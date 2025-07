Ritrovato vivo il bimbo scomparso a Ventimiglia

Era in un bosco a tre chilometri dal campeggio: sta bene e ora è con la sua famiglia

Lieto fine per la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso tutta Italia: Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì da un campeggio nella frazione di Latte, a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo questa mattina.

Il piccolo è stato individuato da una squadra di soccorritori in un bosco su una collina a circa tre chilometri dal campeggio. I soccorsi, che non si sono mai fermati per oltre 40 ore, hanno dato esito positivo grazie al lavoro congiunto di volontari, forze dell’ordine, unità cinofile e droni.

Allen è stato portato in braccio da uno dei soccorritori fino alla piazzetta del paese, dove ad attenderlo c'era una piccola folla che è esplosa in un applauso liberatorio. "Grazie a tutti, è andata benissimo, molto. Grazie!", ha detto con voce rotta dalla commozione il padre del bambino.

Il piccolo è stato trasportato all’ospedale di Imperia per accertamenti: secondo i medici, "a un primo esame il bambino è in buone condizioni".

Le circostanze esatte della scomparsa sono ancora in fase di chiarimento, ma per ora ciò che conta è che Allen sia tornato sano e salvo.