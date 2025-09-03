Rotary Club Rimini Riviera sostiene la casa-famiglia Angelica Merlara

Donati 2.000 euro per ragazzi e mamme in difficoltà, tra escursioni e attività educative

Il Rotary Club Rimini Riviera ha consegnato, sabato 30 agosto, alla casa-famiglia "Angelica Merlara" delle Maestre Pie di Savignano sul Rubicone l'assegno di € 2.000 a supporto delle esigenze operative quotidiane per aiutare i ragazzi provenienti da famiglie in difficoltà e sostenere mamme con bambini.

La mattinata, organizzata dalla Socia Cristina Cucchi del Rotary Club Rimini Riviera presso il Club Nautico di Rimini, ha permesso ai ragazzi di incontrare gli equipaggi delle moto d'acqua della Polizia di Stato ed effettuare, insieme ad Ulisse Pesaresi ed ai loro accompagnatori, una escursione in mare su un battello del Club Nautico.

Infine, i ragazzi hanno potuto ascoltare, prima del brunch offerto dal Rotary Club Rimini Riviera, la biologa marina Carlotta Santolini che ha illustrato l'importanza dell'ambiente marittimo e di come trasformare la presenza del granchio blu nei nostri mari in una risorsa per il nostro territorio.

In chiusura, il Consigliere del Club Nautico Saverio Sabbioni ha portato i graditi saluti della Presidenza e di tutti i Soci del Club Nautico.