Rovigo, rissa con coltelli nella notte: ucciso un ragazzo di 23 anni

Amine Gara, giovane tunisino, è stato accoltellato durante una lite tra stranieri nei giardini del centro cittadino

Tragedia nella notte a Rovigo, dove un giovane di 23 anni, Amine Gara, di origine tunisina, ha perso la vita in seguito a una violenta rissa scoppiata tra alcuni ragazzi stranieri. Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte di sabato 19 luglio, nei giardini pubblici situati sul retro del monumento a Giacomo Matteotti, in Corso del Popolo, nel pieno centro cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, durante la lite sarebbero stati usati coltelli e cocci di bottiglia. Le circostanze esatte dell'aggressione sono ancora al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto per le gravi ferite riportate. La polizia ha avviato un’indagine per omicidio e sta cercando di identificare tutti i partecipanti alla rissa.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, che chiede maggiore sicurezza soprattutto nelle aree centrali della città, spesso ritrovo notturno per gruppi di giovani.

Le autorità invitano chiunque abbia assistito ai fatti a farsi avanti per contribuire a chiarire la dinamica di quanto accaduto.