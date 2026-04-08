Rogo di Capodanno, parla Eleonora: "Abbandonata dallo Stato, le cure per le ustioni sono tutte a mio carico"

"Non è stata solo sfortuna": Eleonora Palmieri punta il dito contro i mancati controlli dopo il rogo

A mesi dal rogo del 31 dicembre, Eleonora Palmieri, giovane veterinaria di Cattolica, racconta il dramma vissuto e il difficile ritorno alla normalità. Ospite in tv su Rai 1 insieme al fidanzato Filippo Bonifacio, ha ricordato quei momenti: “Ho visto il fuoco arrivarmi addosso, ero convinta fosse la fine”.

Gravemente ferita, porta ancora i segni delle ustioni su volto e mani. Il percorso di recupero è lungo: cure continue, fisioterapia e controlli costanti. “Spero di tornare al mio lavoro, per me le mani sono fondamentali”.

Oltre al dolore, anche il peso economico: molte spese, come creme e trattamenti, non sono coperte dal sistema sanitario. “Grava tutto su di noi”, denuncia.

La giovane guarda anche alle responsabilità: “Non solo superficialità dei gestori, ma anche controlli mancati”. Intanto la vita quotidiana è cambiata: “Nei locali ho sempre paura che possa succedere qualcosa”.

Obiettivo ora è uno solo: tornare alla vita di prima.