Roma show a Glasgow: 3-0 al Celtic. Ferguson si sblocca, Bernardeschi trascina il Bologna

Successi pesanti per le italiane in Europa: impresa dei rossoblù in piena emergenza, Fiorentina ok in Conference

La Roma firma un’impresa europea e travolge il Celtic 3-0 a Glasgow, avvicinando la vetta del super girone di Europa League: ora i giallorossi sono a soli tre punti dal primo posto, con ancora due gare decisive da disputare. Protagonista della serata Ferguson, autore di una doppietta che ha indirizzato la partita, mentre Scales ha completato il tris con un gol che ha chiuso definitivamente i conti.

In Europa League brilla anche il Bologna, che centra un successo fondamentale per rimettersi in corsa verso la qualificazione diretta agli ottavi. I rossoblù, in piena emergenza, si affidano all’esperienza e al talento di Federico Bernardeschi: l’ex Juventus firma una doppietta pesantissima che permette alla squadra di incassare tre punti cruciali. In rete anche Zaragoza per il Celta Vigo.

In Conference League, invece, la Fiorentina vince al Franchi per 2-1 contro la Dinamo Kiev. Decisivi i gol di Moise Kean e di Albert Gudmundsson, che regalano ai viola un successo importante nella corsa ai turni a eliminazione diretta.

Un giovedì europeo dunque brillante per le italiane, tra conferme, rimonte nella classifica dei gironi e prestazioni di carattere che rilanciano le ambizioni di Roma, Bologna e Fiorentina nelle rispettive competizioni.