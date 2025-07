Roma, donna trovata morta in via del Mandrione: è Emanuela Ruggeri, scomparsa dal 14 luglio

La 32enne era sparita da Colli Aniene: a identificarla sono stati i documenti e i tatuaggi

È stata identificata la donna trovata morta nella serata di ieri in via del Mandrione, a Roma: si tratta di Emanuela Ruggeri, 32 anni, residente a Colli Aniene, di cui non si avevano più notizie dal 14 luglio scorso.

La giovane era uscita di casa alle 20:35 dicendo alla madre che aveva un appuntamento con un’amica, ma da quel momento si erano perse completamente le sue tracce. La madre, preoccupata, aveva lanciato nei giorni scorsi un appello accorato sui social: «Sono disperata, aiutatemi a trovarla».

Il corpo senza vita di Emanuela è stato riconosciuto grazie ai documenti che portava con sé e ai suoi tatuaggi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno immediatamente avviato le indagini. Al momento, le cause della morte non sono ancora chiare.

È stata disposta l’autopsia, che verrà eseguita nelle prossime ore, per far luce sulle circostanze del decesso. Gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi, in attesa dei risultati degli esami medico-legali.

Nel quartiere dove viveva, la notizia della morte di Emanuela ha destato profondo dolore. Amici e conoscenti si stringono intorno alla famiglia, in attesa di conoscere la verità su quanto accaduto.