Romagna Selvaggia Gravel, 67 chilometri tra foreste, crinali e strade bianche nel cuore dell’Appennino

La partenza è fissata per domenica 24 maggio da Bagno di Romagna

Un viaggio in bicicletta tra boschi secolari, passi di montagna e alcuni degli scenari più suggestivi dell’Appennino romagnolo. Domenica 24 maggio torna la Romagna Selvaggia Gravel, l’evento dedicato agli appassionati di gravel e cicloturismo che porterà i partecipanti nel cuore delle Foreste Casentinesi lungo la celebre Strada Forestale della Lama, considerata da molti una delle più belle d’Italia. Il percorso si sviluppa su 67 chilometri con circa 1600 metri di dislivello, alternando tratti asfaltati, strade bianche e sentieri forestali immersi nella natura incontaminata. Un’esperienza pensata per chi ama l’avventura su due ruote e desidera scoprire gli angoli più autentici della Romagna. La partenza è fissata per domenica 24 maggio da Bagno di Romagna. I primi chilometri si snoderanno sull’asfalto del Passo del Carnaio, salita resa celebre anche dal Tour de France 2024, che nella tappa inaugurale attraversò queste strade in senso opposto. Superato il valico, i ciclisti scenderanno verso Santa Sofia per poi dirigersi in direzione Poggio alla Lastra e Ca’ di Veroli, dove è previsto il primo ristoro della giornata. Intorno al 25esimo chilometro il paesaggio cambierà volto: l’asfalto lascerà spazio alla ghiaia e alle strade forestali che rappresentano l’anima più autentica dell’evento. Si inizierà così la salita verso Casanova dell’Alpe, meglio conosciuta come Passo del Vinco, prima di immergersi nella spettacolare Foresta della Lama-Cancellino. Qui i partecipanti attraverseranno oltre 15 chilometri di avventura in quota, circondati da alberi monumentali, ruscelli naturali e crinali panoramici che rendono unico questo tratto dell’Appennino tosco-romagnolo. Un ambiente selvaggio e silenzioso, dove il tempo sembra rallentare e la bicicletta diventa il mezzo ideale per vivere il territorio. Una volta tornati sull’asfalto, il percorso proseguirà verso il Passo dei Mandrioli prima della discesa finale che riporterà i partecipanti a Bagno di Romagna, chiudendo una giornata all’insegna dello sport, della natura e della scoperta. Più che una semplice pedalata, la Romagna Selvaggia Gravel si conferma un’esperienza immersiva capace di coniugare fatica, paesaggio e spirito di condivisione, valorizzando uno dei patrimoni naturalistici più affascinanti dell’Emilia-Romagna.