche l'intervento di un elicottero NH139 del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, dotato del sistema Arthemis, tecnologia in grado di localizzare e connettersi ai telefoni cellulari accesi anche in aree prive di copertura di rete. A bordo del velivolo erano stati imbarcati un tecnico di elisoccorso del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e il capostazione della stazione Monte Falco del CNSAS, mentre a terra proseguivano le attività delle squadre di ricerca.