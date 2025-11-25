Roma: abusata nel parco davanti al fidanzato, tre fermati

La coppia era ferma in un'auto alla periferia di Roma

Aggredita e violentata davanti al fidanzato in un parco alla periferia di Roma. È quanto accaduto a una ragazza ventenne la notte del 25 ottobre. La notizia è stata pubblicata da Corriere della Sera, Repubblica e Messaggero. Come riporta l'Ansa, la giovane coppia era appartata in auto nel parco di Tor Tre Teste quando è stata aggredita da un gruppo di tre e più ragazzi, che hanno sfondano il vetro della macchina e uno di loro afferrato la ragazza mentre gli altri immobilizzano il fidanzato. Poi l'hanno portata in un luogo appartato per violentarla. Quando la coppia ha l'allarme al 112 sono scattate le indagini: rintracciati e fermati tre presunti responsabili che sono attualmente indagati per rapina in concorso e violenza sessuale di gruppo.