Rivazzurra: furto con scasso al ristorante Tin Bota

4.000mila euro di danni per il ristorante pizzeria di Ivan Bianchi

Triste mattinata quella di oggi, sabato 18 ottobre, per il ristorante pizzeria Tin Bota di Rivazzurra, che ha subito un furto con scasso alle prime luci dell'alba.

Come riporta Il Resto del Carlino, alle 6.31, il ladro, probabilmente in azione da solo, ha forzato la porta d'ingresso con un piede di porco, riuscendo ad entrare nel locale nonostante il sistema di sorveglianza fosse attivo.

Una corsa senza frutti quella del proprietario del locale, Ivan Bianchi, che non appena scoperto l'accaduto si è diretto al locale percorrendo due chilometri in dieci minuti. Al suo arrivo però il ladro si era già dileguato, lasciando dietro di sé solo disordine. Il malvivente ha infatti rubato il computer gestionale e i contanti presenti all'interno del cassetto degli incassi.

Il danno complessivo ammonta a circa 4mila euro. A questo si aggiungono le spese di riparazione per la porta forzata e la necessità di interventi tecnici per ripristinare almeno in parte il sistema informatico.