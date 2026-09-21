Rivabella, marciapiedi e scalinate nel mirino: Fratelli d'Italia chiede più manutenzione

Il coordinatore comunale Claudio Mazzarino segnala diversi punti critici tra San Giuliano e Rivabella: "Serve più attenzione alla manutenzione"

Gradini deteriorati, pavimentazione sconnessa, radici che sollevano l'asfalto, mattonelle mancanti, vegetazione e rifiuti. È questo il quadro descritto da Fratelli d'Italia in alcuni percorsi pedonali tra San Giuliano e Rivabella, dove il coordinatore comunale del partito Claudio Mazzarino chiede all'Amministrazione comunale interventi di manutenzione e messa in sicurezza.

La prima segnalazione riguarda la scalinata che collega il percorso pedonale al ponte ciclopedonale di San Giuliano, in direzione Rivabella. Secondo Mazzarino, il tratto presenta "gradini e pavimentazione deteriorati, vegetazione incolta, presenza di rifiuti e scarsa illuminazione", con una situazione che, soprattutto nelle ore serali, renderebbe meno agevole il passaggio. Le criticità, prosegue la segnalazione, continuano sul ponte e lungo il percorso verso via Coletti, sul lato mare. In diversi punti le radici degli alberi avrebbero deformato l'asfalto dei marciapiedi, creando rialzi e dislivelli. "Non si tratta soltanto di una questione estetica", sottolinea Mazzarino, richiamando il tema della sicurezza per chi percorre quotidianamente quei tratti.

Un'altra situazione viene indicata lungo via Toscanelli, nella zona del Parco del Mare, dove alcune mattonelle della pavimentazione risultano danneggiate, saltate o mancanti. Per FdI, anche questi dissesti possono creare difficoltà soprattutto ad anziani, persone con disabilità o difficoltà motorie e genitori con passeggini. "Per chi utilizza una carrozzina, anche un semplice dissesto può trasformarsi in una vera e propria barriera", afferma il coordinatore comunale. Nel mirino finisce anche la cura complessiva degli spazi: vegetazione non sufficientemente mantenuta e rifiuti, secondo la segnalazione, contribuirebbero a peggiorare le condizioni dei percorsi. Un aspetto che il partito collega anche alla vocazione turistica della zona, frequentata durante l'anno da residenti e visitatori.

Da qui la richiesta all'Amministrazione di effettuare un sopralluogo nei punti indicati, intervenire sulle situazioni considerate più rischiose e predisporre una programmazione degli interventi, con l'indicazione, "per quanto possibile, di priorità e tempi di realizzazione". Particolare attenzione viene chiesta per i marciapiedi deformati dalle radici. Secondo Mazzarino, in questi casi non sarebbero sufficienti interventi occasionali sulla pavimentazione, ma servirebbe una manutenzione programmata capace di conciliare la tutela degli alberi con la sicurezza e l'accessibilità dei percorsi. La segnalazione viene presentata da FdI come un tema legato alla manutenzione ordinaria più che alle grandi trasformazioni urbane. "La qualità di una città non si misura soltanto attraverso le grandi opere", sostiene Mazzarino, ma anche attraverso "la condizione dei marciapiedi, delle scalinate e dei collegamenti pedonali, dall'illuminazione e dalla cura quotidiana degli spazi pubblici".

Il coordinatore comunale richiama infine il tema della prossimità tra cittadini e amministrazione, chiedendo che le problematiche segnalate quotidianamente possano arrivare rapidamente all'attenzione degli uffici competenti. "Chi vive qui ha diritto a muoversi su percorsi sicuri e accessibili", conclude Mazzarino. "Le grandi opere cambiano il volto della città. La manutenzione quotidiana determina la qualità della vita di chi la vive."