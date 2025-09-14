Romeo torna a casa: ritrovato il gatto smarrito all’Autogrill Rubicone

Grazie a volontari locali e alla condivisione virale del messaggio online, il micio è stato catturato in sicurezza dopo la fuga dall’autogrill

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda di Romeo, il gatto tigrato a pelo lungo smarrito nei pressi dell’Autogrill Rubicone, lungo l’A14 all'altezza di Savignano sul Rubicone.

Il felino appartiene alla signora Anna Boneschi, residente a Monza ma che trascorre le estati a Filetto in Abruzzo, che lo aveva adottato qualche anno fa. Durante una sosta all’autogrill, la gabbietta di Romeo si è accidentalmente aperta, permettendo al gatto di scappare tra i campi circostanti.

La proprietaria ha tentato di recuperarlo senza successo. Subito è scattata la mobilitazione sui social con la creazione di post condivisi da numerosi utenti, che hanno contribuito a diffondere le informazioni sul gatto smarrito.

In prima linea nella ricerca volontaria, il signor Raffaele Angelo ha fornito acqua fresca e croccantini, mentre le volontarie Monica Nicoletti dell'associazione Cuori Randagi Odv e Giuseppina Cini, volontaria della zona del Rubicone, hanno organizzato appostamenti e strategie per avvicinare il gatto in sicurezza.

Romeo è stato finalmente avvistato e catturato, permettendo il suo ritorno a casa.

Il gatto, riconoscibile per il pelo lungo tigrato e per una particolare macchia scura sull’iride, è stato accolto con gioia dalla sua padrona e dai familiari che lo aspettavano.

“Non ci aspettavamo una partecipazione così ampia – hanno commentato i volontari –. La collaborazione di tutti è stata fondamentale per riportare Romeo sano e salvo a casa”.

Romeo è ora al sicuro, coccolato e circondato dall’affetto di chi non ha mai smesso di cercarlo.