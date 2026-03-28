Riviera Dream Vision 2026 a Rimini: moda e intelligenza artificiale per un’esperienza digitale immersiva

Grazie al Virtual Try-on di Effingo, i visitatori possono indossare virtualmente abiti iconici dei brand protagonisti

La mostra Riviera Dream Vision 2026 – Itinerari di Moda. Storie, codici, immaginari, in corso ai Palazzi dell’Arte di Rimini, è arricchita un’esperienza digitale immersiva che sta conquistando il pubblico: il Virtual Try-on sviluppato da Effingo, startup innovativa partecipata dall’Università di Bologna.

Grazie a un totem interattivo basato su tecnologie di intelligenza artificiale generativa, i visitatori possono vivere un’esperienza unica: indossare virtualmente alcuni degli abiti iconici dei brand protagonisti della mostra, tra cui Alberta Ferretti, Iceberg e Moschino, diventando parte integrante del racconto espositivo.

L’esperienza si conclude con la creazione in tempo reale di una cartolina digitale personalizzata, ambientata nei luoghi simbolo della città di Rimini. Un ricordo innovativo, condivisibile e immediatamente scaricabile.

Il dato più significativo: oltre 1000 cartoline digitali generate in meno di un mese dall’apertura della mostra. Un risultato che evidenzia il forte coinvolgimento del pubblico e il potenziale dell’intelligenza artificiale nel trasformare la fruizione degli spazi culturali, connettendo territorio, moda e innovazione.

Il progetto rientra nel percorso di ricerca e sviluppo di Effingo, sostenuto dal Tecnopolo di Rimini e da UniRimini, volto a creare esperienze digitali ad alto valore emozionale capaci di mettere in relazione contenuti, brand e persone.

Effingo, startup partecipata dall’Università di Bologna, è specializzata nello sviluppo di soluzioni tecnologiche basate su intelligenza artificiale per la produzione di contenuti visivi ad alta qualità. L’azienda sviluppa sistemi proprietari di AI per la generazione di immagini fotorealistiche, identità digitali e installazioni interattive, applicabili ai settori fashion, lifestyle, design ed eventi.

La mostra Riviera Dream Vision prosegue fino al 24 maggio: un racconto di 75 anni di storia del distretto moda romagnolo attraverso abiti, scarpe, immagini, installazioni immersive e tecnologie innovative, trasformando la visita in un’esperienza culturale contemporanea.