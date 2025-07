Rotary Club Novafeltria: service, solidarietà e territorio al centro dell’incontro con il Governatore

Presentati i progetti per il territorio: defibrillatori ai Comuni e inclusione lavorativa per ragazzi autistici

Il Rotary club Novafeltria-Alto Montefeltro ha ricevuto la visita del governatore del Distretto 2072 Guido Giuseppe Abbate accompagnato dalla consorte Manuela. Nel corso dell'incontro si è posto l'accento sui valori dell'amicizia rotariana capace di trasformare l'associazionismo in importante elemento utile a focalizzare l'attenzione sulle necessità del territorio feretrano sia in ambito economico che culturale. Il governatore ha ricordato il motto dell'anno rotariano 2025-26 'Uniti per fare del bene' e ha sottolineato l'importanza del servire al di sopra di ogni interesse personale e il valore dello stare insieme e procedere coesi. Il presidente del club Gian Angelo Marra ha elencato i service che il club ha realizzato nel corso degli ultimi anni e i solidi rapporti con autorità amministrative e istituti scolastici di tutti i comuni del Montefeltro. Il club è attualmente impegnato a mettere in sicurezza le comunità con il progetto "Montefeltro cardio-protetto" che prevede la donazione ogni anno di un defibrillatore ad un comune del territorio destinando quest'anno l'importante strumento salvavita al comune di Casteldelci. In collaborazione con altri club della Romagna sud i soci di Novafeltria lavorano al progetto "Work-Aut" del club di Rimini che aiuterà a introdurre nel mondo del lavoro giovani studenti con problematiche autistiche. La valorizzazione del territorio passa anche attraverso l'impegno a far conoscere i prodotti di nicchia dell'alta val Marecchia, in particolare tartufo Bianco e formaggio di fossa, che saranno proposti nel corso di un incontro teso a valorizzare il territorio collinare-montano come fonte di arricchimento economico, culturale e turistico dell'intera provincia riminese.