Ronaldinho in pista allo Space di Riccione: il campione sarà ospite venerdì

La leggenda brasiliana sarà alla serata Bresh dopo la firma con il Ravenna, di cui diventerà socio

Il Pallone d’Oro arriva in Riviera. Venerdì 21, Ronaldinho sarà allo Space di Riccione, dove il campione brasiliano sarà l’ospite speciale della serata Bresh. Una tappa riccionese che arriva subito dopo la presentazione del Ravenna, il club nel quale l’ex fuoriclasse entrerà come socio.

Ronaldinho, uno dei volti più riconoscibili del calcio mondiale, sarà così protagonista di una notte che mescolerà calcio e musica latina. La sua presenza è legata proprio al nuovo rapporto con il Ravenna, presentato nei giorni scorsi e destinato a legare il campione brasiliano al club giallorosso anche fuori dal campo.

Il legame tra il Ravenna e lo Space passa dalla famiglia Cipriani, proprietaria delle due realtà. "Siamo orgogliosi di aver portato a Ravenna Ronaldinho, farà innamorare ancora di più della nostra squadra", commenta Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna. La serata di venerdì, aggiunge, sarà "l’occasione per presentare al pubblico questo gioiello".

Ronaldinho sarà inserito nella serata Bresh, che unirà la presenza del fuoriclasse brasiliano alle sonorità latine del party. Per il direttore artistico Fabrizio De Meis, l’arrivo del campione rappresenta "il coronamento di un’estate straordinaria" per Space Riccione.

Il locale arriva all’appuntamento dopo il weekend di Ferragosto, che ha visto la presenza dei dj Pawsa e Hugel e 10mila presenze complessive. Space Riccione figura inoltre al numero 26 della classifica mondiale Top 100 Clubs di DJ Mag.