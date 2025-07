Roma, uomo precipita dal balcone: si indaga per omicidio

Il fatto è avvenuto il 2 luglio nel quartiere Grotta Celoni. La Procura ha aperto un'inchiesta

Un uomo di 48 anni è morto dopo essere precipitato dal balcone della propria abitazione nel quartiere di Grotta Celoni, a Roma. L’episodio risale al 2 luglio scorso. Sul caso la Procura della Capitale ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio.

Secondo una prima ricostruzione, il 48enne sarebbe caduto in circostanze ancora da chiarire. Il corpo è stato trovato privo di vita sotto il palazzo in cui viveva. Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi: tra queste, anche quella di una lite con un altro uomo legata alla presunta mancata restituzione di un prestito.

Gli investigatori stanno svolgendo accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non si esclude alcuna pista. Fondamentali potrebbero rivelarsi le testimonianze raccolte e l’analisi delle immagini delle telecamere presenti nella zona. L’indagine è in corso.