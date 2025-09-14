Roma sorpresa dal Torino, Gasperini cade all’Olimpico
Atalanta travolgente contro il Lecce, l’Udinese espugna Pisa di misura
A cura di Redazione
14 settembre 2025 19:26
Passo falso inaspettato per la Roma di Gian Piero Gasperini, che allo Stadio Olimpico incassa una sconfitta per 1-0 contro il Torino. Un ko che rallenta la corsa giallorossa e mette in evidenza le difficoltà della squadra capitolina nel trovare continuità.
In netto contrasto la prestazione dell’Atalanta, che domina con autorità sul Lecce: a Bergamo finisce 4-1, con i nerazzurri in grande spolvero e capaci di confermare il proprio stato di forma.
Successo esterno anche per l’Udinese, che passa 1-0 a Pisa. Una vittoria preziosa, costruita con solidità difensiva e cinismo sotto porta, che consente ai friulani di conquistare tre punti fondamentali in trasferta.